Власти Казахстана не будут восстанавливать жилье в зоне подтоплений

14:48 23.04.2024

Восстанавливать жилье в зоне подтоплений мы не будем - министр Шарлапаев



Аружан Дарибай

Корреспондент



Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что в правительстве приняли решение не восстанавливать разрушенное и поврежденное жилье в зоне подтопления, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Во время брифинга в правительстве министр рассказал, какие меры были приняты по восстановлению жилья после паводков.



"В случае признания жилья непригодным существует два механизма. По решению акимата в данном регионе приобретается квартира - по выбору, согласованному с пострадавшим. Либо мы заново строим это жилье. То есть два механизма обеспечения жильем были официально приняты правительством", - отметил Шарлапаев.



Чиновник назвал ситуацию в городах достаточно сложной - в некоторых местах, по его словам, придется возводить многоквартирные дома.



"То, что я хотел особенно важно отметить, чтобы было понимание. Восстанавливать жилье в местах подтопления мы не поддерживаем. То есть, даже если есть пожелание человека остаться там, где он живет, восстанавливать жилье в зоне подтопления мы не будем. Почему? Потому что по факту эта ситуация будет у нас повторяться каждый год. Такие случаи уже есть, даже репортажи по этому поводу есть. Поэтому наша рекомендация: если мы жилье восстанавливаем, мы восстанавливаем его по согласованию с Министерством водных ресурсов в тех местах, где подтопления в будущем не ожидается", - отметил министр.



Также журналисты поинтересовались у Шарлапаева, обеспечат ли жилье для пострадавших от паводков мебелью и другими необходимыми вещами.



"По мебели мы планируем обеспечить все базовые необходимые вещи. Чтобы не было недопонимания, какие-то базовые вещи, конечно, мы будем приобретать самое необходимое. Первое, что мы обязательно должны сделать, - это выбрать правильное месторасположение, которое не будет потом подтопляться и не станет опять пострадавшим от наводнения. И вот по Костанаю, по Актобе эта работа уже ведется", - заключил министр.