 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.04.2024
18:52  "Китайский мозг" открывает неразгаданные тайны человечества
17:11  Благообразные грабители. Европейские лидеры уничтожают цивилизованные правила и нормы, - ФСК
15:57  Броня крепка и танки наши быстры: самая гиблая война Запада
14:52  Бездарность власти стала проклятием Британии, - Дм.Бавырин
14:48  Власти Казахстана не будут восстанавливать жилье в зоне подтоплений
14:43  Запрет TikTok в Казахстане: спасет ли это детей от насилия и порнографии
13:14  Казахстан. О правящей элите и бюрократии, - Данияр Ашимбаев

12:56  Как Туркмения мешает Газпрому завоевывать Китай, - "Взгляд"
12:46  Ядерное топливо хотят хранить в Павлодарской области. Народ - против
12:34  Тайвань вновь трясет - магнитуда 6,1
12:31  Школы и колледжи РФ обяжут ввести курс по управлению БПЛА с сентября
11:56  Праздничный месяц с тревожными нотами: последствия усиления террористического фактора для Таджикистана, - А.Хакимов
11:18  Акция "Моя история о войне" - кыргызстанская вахта памяти
11:16  Могут ли рубль и юань заменить доллар в Центральной Азии? - А.Поливач
08:44  Действующего министра Каныбека Иманалиева избрали председателем Союза писателей Кыргызстана
07:57  "Кейсы абсолютно абсурдные" - правозащитники о делах против журналистов в Казахстане
06:41  Украина: сто лет одиночества, - Ростислав Ищенко
06:37  "Самостийная" Украина и "психические остатки", - Александр Елисеев
06:22  Немецкий президент Шольц назвал донер-кебаб национальным блюдом Германии
06:12  Китайские ученые заявили о разработке системы отслеживания стелс-истребителей
05:24  Противоречивый и запутанный характер политики США в отношении КНР будет усиливаться , - В.Пироженко
05:16  Фейк? Экс-главком ВСУ Залужный посажен под домашний арест
05:11  Киргизия уверена, что нашла выход из энергетического кризиса, - В.Панфилова
01:37  Кражей российских активов США подорвут мировой финансовой порядок, - Global Times
00:41  На западе Казахстана задержали похитителей противопаводковых укреплений
00:35  На Украине уничтожен американский заукраинский фрик "Nasty"
00:30  Более 10 российских регионов ввели запреты на работу мигрантов
00:16  Москва заманивает товарища Си в Казань
00:13  The Telegraph: Грубые, дешевые и смертоносные: российские планирующие бомбы убьют Украину
00:06  Освобождена Новомихайловка. РосАрмия заходит в тыл Угледарскому укрепу укров
Понедельник, 22.04.2024
21:10  Токаев обещает окончательно запретить охоту на сайгаков
21:09  Кыргызстанский борец Роман Ким лишился лицензии на Олимпиаду в Париже из-за пощечины сопернику (видео)
20:59  Зачем Шымкенту АЭС? "РосАтому" хочется поглубже закопать деньги рос-бюджета
19:36  Песков переводит Путина: он "не предлагал мирную инициативу по Украине"
17:23  Депутата КырПарламента Коргонбай уулу заставили сдать мандат. За склоку с полусумасшедшим главой Кырминздрава
16:38  ГКНБ задержал главу стройкомпании KG Групп Имамидина Ташова. За попытку свержения действующей кыр-власти
14:35  В Казахстане приступили к ликвидации "искусственных цепочек в энергоснабжении"
14:27  В Туркменистане хотят сохранить семьи от разводов, законодательно усложнив процедуру
13:37  Мирзиеев ждет в Ташкенте лорда Кэмерона. "Более тесно крепить сотрудничество"
13:35  Как французские интервенты были изгнаны с Черного моря (история)
10:55  Запад встревожился "джаггернаутом" Нарендры Моди: в Индии начались судьбоносные выборы, - А.Яшлавский
10:33  Война на Ближнем Востоке получила новый импульс: возобновлены удары по американским оккупантам, - МК
10:20  На выборах в Раю (Мальдивы) побеждают упоротые прокитайские маоисты
08:48  Биполярное устройство: расколет ли мир противостояние БРИКС и "Большой семерки", - Дм.Алексеев
08:47  Яков Кедми считает, что "Иран считает Израиль исчадьем ада, которое должно исчезнуть"
08:17  Newsweek: Общество психопатов. Америка в упадке
08:10  Израиль обречен. Несмотря на все последние победы.., - Илан Паппе
07:45  Катастрофа высшего образования на Западе, - М.Медоваров
07:10  Серые схемы "по языку" для мигрантов - целая индустрия, - А.Ординян
06:48  Вирус враждебности: кто пытается поссорить Россию и Казахстан? - А.Белов
06:04  Геометрия истории. Не зависнуть в ПрошлоБудущем, - Александр Проханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Китайский мозг" открывает неразгаданные тайны человечества
18:52 23.04.2024

Ученые Поднебесной стали на ступеньку ближе, чтобы синтезировать "в пробирке" мозг
Дмитрий Капустин

"Китайский мозг" открывает неразгаданные тайны человечества

Китайские ученые разгадали, как работает мозг. Правда, пока не человеческий, а лишь аквариумных рыбок. Но в любом случае, это открытие приблизит создание машин, контролирующих сознание, и искусственного интеллекта. Как бы не пугало нас грядущее всемогущество нейросетей, многие насущные для человечества задачи решить без них невозможно.

Целая Вселенная уместилась в человеческом мозгу

Человеческий мозг состоит из сотен различных типов нейронов - в общей сложности их около 100 миллиардов. Можно сравнить: известная нам Вселенная насчитывает около 200 миллиардов известных галактик, соединенных в сеть, подобную структуре мозга.

Структурное сходство породило у ученых теоретические предположения о том, что Вселенная во многом похожа на огромный человеческий мозг.

Ученым известно, что все наши когнитивные функции - восприятие, обучение, память и эмоции - связаны со взаимодействием множества областей мозга. Извлечение информации из нейронов сродни поиску закономерностей в бескрайних просторах галактики. Но способность обрабатывать такие огромные объемы данных остается серьезной проблемой.

Ученые просто не понимают, как же именно работает мозг. Однако, похоже, изучение аквариумной рыбки позволит наконец-то ответить на этот вопрос.

Чтобы изучить мозг аквариумных рыбок, ученые использовали методы астрономических наблюдений. Исследователи просканировали нервные пути рыбки данио - это далекий родственник карпа, который живет в Юго-Восточной Азии. Ученые таким образом визуализировали до ста тысяч нейронов. И увидели, как бегут по ним нервные импульсы в режиме реального времени.

Китайская аквариумная рыбка оказалась круче Илона Маска

Созданная китайцами программа собирает сигналы с оптических датчиков и отправляет их в мощный компьютер. Тот мгновенно анализирует сложные сигналы, декодирует их и дает ответы. Фактически, в компьютере создается модель мозга рыбки.

Как рассказывают в Академии наук Китая, точность такой компьютерной модели очень высока. Поток обработки данных - 600 мегабит в секунду. А задержка отклика не превышает 70 миллисекунд. Это очень быстро: за такое время в теле человека нервный импульс пробегает от головного мозга до кончика каждого пальца.

Это серьезный шаг вперед, чтобы разработать интерфейс "мозг-компьютер". Давно этим занят Илон Маск, создавший компанию Neuralink: людям вживляют в голову чипы, чтобы они могли управлять компьютером силой мысли.

Для начала китайским ученым удалось в буквальном смысле сфотографировать, как личинка рыбки данио размышляет о своем обеде.

Причем китайцские ученые уже запатентовали свое изобретение. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Neuroscience. Авторами работы стали ученые-мозговеды Му Ю и Ду Цзюлин из Центра науки о мозге и интеллектуальных технологий Академии наук Китая.

Причем компьютерная модель рыбьего мозга позволяет понять не только то, как мы думаем. Но и что происходит с мозгом при разных болезнях. Китайцы сравнивают, как будет работать мозг двух данио, здоровой и парализованной.

Нейросеть научит чиновников, как правильно строить электростанции

Разгадать секреты мозга - это стать ближе к созданию искусственного интеллекта. Задач перед ним ставят все больше. Вот и недавно китайцы решили, чтобы нейросети подыскивали оптимальные места для строительства солнечных электростанций.

Китай является крупнейшим производителем солнечных батарей, на долю которого приходится около 80% мирового рынка.

При этом в стране всего 17 специальных мониторинговых станций, которые собирают данные о количестве и типе солнечной энергии, доступной в данном месте. Проще говоря: солнечные батареи устанавливают "на глазок". Солнышко светит - ставим!

Теперь же все решено делать по науке. И не просто по науке, а как подскажет нейросеть. Ведь только она может оценить, скажем, не только освещение, идущее прямо от солнца к передней поверхности солнечной панели, но и рассеянное излучение. Лучи, рассеянные через облака, - это ведь тоже источник энергии, и жаль было бы его не использовать.

Наш эксперт прокомментировала самые стойкие мифы, связанные с психиатрической помощью

И вот исследователи из Университета Цинхуа в Пекине и Национального центра обработки данных Тибетского плато создали нейросеть на основе данных о солнечной активности с 2500 метеостанций по всему Китаю.

Искусственный интеллект обучили использовать данные о солнечной радиации по всей стране. И задачу нейросеть решала конкретную: предсказать количество прямого и косвенного солнечного излучения в любом конкретном месте Китая.

Причем эту нейросеть легко можно переучить под другую страну. Хочешь - подсчитает тебе солнечную энергетику для Австралии, Канады или России.

И теперь китайские чиновники будут принимать решение, где строить новые солнечные электростанции, на основе рекомендаций искусственного интеллекта. Уже есть первый результат: в нескольких далеких провинциях Китая нашли несколько перспективных мест.

Жители там и так страдают без электроэнергии. Ну а когда там наконец-то поставят солнечные батареи и в домах появится тепло и свет, "спасибо" можно будет сказать нейросетям. Ну, и аквариумной рыбке, благодаря которой мозговеды приблизились к разгадке.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713887520


Новости Казахстана
- Ряд международных соглашений рассмотрят сенаторы на заседании Палаты
- Мажилис одобрил законопроект по борьбе с лудоманией в первом чтении
- О правящей элите и бюрократии
- Снижение цен на социально значимые продукты отмечается вторую неделю подряд в РК
- Канат Бозумбаев дал ряд поручений по противопаводковым мерам в ЗКО
- О традициях
- Кадровые перестановки
- Два техрегламента ЕАЭС усовершенствованы по инициативе Казахстана
- Казахстан принял участие в 80-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана
- Непродуктивные посредники исключаются из цепочки электроснабжения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  