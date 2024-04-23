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Лондон вступил в схватку за ЦентрАзию, - Виктория Панфилова
00:00 24.04.2024

Великобритания старается вытеснить Россию из региона

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

23.04.2024

Дэвида Кэмерона угощали в Ташкенте пловом. Фото Reuters
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Центральную Азию с новой стратегией развития региона, цель которой – снизить влияние России на Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. Именно в такой последовательности глава британской дипломатии посещает страны региона в рамках недавно созданного формата "С5+1". Лондон готов пожертвовать на поддержку суверенитета и независимости государств Центральной Азии 50 млн фунтов стерлингов в течение следующих трех лет. Он также объявил о новой инициативе Британского совета по продвижению английского языка в странах региона. 24–25 апреля Кэмерона ждут в Астане.

Лондон разработал для Центральной Азии стратегию сотрудничества "С5+1", в рамках которой и начался первый визит министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в регион (см. "НГ" от 12.12.23). 22 апреля он посетил Таджикистан и Киргизию. В Душанбе его принял президент Эмомали Рахмон. По словам таджикского лидера, Великобритания – важный партнер Таджикистана в Западной Европе. "Наша страна уделяет большое внимание развитию и укреплению многогранных отношений с королевством", – сказал на встрече Эмомали Рахмон. На что лорд Кэмерон заметил, что у двух стран есть возможности сделать больше для сотрудничества в таких ключевых областях, как бизнес, изменение климата и борьба с терроризмом. Кэмерон подчеркнул, что он стал первым министром Великобритании, который посещает Таджикистан, и выразил сожаление, что Лондон упустил время и теперь необходимо наверстать упущенное.

"Мы хотим начать новую эру в отношениях между Великобританией и странами Центральной Азии, начиная с Таджикистана", – подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства и анонсировал создание двух новых инвестиционных фондов для региона. Первый фонд – для поддержки малого бизнеса, с уставным капиталом 19 млн фунтов стерлингов. Второй – "зеленый" климатический фонд, средства которого пойдут на поддержание окружающей среды и развитие зеленой энергетики.

Дэвид Кэмерон в ходе короткого визита в Душанбе успел осмотреть и Нурекскую ГЭС. Там он пообщался с журналистами. Британский дипломат подчеркнул перспективность развития зеленых энергетических проектов в Центральной Азии, что, по его словам, поможет нарастить энергетический экспорт в страны Южной Азии, снизив их зависимость от ископаемого топлива, прежде всего угля.

Желающим изучать английский язык Кэмерон пообещал содействие и удвоение финансирования стипендий, которые позволяют студентам из различных стран обучаться в британских университетах. Для учителей английского языка Лондон предложит специальную программу, а также стажировку в Великобритании.

Также в повестке переговоров обсуждались вопросы обеспечения безопасности в регионе и вопросы трудовой миграции. Последнее для республики крайне актуально, поскольку в связи с усилением контроля за потоками трудовых мигрантов в России наметилась тенденция к их возвращению на родину. К слову, в России трудовых мигрантов из Таджикистана насчитывается до 1,5 млн. Судя по итогам подписанного в Душанбе соглашения о воздушном сообщении между Великобританией и Таджикистаном, которое заложит основу для дальнейшего открытия прямых рейсов между Душанбе и Лондоном, королевство готово принять трудовых мигрантов на сезонные работы, правда, не в таком количестве, как принимает Россия. Например, для Киргизии квота составляет около 10 тыс. человек за сезон.

В Бишкек Дэвид Кэмерон прилетел вечером того же дня с аналогичной программой. На брифинге после встречи с главой МИД Жээнбеком Кулубаевым он заявил, что "Кыргызстан должен иметь право выбирать себе партнеров", отметив, что в экономической сфере республика сотрудничает с Китаем.

С президентом Садыром Жапаровым обсуждались перспективы киргизско-британского двустороннего сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и транспортной сферах. По словам Кэмерона, у страны имеет большой потенциал для сотрудничества. Киргизия богата водными ресурсами, и Великобритания готова поддерживать экологические проекты.

Политолог Асилбек Эгембердиев считает, что Лондон активно включился в борьбу за влияние в Центральной Азии, причем намерен противодействовать не только России, но и Китаю. "Такие страны, как Таджикистан и Киргизия, очень зависимы от внешних сил. Тяжелая социально-экономическая ситуация в этих странах требует поддержки извне, которую Великобритания и страны Запада оказывают через неправительственные организации и добиваются успеха. За последние 20–30 лет Западу удалось изменить гражданское общество в странах региона. Вложенные вчера в мягкую силу миллионы сегодня дают свои плоды: воспитано новое поколение, получившее образование на Западе и вернувшееся на родину для работы в системе госуправления. Во всяком случае это наблюдается в Киргизии и Казахстане. Российская мягкая сила, напротив, снижает свое присутствие, русский язык как иностранный по популярности уступает английскому. Трудовые мигранты становятся нежелательными в России. Поэтому очень скоро лидеров Центральной Азии поставят перед сложным выбором", – сказал "НГ" Эгембердиев.

23 апреля Дэвид Кэмерон провел в Узбекистане. Президент Шавкат Мирзиеев на этой неделе находится в краткосрочном отпуске, поэтому переговоры с гостем провел только министр иностранных дел Бахтиер Саидов. "Беседа была плодотворной и содержательной, что позволило обозначить ключевые задачи, направленные на укрепление отношений во всех сферах. Основное внимание было сосредоточено на наращивании экономических связей", – написал Саидов в Telegram. Он также сообщил, что были подписаны два документа – Декларация о всестороннем сотрудничестве между Великобританией и Узбекистаном и Меморандум о взаимопонимании в областях региональных и международных связей и инфраструктуре.

В среду главу МИД Великобритании ждут с двухдневным визитом в Астане, где Кэмерон намерен заключить соглашение о стратегическом партнерстве, работа над которым продолжалась почти шесть лет.

"Повестка визита Дэвида Кэмерона свидетельствует о намерении усилить влияние Великобритании в регионе, что в контексте текущей геополитической ситуации, очевидно, направлено в пику России и Китаю. Интерес к взаимодействию с Западом со стороны руководства центральноазиатских республик обусловлен несколькими факторами. Помимо экономических выгод, такое сотрудничество позволяет диверсифицировать внешнеполитические связи и сохранить многовекторный курс, создавая противовес влиянию Москвы и Пекина. Страны региона заинтересованы в технологическом сотрудничестве с Западом, рассчитывая на более щедрую поддержку в условиях противостояния России", – сказал "НГ" руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев. Однако, по его мнению, несмотря на выгоды, сотрудничество с Западом имеет свои ограничения.

Источник - НГ
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