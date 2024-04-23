О вреде и пользе гастарбайтеров, - Андрей Завьялов

18:58 23.04.2024

Россия должна стать маяком в развитии человека

23.04.2024

Мы часто, по привычке, называем приезжающих на заработки в нашу страну людей мигрантами. И - по ошибке. Поскольку не совсем это правильный термин.



Мигрант - человек, приезжающий в чужую страну для постоянного проживания в силу социальных и других причин у себя на родине.



Гастарбайтер (дословно - гость-работник), он же наемный рабочий, работающий в стране, гражданином которой не является. Так будет правильней называть основную массу людей, которые стекаются в Россию на заработки (в основном из стран Средней Азии). И приносят пользу.



Что бы ни говорили "злые языки", дескать, гастарбайтеры отбирают работу у российских граждан, огромный дефицит рабочей силы в нашей стране покрыть пока нечем. В последнее время дефицит сильно подскочил, в связи проведением той же СВО. Без дополнительных рабочих рук могут встать целые направления нашей экономики: стройка, сфера ЖКХ, транспорт, торговля, общественное питание.



При этом деньги, заработанные в России, создают экономический базис в странах Средней Азии, предотвращая именно миграцию. Они создают политическую стабильность в странах у наших границ.



Вопрос ответственности за размещение и поведение рабочей силы ложится на российских работодателей и миграционном законодательстве страны.



Увы, многие из приглашающих на работу не ведут себя ответственно. Ради получения максимальной прибыли они полностью игнорируют социальные потребности людей, обманывают и унижают рабочих. Что приводит к озлоблению и различным формам конфликтов.



Так исторически сложилось, что большинство приезжающих к нам на заработки - это люди, либо родившиеся в Советском Союзе, либо их потомки в первом поколении. Когда-то это был единый советский народ, который вмести жил и трудился, отстаивал целостность и независимость Великой страны. И при всех сложностях межнациональных отношений это не стоит забывать.



Многие понимают, что главной причиной миграционных процессов в нашей стране является распад СССР. Последующий "парад суверенитетом" привел к недружественным действиям в отношении русских. К отказу от общего прошлого и росту национализма.



Сейчас четко видно, что это был тупиковый путь. В настоящее время зависимость Киргизии и Таджикистана от денежных переводов заработанных в России средств колоссальна и составляет существенные доли в общем объеме ВВП этих стран.



Здесь стоит отметить, что в России осознанной интеграционной политики в отношении наших соседей не было на протяжении многих десятилетий, начиная с 90-х годов. Все это породило множество проблем. Начиная с конфликта на Украине до этнической преступности выходцев из бывших республик СССР. Решение этих проблем без четкой позиции и помощи государства невозможно.



Новая миграционная политика России должна быть направлена на максимальную адаптацию приезжающих в культурную и нравственную составляющую нашей страны.



Сейчас большинство гостей не хотят интегрироваться в российское общество, чтить наши традиции, соблюдать наши законы. Они нередко ведут себя вызывающе и даже выходят за рамки дозволенного, позволяя себе неуважительное отношение к коренным жителям нашей страны. Здесь уместно привести слова муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова по этой проблеме: "Нельзя вывести из человека то, что формировалось в нем годами. Это неправильно и некорректно, ибо они являются хранителями своей культуры".



Многие эксперты в нашей стране утверждают, что ничего удивительного в таком положении дел нет, власть пожинает плоды собственной миграционной политики, а вернее полного ее отсутствия. Национальный вопрос - "ахиллесова пята" российской политики и отсутствие должного внимания к этой проблеме, что может привести страну к расколу, в полном соответствии с планами врагов России.



Писатель и публицист Марина Шаповалова отмечает в своем канале, что миграция - это естественный процесс, сопровождающий человечество на протяжении всей истории: "Сегодня мигранты протаскивают и культивируют свой образ жизни, агрессивно навязывают свои традиции. Создают анклавы, в которых принуждают всех „своих" (выходцев из тех же культурных ареалов) им соответствовать. Местные культурные традиции они демонстративно не уважают, презирают, ведут себя по отношению к местным как хозяева, намеренные диктовать свои условия и свою волю. Это вторжение. Причем, вторжение не собственными силами мигрантов (их бы не хватило), а организованное принимающими государствами. Которые, прикрываясь лицемерной риторикой и мобилизуя ею „полезных идиотов", способствуют ползучей агрессии против народов своих стран".



Время пришло, и надо что‑то делать с миграционной политикой нашей страны. Хотел бы отметить ряд аспектов, необходимых для разрешения возникшего кризиса.



Во-первых, необходима социальная адаптация приезжающих к нам на заработки. Это задача должна лечь на плечи государства совместно с работодателями, которые должны отвечать не только за организацию рабочего процесса, но и за поведение работников после рабочего дня. Это - организация культурного и просветительского досуга. Обучение русскому языку и основам национальной культуры.



Что же касается людей, желающих получить гражданство России… Им необходимо прививать чувство патриотизма именно к России! Как яркий пример: участие многих новых граждан нашей страны в специальной военной операции. Могу с уверенностью сказать, что "на передке" национальных конфликтов нет.



Следующий важный аспект - постоянное и активное присутствие России в республиках Средней Азии (желательно и во всех республиках бывшего СССР). Это касается как экономических процессов (совместные предприятия, филиалы наших компаний и банков и т. п.), так и культурных (открытие русских школ, совместные праздничные мероприятия и т. п.)



И самым основным аспектом, по моему убеждению, должны стать перемены, происходящее в самой России. Развитие экономики, принятие патриотизма, как основы государственной идеологии.



Наша страна должна стать примером развития для всего человечества!



Общечеловеческие ценности, традиционные религии должны быть "во главе угла" нашей государственной политики. Россия должна стать "маяком в развитии человека" в той тьме, что опустилась на Западе.



И тогда жители других стран будут принимать за честь и счастье возможность сотрудничать с нами.



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Андрей Завьялов (заместитель председателя Нижегородского отделения Международной общественной организации "Русское Собрание", заместитель директора Института консервативно-аналитических решений, член Союза журналистов России), для "Русской Весны"