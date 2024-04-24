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В США требуют расследования истории с китайским допингом
00:03 24.04.2024

Китайцам не хватило концентрации

Антидопинговое агентство США (USADA) призвало к независимому расследованию скандальной истории с обнаружением допинга в пробах сразу 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году. В пробах атлетов были выявлены следы запрещенного препарата триметазидина - того самого, за который известная российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Китайцы, однако, наказания не понесли. По версии Всемирного антидопингового агентства (WADA), разница в этих историях заключается в том, что в случае с Валиевой, в отличие от китайского, не было оснований исключить намеренный прием препарата, а также в том, что у китайских спортсменов есть заслуживающая внимания версия о случайном загрязнении их еды запрещенной субстанцией. У USADA иная позиция: структура считает, что для выяснения всех деталей случившегося требуется назначение независимого прокурора.

Скандал, разразившийся после того, как американский и немецкий медиаресурсы - The New York Times и ARD - сообщили о том, что 23 китайских пловца (это примерно половина сборной страны по плаванию) попались на применении запрещенного препарата триметазидина и им за это ничего не было, набирает обороты. Во вторник USADA выступило с заявлением, из которого следует, что весьма влиятельная в спортивном мире структура готова идти до конца.

В частности, в заявлении USADA говорится, что "спортсмены и общественность нуждаются в доверии к антидопинговой системе, а первым шагом к устранению ущерба, вызванного делом китайских пловцов, является назначение независимого прокурора для расследования дела о 23 положительных пробах".

"Мы призываем совет директоров и совет учредителей WADA провести полный анализ того, каким образом 23 положительные пробы были сокрыты, а WADA позволило этому произойти. Мы также призываем пересмотреть деятельность WADA, чтобы подобное больше не повторилось и оно было по-настоящему независимым органом",- говорится в заявлении USADA.

Напомним, что триметазидин - именно тот препарат, который нашли в пробе знаменитой российской фигуристки Камилы Валиевой. Выяснилось это по ходу Олимпиады в Пекине в феврале 2022 года. После долгих разбирательств в начале текущего года Валиева получила четырехлетнюю дисквалификацию, по сути разрушившую ее карьеру. Защите спортсменки не помогли даже ссылки на минимальную концентрацию триметазидина в пробе. В заявлении USADA дело Валиевой упоминается.

Допинг Камилы Валиевой всплыл в Китае
"WADA не предупредило спортсменов о риске положительного анализа на триметазидин, полученного на загрязненной кухне. Если они не знают источника, но тем не менее поверили в историю, представленную китайской стороной, WADA должно было предупредить всех спортсменов и антидопинговые организации. Была ли предоставлена информация по этому делу арбитрам Валиевой в ходе судебного разбирательства?" - говорится в заявлении на официальном сайте организации. В USADA также интересуются, как препарат, выписываемый по рецепту, оказался на кухне. "Имел ли кто-нибудь из персонала кухни рецепт или употреблял триметазидин? Раздавил ли кто-то из сотрудников таблетки, находясь на кухне? Просматривались ли камеры видеонаблюдения, чтобы определить, кто имел доступ на кухню?" - отмечается в заявлении.

Негодование USADA понять можно. Ведь то, что проступок в исполнении китайских спортсменов остался безнаказанным, в WADA объяснили лишь тем, что "это другое".

"В деле Валиевой это открытая информация, концентрация - 2,1 нанограмма на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже,- заявил главный юрисконсульт WADA Росс Венцель.- Но главное - в деле Валиевой не было ничего, что помогло бы исключить версию умышленного приема триметазидина за несколько дней до соревнования. Здесь же были повторные пробы, которые давали то отрицательный, то положительный результат".

"Если допинговое нарушение не было окончательно установлено, WADA не может требовать публичной огласки этих случаев. Я уже говорил, что в 2014 году было дело, в центре которого оказались американские спортсмены. Десять атлетов в США в 2014 году сдали положительные пробы, WADA приняло версию о загрязнении через мясо и не стало подавать апелляцию",- добавил господин Венцель. Он также сообщил, что "есть и много других примеров, когда имело место групповое заражение, связанное с продуктами питания или окружающей средой". Но, по словам Росса Венцеля, "эти дела были закрыты без временного отстранения и публичного оглашения, потому что было признано, что спортсмены ни в чем не виноваты, так что это не единственный прецедент".

Что такое триметазидин

Ранее WADA заявило, что не стало наказывать китайских спортсменов (среди них были настоящие звезды, к примеру, Чжан Юйфэй выиграла золотые медали на 200-метровке баттерфляем и в эстафете 4х200 м вольным стилем, а Ван Шунь завоевал ее на дистанции 200 м комплексным плаванием), поскольку не сумело опровергнуть версию Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организм спортсменов. Как заявил старший директор WADA по науке и медицине Оливье Рабин, триметазидин был обнаружен в концентрации "одна миллиардная миллиграмма". При этом никаких версий попадания триметазидина (препарат для сердечников) на кухню отеля, где обитали по умолчанию совершенно здоровые атлеты, представлено не было.

Стоит отметить, что это был не первый случай, когда китайские пловцы попадались на применении триметазидина. В 2014 году проба трехкратного олимпийского чемпиона Сунь Яна также дала положительный результат на этот препарат.

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Стоило ему это всего лишь трехмесячной дисквалификации. Правда, позже спортсмен стал фигурантом по-настоящему скандальной истории. В 2018 году, когда к нему домой пришли представители антидопинговых служб, между пловцом и его охранником с одной стороны и антидопинговыми сотрудниками с другой случился конфликт, в ходе которого пробы были уничтожены ударом молотка, который предположительно нанесла мать спортсмена. После долгих разбирательств Сунь Ян получил восемь лет дисквалификации, но при этом остался при всех своих наградах.

Алексей Доспехов о дисквалификации Камилы Валиевой
Алексей Доспехов о дисквалификации Камилы Валиевой
Аргументы WADA не удовлетворили и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). "Основной вопрос остается открытым - почему спортсменов не отстранили на период разбирательства? Если Китайское антидопинговое агентство этого не сделало, это должно было быть обжаловано",- заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова "РИА Новости". "Бесконечно слышим о том, что российская система не заслуживает доверия. Однако мы абсолютно четко следуем всем требованиям стандартов - отстраняем спортсменов в тех случаях, когда этого требует кодекс, а если дисциплинарный антидопинговый комитет принимает иное решение, мы подаем апелляцию. Национальные антидопинговые организации должны быть беспристрастны и независимы в своих решениях. И WADA как основной регулятор этой сферы - тем более",- добавила глава РУСАДА.

Александр Петров
Газета "Коммерсантъ" №73 от 24.04.2024, стр. 12

Источник - коммерсант
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