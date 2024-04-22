Очередной заместитель Шойгу генерал Тимур Иванов задержан за особо крупные взятки

22:33 23.04.2024

Заместитель Шойгу Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба Следственного комитета. Президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу доложили о задержании замминистра обороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Из сообщения СКР следует, что заместитель министра задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Особо крупный размер начинается с суммы 1 млн руб. Максимальное наказание по этой статье - до 15 лет лишения свободы. Сейчас с Тимуром Ивановым проводятся следственные действия. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, следствие будет ходатайствовать о его аресте.



Еще днем, судя по видеозаписи на сайте военного ведомства, Тимур Иванов присутствовал на коллегии Минобороны. Последняя публичная активность Тимура Иванова датирована 20 апреля. Сообщалось, что он совершил рабочую поездку в войска Ленинградского военного округа.



В ведении Тимура Иванова находятся департаменты строительства, планирования и координации обустройства войск, жилищного обеспечения и управления жилищным фондом, военного имущества, а также управление госэкспертизы, главное военно-медицинское управление, федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военных.



Как замминистра Тимур Иванов отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечения. Он отвечает за планирование закупок товаров, работ и услуг в рамках гособоронзаказа. Среди курируемых вопросов также инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов Минобороны.