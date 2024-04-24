Газа и газ. Иран и Пакистан формируют новый тандем при поддержке Китая, - С.Строкань

00:37 24.04.2024 Газа и газ

Иран и Пакистан формируют новый тандем при поддержке Китая

Президент Ирана Эбрахим Раиси совершает визит в Пакистан, став первым иностранным лидером, посетившим эту страну после всеобщих выборов в феврале. Визит президента Раиси подводит черту под этапом резкого охлаждения отношений двух соседних государств, которые недавно обменялись ракетными ударами. Новому сближению шиитского Ирана и суннитского Пакистана способствуют их общая позиция по конфликту в Газе и договоренность разблокировать строительство ирано-пакистанского газопровода "Мир", которое было заморожено в связи санкциями США против Тегерана. Третьим бенефициаром проекта станет Китай, реализующий в регионе свой интеграционный мегапроект "Пояс и путь".



Начавшийся в понедельник трехдневный официальный визит в Пакистан президента Ирана Эбрахима Раиси знаменует заметное потепление в весьма непростых отношениях двух соседних государств и приобрел для каждого из них особое символическое значение.



Для иранского президента Исламабад стал первой иностранной столицей, которую он посетил после обмена ударами с Израилем на фоне конфликта в Газе и резко усилившегося давления на Тегеран со стороны США и их союзников.



В свою очередь, для нового пакистанского руководства, сформированного после внеочередных парламентских выборов февраля этого года, президент Раиси оказался первым иностранным лидером, открывшим счет контактам на высшем уровне после смены власти в Исламабаде.



Учитывая эти обстоятельства, обе стороны приложили максимум усилий, чтобы подчеркнуть неординарность ирано-пакистанского саммита. По случаю визита иранского президента, возглавляющего делегацию высокого уровня, в которую вошли глава МИДа и ряд других министров, а также высокопоставленные чиновники и представители деловых кругов, правительство Пакистана даже приняло решение переименовать шоссе в Исламабаде в честь Ирана.



11-я авеню пакистанской столицы теперь называется Иран-авеню.



В программу пребывания Эбрахима Раиси в Пакистане были включены переговоры с президентом Асифом Али Зардари, премьер-министром Шехбазом Шарифом, встречи с главами верхней и нижней палат парламента, а также поездка по стране, включающая посещение крупнейших городов - Лахора и Карачи. "После всеобщих выборов в Национальное собрание вы стали первым главой государства, посещающим Пакистан. Весь пакистанский народ, включая меня, приветствует вас",- заявил, обращаясь к иранскому гостю, премьер Шариф.



Накануне визита в Исламабад президент Раиси призвал прекратить разлад в ирано-пакистанских отношениях, который, по его словам, вносят внешние силы. "Развитие отношений между Ираном и Пакистаном не нравится мировым гегемонам, и они пытаются внести раскол между двумя народами, двумя исламскими странами путем подстрекательства к мятежу",- заявил Эбрахим Раиси, указав на то, что Тегеран и Исламабад должны "расстроить планы недругов". Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан выразил убежденность в том, что террористами в приграничных районах "управляют третьи страны, которые не желают блага народам Ирана и Пакистана".



Отношения двух государств резко обострились в январе этого года, когда вооруженные силы Ирана нанесли удар по двум штабам террористической группировки "Джейш аль-Адль" на пакистанской территории. В ответ ВС Пакистана провели антитеррористическую операцию, в ходе которой были нанесены удары по укрытиям исламистов в иранской провинции Систан и Белуджистан.



Обмен ударами сопровождался дипломатическими демаршами: Пакистан осудил атаку Ирана и отозвал своего посла из Тегерана, также сообщив о том, что иранский посол не сможет продолжать свою миссию в Исламабаде.



Впрочем, спустя всего несколько дней послы вернулись в страны пребывания и возобновили работу.



"Джейш аль-Адль" - радикальная исламистская организация, действующая в районе плохо охраняемого участка границы Ирана с Афганистаном и Пакистаном. Ее последняя атака на полицейские и военные объекты в иранской провинции Систан и Белуджистан была совершена в начале апреля.



Пакистан не оставил без ответа удар по своей территории, который нанесли иранские военные

Учитывая остроту проблемы трансграничного терроризма, которую не сняли силовые акции Ирана и Пакистана в начале года, одним из восьми документов, подписанным по итогам переговоров Эбрахима Раиси и Шехбаза Шарифа, стало соглашение о сотрудничестве в области безопасности.



Сближению Ирана и Пакистана способствует занятая ими общая позиция по конфликту в Газе. Выступление президента Раиси в Исламабаде, которое транслировали ведущие пакистанские телеканалы, стало гневной обвинительной речью в адрес США и их союзников, по мнению иранского лидера, несущих главную ответственность за убийства мирных жителей в Газе.



Резкой критике Эбрахим Раиси подверг и международные организации, включая ООН. "Все они заявляют о приверженности защите прав человека, но в действительности они доказали свою неэффективность",- сокрушался иранский президент.



"Исламские страны должны занять твердую позицию в отношении гуманитарной ситуации в секторе Газа и поднять коллективный голос за прекращение конфликта",- продолжил тему пакистанский премьер.



Помимо региональной безопасности и борьбы с терроризмом третьим блоком вопросов в повестке ирано-пакистанских переговоров стало торгово-экономическое сотрудничество, которое находится на критически низком уровне: товарооборот Ирана и Пакистана составляет менее $2 млрд.



Серьезным тормозом для двусторонних связей стали проблемы согласованного еще в 2009 году пакистанской компанией Interstate Gas Systems и иранской Iranian Gas Company проекта строительства 1800-километрового ирано-пакистанского газопровода "Мир", который остается незавершенным.



Изначально предполагалось, что газопровод будет проложен по иранской территории от газового месторождения в районе Эселуйе вдоль побережья Персидского и Оманского заливов до границы с Пакистаном и дойдет до порта Гвадар, откуда иранский газ будет доставляться пакистанским потребителям в центральных районах страны.



Но иранская часть газопровода давно достроена и готова к эксплуатации, а пакистанская сторона так и не выполнила обязательства завершить прокладку своего 800-километрового отрезка трубы. Причиной проволочек со стороны Исламабада стали острая нехватка средств, а также давление со стороны США, пытающихся не допустить реализацию инфраструктурного проекта, отвечающего интересам не только Ирана, но и Китая.



Пекин, непосредственно не участвующий в проекте, тем не менее рассматривает ирано-пакистанский газопровод "Мир" как важную часть собственного межрегионального интеграционного проекта "Пояс и путь".



Ситуация вокруг газопровода достигла критической точки в августе прошлого года, когда Пакистан уведомил Иран о невозможности дальнейшего строительства своего участка трубы из-за форс-мажорных обстоятельств. Этими обстоятельствами в Исламабаде назвали американские санкции против Тегерана.



В ответ Тегеран пригрозил выдвинуть Исламабаду иск в международном арбитраже на сумму $18 млрд за невыполнение обязательств по проекту. После этого пакистанский МИД обращался к США с просьбой выделить средства для уплаты возможного штрафа либо разрешить Исламабаду закупку газа у Тегерана, однако Вашингтон так и не дал положительного ответа.



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Накануне визита президента Ирана в Пакистан в истории газопровода "Мир" обозначился новый поворот: в Исламабаде отменили свое предыдущее решение о заморозке проекта и объявили о намерении дотянуть трубу от порта Гвадар (юго-западная провинция Белуджистан) до иранской границы. "Пакистан в состоянии завершить проект газопровода с Ираном и работает в этом направлении. Мы ведем строительство газопровода на нашей территории от Гвадара до иранской границы",- заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.



Учитывая, что морской порт Гвадар считается одним из ключевых объектов китайской инициативы "Пояс и путь" и других инфраструктурных объектов, сооружаемых в Пакистане с помощью КНР, третьим бенефициаром реанимации ирано-пакистанского энергетического сотрудничества фактически станет Пекин.



Сергей Строкань

№73 от 24.04.2024, стр. 6 Источник - Газета "Коммерсантъ"

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