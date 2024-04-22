Уволен глава военной разведки Израиля генерал Халива. Проспал удар ХАМАС

20:15 23.04.2024

Полетели первые головы: высокопоставленный израильский военный подал в отставку из-за нападения ХАМАС

Это может стать прецедентом для дальнейших перестановок



Глава управления военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халива подал в отставку из-за неудач, связанных с беспрецедентной атакой ХАМАС 7 октября. Он стал первым высокопоставленным лицом, оставившим свой пост из-за октябрьских событий.



Это может стать прецедентом для дальнейших перестановок



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Об отставке Аарона Халивы заявили израильские военные в понедельник. Как пишет The Guardian, отставка генерал-майора Халивы создает основу для того, что, как ожидается, станет дальнейшим последствием со стороны высшего руководства службы безопасности Израиля в связи с нападением ХАМАС. Тогда боевики этой палестинской группировки без труда прорвали оборону границы, беспрепятственно бесчинствовали в израильских общинах в течение нескольких часов и убили 1200 человек, большинство из которых были мирными жителями. Заложниками ХАМАС стали порядка 250 человек.



Эти события стали началом нового витка палестино-израильской напряженности, за которой вот уже в течение почти 7 месяцев следит весь мир.



В заявлении израильских военных говорится, что Халива попросил прекратить свою службу "поскольку возложил на себя руководящие обязанности".



Халива публично заявил, что, будучи главой военного ведомства, ответственным за предоставление правительству и вооруженным силам разведывательных предупреждений и ежедневных оповещений, он взял на себя вину за то, что не предотвратил нападение.



В заявлении военных говорится, что начальник штаба принял просьбу Халивы об отставке и поблагодарил его за службу.



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Многие ожидали, что Халива, как и другие руководители израильских вооруженных сил и служб безопасности, уйдут в отставку в ответ на вопиющие неудачи, которые привели к нападению ХАМАС.



Время отставки неясно, поскольку противостояние Израиля с самой группировкой ХАМАС, а также с ливанской группировкой "Хезболла" и Ираном достигло высокого уровня. И передышки, судя по всему, не предвидится.



В то время, как Халива и другие взяли на себя вину за неспособность остановить нападение, другие высокопоставленные чиновники не торопятся совершать такой шаг. В том числе и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он лишь заявил, что ответит на сложные вопросы о своей роли, но не признал прямо никакой ответственности за то, что допустил атаку.



Авторы: ПОЛИНА КОНОПЛЯНКО