"Китайский мозг" открывает неразгаданные тайны человечества

18:52 23.04.2024

Ученые Поднебесной стали на ступеньку ближе, чтобы синтезировать "в пробирке" мозг

Дмитрий Капустин



"Китайский мозг" открывает неразгаданные тайны человечества



Китайские ученые разгадали, как работает мозг. Правда, пока не человеческий, а лишь аквариумных рыбок. Но в любом случае, это открытие приблизит создание машин, контролирующих сознание, и искусственного интеллекта. Как бы не пугало нас грядущее всемогущество нейросетей, многие насущные для человечества задачи решить без них невозможно.



Целая Вселенная уместилась в человеческом мозгу



Человеческий мозг состоит из сотен различных типов нейронов - в общей сложности их около 100 миллиардов. Можно сравнить: известная нам Вселенная насчитывает около 200 миллиардов известных галактик, соединенных в сеть, подобную структуре мозга.



Структурное сходство породило у ученых теоретические предположения о том, что Вселенная во многом похожа на огромный человеческий мозг.



Ученым известно, что все наши когнитивные функции - восприятие, обучение, память и эмоции - связаны со взаимодействием множества областей мозга. Извлечение информации из нейронов сродни поиску закономерностей в бескрайних просторах галактики. Но способность обрабатывать такие огромные объемы данных остается серьезной проблемой.



Ученые просто не понимают, как же именно работает мозг. Однако, похоже, изучение аквариумной рыбки позволит наконец-то ответить на этот вопрос.



Чтобы изучить мозг аквариумных рыбок, ученые использовали методы астрономических наблюдений. Исследователи просканировали нервные пути рыбки данио - это далекий родственник карпа, который живет в Юго-Восточной Азии. Ученые таким образом визуализировали до ста тысяч нейронов. И увидели, как бегут по ним нервные импульсы в режиме реального времени.



Китайская аквариумная рыбка оказалась круче Илона Маска



Созданная китайцами программа собирает сигналы с оптических датчиков и отправляет их в мощный компьютер. Тот мгновенно анализирует сложные сигналы, декодирует их и дает ответы. Фактически, в компьютере создается модель мозга рыбки.



Как рассказывают в Академии наук Китая, точность такой компьютерной модели очень высока. Поток обработки данных - 600 мегабит в секунду. А задержка отклика не превышает 70 миллисекунд. Это очень быстро: за такое время в теле человека нервный импульс пробегает от головного мозга до кончика каждого пальца.



Это серьезный шаг вперед, чтобы разработать интерфейс "мозг-компьютер". Давно этим занят Илон Маск, создавший компанию Neuralink: людям вживляют в голову чипы, чтобы они могли управлять компьютером силой мысли.



Для начала китайским ученым удалось в буквальном смысле сфотографировать, как личинка рыбки данио размышляет о своем обеде.



Причем китайцские ученые уже запатентовали свое изобретение. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Neuroscience. Авторами работы стали ученые-мозговеды Му Ю и Ду Цзюлин из Центра науки о мозге и интеллектуальных технологий Академии наук Китая.



Причем компьютерная модель рыбьего мозга позволяет понять не только то, как мы думаем. Но и что происходит с мозгом при разных болезнях. Китайцы сравнивают, как будет работать мозг двух данио, здоровой и парализованной.



Нейросеть научит чиновников, как правильно строить электростанции



Разгадать секреты мозга - это стать ближе к созданию искусственного интеллекта. Задач перед ним ставят все больше. Вот и недавно китайцы решили, чтобы нейросети подыскивали оптимальные места для строительства солнечных электростанций.



Китай является крупнейшим производителем солнечных батарей, на долю которого приходится около 80% мирового рынка.



При этом в стране всего 17 специальных мониторинговых станций, которые собирают данные о количестве и типе солнечной энергии, доступной в данном месте. Проще говоря: солнечные батареи устанавливают "на глазок". Солнышко светит - ставим!



Теперь же все решено делать по науке. И не просто по науке, а как подскажет нейросеть. Ведь только она может оценить, скажем, не только освещение, идущее прямо от солнца к передней поверхности солнечной панели, но и рассеянное излучение. Лучи, рассеянные через облака, - это ведь тоже источник энергии, и жаль было бы его не использовать.



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И вот исследователи из Университета Цинхуа в Пекине и Национального центра обработки данных Тибетского плато создали нейросеть на основе данных о солнечной активности с 2500 метеостанций по всему Китаю.



Искусственный интеллект обучили использовать данные о солнечной радиации по всей стране. И задачу нейросеть решала конкретную: предсказать количество прямого и косвенного солнечного излучения в любом конкретном месте Китая.



Причем эту нейросеть легко можно переучить под другую страну. Хочешь - подсчитает тебе солнечную энергетику для Австралии, Канады или России.



И теперь китайские чиновники будут принимать решение, где строить новые солнечные электростанции, на основе рекомендаций искусственного интеллекта. Уже есть первый результат: в нескольких далеких провинциях Китая нашли несколько перспективных мест.



Жители там и так страдают без электроэнергии. Ну а когда там наконец-то поставят солнечные батареи и в домах появится тепло и свет, "спасибо" можно будет сказать нейросетям. Ну, и аквариумной рыбке, благодаря которой мозговеды приблизились к разгадке.