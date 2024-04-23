Тайвань избавляется от своего "культа личности", - Владимир Скосырев

00:09 24.04.2024

23.04.2024

Версия для печатиОбсудить на форумеОколо 800 статуй генералиссимуса Чан Кайши будут снесены

Владимир Скосырев



Пока что в расположениях тайваньских воинских частей часовые по-прежнему несут почетный караул у памятников Чан Кайши. Правительство Тайваня ополчилось на бывшего диктатора, который правил островом почти 30 лет и подверг репрессиям тысячи жителей. Чан Кайши был президентом Китайской Республики до того, как потерпел поражение в войне с коммунистами и, бежав на Тайвань, сохранил этот титул. В 2018 года комиссия по расследованию рекомендовала убрать его монументы с площадей и улиц. И вот правительство распорядилось немедленно выполнить это решение. Снос памятников – также характерная часть истории СССР, Украины и стран Восточной Европы. Но, как говорит эксперт, мотивом для Тайбэя служит желание доказать, что тайваньцы – не китайцы, а другая нация.



Выступая в парламенте, Ши Пу, представитель правительства Тайваня, заявил, что МВД быстро удалит 760 из сохранившихся тысяч статуй. Ранее правительство критиковали за то, что оно затянуло этот процесс. Дело в том, что спор, как быть с памятниками, особенно с самым большим в столице, идет давно. Но оказалось, что с выполнением решения медлит Министерство обороны. Оно доказывает, что необходимо чтить Чан Кайши, в частности, потому, что еще в первой половине ХХ века он создал первую китайскую военную академию, ныне она находится в КНР в провинции Гуандун.



Спор о наследии Чана ведут в основном две партии – правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) и Гоминьдан, который находится в оппозиции. ДПП упирает на то, что генералиссимус беззастенчиво попирал демократические свободы и права человека, а Гоминьдан утверждает, что ДПП хочет переписать историю.



Чан Кайши правил, опираясь на закон о военном положении вплоть до своей смерти в 1975 году. Когда в 1987-м этот закон перестал действовать, выяснилось, что на основе его было брошено в тюрьмы примерно 140 тыс. человек, а 3–4 тыс. – казнены. Как напоминает South China Morning Post, в 1947 году Чан послал войска на подавление бунтов, в результате были убиты сотни гражданских лиц. Многие на острове говорят, что такой злодей не заслуживает памяти.



Тем не менее мнения разделились. Есть такие, кто считат, что у Чана есть заслуги. Он надзирал за тем, как Тайвань достиг экономического процветания, сражался против коммунистов и японцев.



Оппозиция обвиняет ДПП в том, что она хочет положить конец "культу личности" Чан Кайши, чтобы "декитаизировать" Тайвань, подкрепить свою линию на то, что Тайвань фактически обладает независимостью. А Гоминьдан, напротив, ратует за сохранение исторических и культурных связей с Китаем. Гоминьдан доказывает, что общественная жизнь на острове многообразна, и ДПП не должна навязывать свою идеологию.



Тайвань – далекий от России остров с населением около 23 млн человек. Тем не менее некоторые параллели напрашиваются. В СССР статуи Сталина стояли повсюду, а после того как состоялся ХХI съезд КПСС и тело вождя было вынесено из Мавзолея, памятники стали стремительно демонтировать. С другой стороны, стоит напомнить, что Сталин состоял с китайским генералиссимусом в контакте. Это было необходимо, когда Китай практически в одиночку сражался с японскими агрессорами до вступления в войну США.



В тот период Москва оказывала Китаю военную помощь, посылала советников и летчиков. Мало того. Цзян Цзиньго, сын Чан Кайши, учился в СССР, вступил в ВКП(б). Потом, в период войны с Японией, отец призвал его домой. Цзян унаследовал от отца пост президента Китайской Республики и в немалой степени способствовал демократизации режима на острове.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Демократическая прогрессивная партия – это партия сепаратистская. Она выстроила идеологию, утверждая, что Тайвань не имеет к Китаю никакого отношения. Сначала на острове находились местные племена, потом его контролировали Нидерланды, затем его захватили китайская империя Цин. Потом он был под японской оккупацией, и Китай в лице Гоминьдана остров снова захватил. Это тоже был период оккупации. Согласно этой теории, не китайцы на острове живут, тайваньцы когда-то смешались с местными племенами, испытали нидерландское и японское влияние. Словом, создан миф об отдельной нации и народе.



Соответственно издаются карты, учебники истории, подтверждающие этот миф. Можно проводить аналогии с тем, как у нас менялось отношение к Сталину. Но тут больше сходства с Украиной и восточноевропейскими государствами, где тоже устраняют нежелательные памятники истории".