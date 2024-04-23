Броня крепка и танки наши быстры: самая гиблая война Запада

15:57 23.04.2024 Или почему бывшие западные партнеры так страстно желают "заморозки" своего Восточного фронта, но без всяких обязательств перед Россией



23.04.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Ажиотаж вокруг очередной порции западных денег, выделенных на самоубийство Украины, очень быстро уступил место резонным вопросам о том, помогут ли они одержать верх над Россией.



Сегодня, по прошествии двух с лишним лет специальной военной операции на Украине, можно уверенно утверждать, что Запад имел неосторожность ввязаться в самую безнадежную и гиблую войну в своей новейшей истории. По той вполне очевидной причине, что речь идет о крупномасштабной современной сухопутной войне на европейском театре военных действий. Это такая война, которой в новейшей истории Запада еще не было и к которой, как выяснилось он в военно-техническом отношении готов в самой минимальной степени.



Потому что основной ударной силой сухопутной войны как был, так и остался основной боевой танк. И это непреложный факт, даже с учетом всех "чудес и диковин", которые сегодня объявились на поле боя вроде тех же FPV-дронов, которые против танков далеко не всесильны. Особенно против такого вот симбиоза военной науки и русской смекалки.







Вот что можем почерпнуть об этом из нового русского военного эпоса:



"Увешанный многочисленными установками дополнительной системы РЭБ русский танк стал предметом бессчетных хохм, а потом и вовсе оказался окрещен не иначе как "Царь-мангал". Познакомиться с ним довелось украинским военнослужащим в районе Красногоровки, когда русские бойцы 5-й бригады бодро заехали на танке в центр города, несмотря на плотный огонь ВСУ. "Царь-мангал" триумфально расчистил путь для пехоты и штурмовиков. Дитя русского вооружения оказалось настолько страшным в деле, что беспилотники так и не смогли по нему ударить. Украинские "птички" просто падали, будучи не в силах выдержать напора мощного "черепашьего" панциря. Так что в преддверии майских праздников овации заслуженно достались суровому "Царь-мангалу" и тем смекалистым и не менее брутальным танкистам, которые работали на нем".



Танк – тот самый вид боевой техники, который на Западе за его ненадобностью в ходе его колониальных "сафари" последних десятилетий был позабыт-позаброшен едва ли не полностью, вплоть до полного упразднения в основных странах альянса – США, Великобритании, Франции и Германии бронетанковой промышленности полного цикла, способной разработать и построить новый танк "с нуля", да еще и в масштабе крупносерийного производства.



Рассмотрим в режиме "моментальной фотографии" то, чем сегодня гордится в этом смысле западный военно-промышленный комплекс. А вернее то, по поводу чего он не вполне заслуженно надувает щеки и бьет в победные барабаны.



Начнем по алфавиту – с Великобритании. Тем более что здесь состоялось явление миру якобы новейшего британского танка Challenger 3. Пропагандистский мажор по этому поводу сразу оставляет за бортом всякие сомнения насчет "нового слова в мировом танкостроении" и "небывалой смертоносности" этого британского "вундерваффе".



Местный министр обороны незадачливый Грант Шэппс, видимо, по причине фатальной военной необразованности обозвавший новый танк "транспортным средством", как какую-то телегу, тем не менее расточает по этому поводу самые восторженные эпитеты:



"В более опасном мире потребность в таких транспортных средствах, как Challenger 3, является насущной, поскольку угрозы, стоящие перед Великобританией, развиваются. Этот танк будет в центре боевых возможностей британской армии и станет неотъемлемой частью сдерживания Великобритании", – цитирует Шэппса пресс-релизы RBSL и армии. "Упорный труд и самоотверженность, продемонстрированные в Телфорде и по всей стране, играют важную роль в продвижении оборонных инноваций Великобритании и обеспечении наших сил на передовой". В пресс-релизе британской армии говорится, что Challenger 3 "станет главным хищником современной войны", добавляя: "Обладая непревзойденной передовой огневой мощью, защитой и мобильностью, он будет готов доминировать на поле боя".



Ну а теперь с вершин этой изящной британской словесности вернемся на твердь земную, где и узнаем, что за "новейшее чудо военной техники" посетило сей мир в его минуты роковые:



"Несмотря на то что Минобороны Великобритании активно позиционирует данный танк как полностью новую машину, это является правдой лишь отчасти. Challenger 3 представляет собой глубокую модернизацию уже имеющихся танков Challenger 2, а не полностью новое производство машин с нуля. На уже имеющихся корпусах будет улучшена броня и установлена новая башня с более совершенным орудием. При этом такой доработке подвергнутся всего 148 "Челленджеров" из имеющихся 213 (еще 14 были поставлены Украине), оставшиеся же 65 спишут (либо же часть передадут ВСУ в будущем). Таким образом, британская армия получит на вооружение обновленные Challenger 3 не в дополнение к имеющимся Challenger 2, а ценой сокращения своего танкового парка как минимум на треть".



Таков реальный результат полного "наличия отсутствия" в Великобритании бронетанковой промышленности полного цикла, умевшей когда-то не только переделывать старые бронекорпуса в новые танки, но и разрабатывать для них принципиально новые конструкторские решения, выплавлять новые марки броневой стали. И в конечном счете выпускать на конвейере действительно товарное количество бронетехники, отвечающее потребностям современной европейской войны. А не это вот недоразумение штучной выделки, которым пытаются удивить и победить русских на Украине.



В Германии со всем этим делом чуточку лучше, хотя бы потому что "новейший британский танк" оснащается немецким орудием. Но во всем остальном, за вычетом самых радужных посулов и торжественных обещаний херра Армина Паппергера, главы концерна Rheinmetal, дела с танками обстоят примерно так же неказисто .



Все то же псевдотанкостроение на основе переделки старых бронекорпусов в якобы новые бронемашины. В результате, как говорили в одном незабвенном фильме, "брюки превращаются в элегантные шорты". А точнее, "Леопард 2А6" брежневских времен становится "суперсовременным" "Леопардом А8" который в единственном экземпляре шустро бегает по экранам телевизоров в рекламных роликах.



"С технической точки зрения новый проект Leopard 2A8 достаточно интересен, т. к. демонстрирует актуальные взгляды бундесвера и немецкой промышленности. Однако в практическом отношении не все так хорошо. Согласно последним новостям, ФРГ планирует заказать менее двух десятков новых ОБТ. Это достаточно для замены техники, отправленной за рубеж, но почти никак не повлияет на общие показатели армии. Как собираются решать эти проблемы, пока не сообщается".



Ни о каком крупносерийном производстве этого "зверя" речь явно не идет, особенно на фоне перманентного избиения его ближайших сородичей на полях сражений СВО.



О ситуации с бронетанковыми потугами Франции более чем красноречиво свидетельствует недавнее сообщение СМИ, эпиграфом к которому вполне может быть фраза: "Там, где конь не валялся":



"Германия, Италия, Швеция и Испания будут разрабатывать свой танк для замены "Леопардов" различных модификаций, которые стоят на вооружении этих стран. Такое решение может свидетельствовать об окончательном разочаровании немцев в проекте MGCS, который должен был стать заменой немецких Leopard-2 и французских танков Leclerc к 2045 году, однако выполняется с существенным опозданием. Ранее Handelsblatt уже писала о том, что проект MGCS находится на грани краха. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню раскритиковал медленное развитие совместных франко-немецких оборонных программ, пожаловавшись на конфликт интересов между производителями оружия и разрывом между ожиданиями политиков ФРГ и возможностями оборонно-промышленного комплекса".



И "на закуску" – о бронетанковых "успехах" США. Здесь все как у людей. Якобы новейший, а на самом деле переработанный из того же залежалого старья, но зато свежепокрашенный и с модными дизайнерскими "наворотами" прототип-демонстратор концепции перспективного танка AbramsX разработки компании General Dynamics Land Systems, которому до крупносерийного производства примерно как до Луны пешком. Потому что для этого одним танкоремонтным заводиком в городе Лайме, штат Огайо, никак не обойдешься. А все остальное, типа Детройтского танкового арсенала, давно застроено типовыми офисными "билдингами". А чтобы построить все это заново, по американским меркам, нужны не жалкие двадцать, а сотни миллиардов, если не триллионы долларов. Способна ли на это нынешняя Америка? Не факт!



А теперь для симметрии и для лучшего понимания того, почем нынче фунт лиха для Запада, глянем и на обратную сторону медали.



Перед нами Россия и один из многих ее танковых заводов, занятый в настоящий момент крупносерийной модернизацией снятых с хранения танков Т-72 и Т-80.



А вот и основа основ современного танкостроения – газотурбинные двигатели для танков Т-80БВМ – тех самых танков, которые после модернизации мало в чем уступают лидеру мирового крупносерийного танкостроения Т-90М. А он, в свою очередь, является единственным в мире массовым танком, полностью проверенным в условиях современной большой сухопутной войны и получившим самые высокие оценки как специалистов, так и самих военных.



И наконец о масштабах модернизационного потенциала российских вооруженных сил дает представление эта серия репортажей с разбросанных по просторам России танкоремонтных заводов, которую автор отнюдь не случайно назвал "Закрома Родины". Воистину прозорливости наших предков, создавших этот практически неисчерпаемый задел, можно только позавидовать. Они наверняка знали, что наш исторический враг только на время затаился, но обязательно снова попрет на Восток, как только почует, что мы дали слабину. Так оно и вышло.



Перед вами не что иное, как самая главная, фундаментальная причина, в силу которой Запад буквально из кожи вон лезет, чтобы "выцыганить" у России т. н. "заморозку" своего Восточного фронта, причем без каких-либо обязательств перед Россией. Делает он это только лишь для того, чтобы воспользоваться этой паузой и найти в себе силы и средства противопоставить что-то сколько-нибудь адекватное тому потенциалу сухопутной войны, которым располагает и вводит в дело Россия для освобождения своих исторических территорий от западной оккупации. Но давать Западу такую передышку и тем самым вооружать до зубов наших смертельных врагов мы не должны. И совершенно прав министр иностранных дел России Сергей Лавров, который расставил в этом ключевом вопросе все точки над "i":



"Мы готовы [к переговорам]. Но, в отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти".



Как говорится, умри, лучше не скажешь. Вот только умирать нам явно не ко времени. Пусть сначала умрут наши враги, как видно, они не способны жить, не причиняя вреда России. Источник - Фонд стратегической культуры

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