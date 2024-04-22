Благообразные грабители. Европейские лидеры уничтожают цивилизованные правила и нормы, - ФСК

17:11 23.04.2024

Недавний двухдневный саммит ЕС был не простой, а внеочередной. Стало быть, от него нужно было ждать необычных или даже судьбоносных решений. Однако все получилось скучно и банально – как всегда. Обилие господ и некоторое количество дам, напускающих на себя важный вид, говорили о том же, что и всегда – о том, как усмирить Россию и помочь Украине.



В общем хоре привычно выделялся истеричный голос Зеленского, которому осталось легально находиться на посту президента меньше месяца. По прошествии этого срока он превратится в субъекта со странным и непонятным статусом – бывшего актера и экс-главы государства.



Пока же этот тип в затрепанной футболке привычно клянчил у Запада вооружение, в частности системы ПВО, в очередной раз повторяя, что оно нужно не только для защиты Украины, но и для обороны всей Европы, на которую якобы зарится коварная и ужасная Россия.



Зеленский не только просил, но и упрекал партнеров в недостаточном усердии: "Мы пока не получили миллион артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых так много говорили. Да и другие инициативы еще не реализованы в полной мере".



Но лидеры Европейского союза не обиделись, а виновато кивнули и дружно наморщили лбы, имитируя заботу о Незалежной. В частности, канцлер Германии Шольц похвалился, что Германия отправила на Украину уже третью систему Patriot, и призвал другие страны последовать его примеру.



Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил поскрести по оружейным сусекам и выяснить, что еще можно передать Украине. Впрочем, скорее это была игра на публику, поскольку Амстердам, по информации газеты De Telegraaf уже сообщил, что не сможет передать Киеву свои системы Patriot.



Отказались помочь Зеленскому и премьер-министры Словакии и Польши – Фицо и Туск. Последний подчеркнул, что Польша является прифронтовой страной, потому не может помочь Украине и выразил надежду, что Украине подсобит НАТО.



Другие друзья Украины вообще стыдливо промолчали. Однако ЕС, не терпящий вольнодумства, устремил свой пытливый взгляд на Грецию и Испанию, у которых системы Patriot есть и они простаивают без дела. Но руководители этих стран пока не дали ответа

Их колебания понятны: передача Украине комплексов ПВО почти наверняка означает их скорое превращение в груду металлолома, ибо Patriot – лакомая добыча для Вооруженных сил РФ. К тому же положение Киева в военном отношении день ото дня становится все хуже. Предоставленное Украине вооружение либо русские разобьют, либо захватят в качестве трофея.



В итоге участники саммита так и не договорились о военной помощи Украине. Тем не менее в руки Зеленского, скорее всего, попадет очередная подачка и, возможно, немалая. "Решение использовать прибыль от замороженных активов России было принято всеми 27 странами ЕС", – заявила глава Европейской комиссии фон дер Ляйен. Это означает, что Европа все же решила пойти на небывалый доселе грабеж. Теперь респектабельные, лощеные господа из ЕС – криминальные авторитеты Старого Света. А их саммит – сходка в Еврозоне.



Грабители объявили, что намерены действовать без промедлений. По словам той же фон дер Ляйен, "если мы будем работать в таком же темпе, как сейчас, то первая выплата, которую мы оцениваем от двух с половиной до трех миллиардов евро, может быть инвестирована в военные нужды Украины в этом году".



Это означает, что руководство Европейского союза ступило на путь, ведущий к пропасти. Недавно председатель Европейского центрального банка Лагард заявила, что передача российских замороженных активов на сумму свыше 260 миллиардов долларов Украине может повлечь "нарушение международного правопорядка". Точнее, это уничтожение всех финансовых правил и норм, крах многолетних основ экономической системы. Кто теперь поверит договорам, соглашениям, бумагам с внушительными гербами и подписями важных лиц?!



На саммите в Брюсселе явственно ощущалась нервозность, которая будет усиливаться по мере приближения к выборам в Европарламент, которые состоятся в июне. На такой вывод наталкивают радикальные перемены в странах континента, где уверенно заявили о себе евроскептики, отвергающие диктатуру Брюсселя.



Причем компания критиков антироссийских санкций и сторонников возобновления диалога с Москвой собирается внушительная. На выборах в Нидерландах доказала свою силу либеральная Партия свободы. Во Франции не утихает пыл лидера "Национального объединения" Ле Пен, которая сотрудничает с близкими по духу объединениями – итальянской "Лигой" и "Альтернативой для Германии". Как всегда, уверенно себя чувствует "бунтарь Европы" Виктор Орбан.



Кстати, накануне саммита венгерский лидер устроил очередной разнос "начальникам" из ЕС. По его мнению, все в Союзе ужасно: мигранты заполнили Европу, поставки украинского зерна ведут к обнищанию фермеров. Преступность растет, нравственность падает из-за потворства сторонникам ЛГБТ, разрушающих семейные и культурные ценности.



По мнению, Орбана, нынешнее руководство ЕС, доказавшее свою несостоятельность, должно уйти в отставку. Оно виновно еще и в том, что сделало все страны Союза участниками конфликта на Украине.

Кроме того, Орбан обвинил ЕС в "политическом шантаже", который, в частности, использует фон дер Ляйен. Он припомнил ей заявление, в котором дама пригрозила лишить Венгрию дотаций ЕС за свою "неправильную" позицию в отношении мигрантов и представителей ЛГБТ.

В заключение – резюме. Все, о чем говорилось на саммите, не имеет никакого отношения к переменам в Европе, которые давно назрели. В общем, это логично – люди, которые руководят ЕС, далеки от жизни, их взгляды устарели и закостенели. Они защищают не интересы жителей стран континента, а свои собственные – личные и меркантильные. Поэтому к этим господам надо относиться соответственно – спокойно, без эмоций и даже с сожалением. Как к больным.

Но у последних хотя бы есть шансы на исцеление. Европейские же лидеры совершенно безнадежны.