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Bild: в Германии дети начали чаще принимать ислам из-за травли в школе
01:09 24.04.2024

Bild
Германия

Сотрудник госбезопасности бьет тревогу: немецкие дети обращаются в ислам из-за страха
Bild: в Германии дети начали чаще принимать ислам из-за травли в школе

Наплыв мигрантов, которые не хотят ассимилироваться в новое для них общество, привел к столкновениям на религиозной почве среди молодежи. Об этом в интервью Bild заявил сотрудник органов госбезопасности Германии. По его словам, многие дети коренных немцев и вовсе желают обратиться в ислам - чтобы "не быть изгоями".

Франк Шнайдер пишет для BILD о громких уголовных делах, терроризме и экстремизме, а также об организованной преступности и внутренней безопасности. Он начал свою журналистскую карьеру в 1992 году на радио, затем перешел на RTL, где проходил стажировку с 1996 по 1998 год. В конце 1999 года Франк Шнайдер перешел в BILD, где в 2001 году стал старшим репортером. В последние годы он также освещал теракты в Париже, Брюсселе, Манчестере, Страсбурге и Осло.

В наших школах разгорается религиозная война!

Согласно опросу, проведенному Институтом криминологических исследований Нижней Саксонии (KFN), большинство школьников из мусульманских семей (67,8%) утверждают: "Нормы Корана для меня важнее, чем законы Германии". Чуть меньше половины (45,8 %) считают, что исламская теократия - лучшая форма правления.

А теперь сотрудник службы госбезопасности бьет тревогу в интервью газете BILD: "Ситуация в школах еще более драматична". Он рассказывает: "Все больше родителей немецких детей обращаются в консультационные центры, потому что их дети-христиане желают принять ислам, чтобы не казаться изгоями в школе".

"Мигранты из Сирии, Афганистана и Ирака - выходцы из очень архаичных культур"

Причина: На протяжении многих лет число детей-мусульман в школах стремительно увеличивается. Дети-христиане часто оказываются в меньшинстве, особенно в крупных городах.

Сотрудник службы госбезопасности: "Высокий уровень иммиграции за последние восемь лет значительно увеличил долю молодых людей и детей, причисляющих себя к мусульманам. Кроме того, многие дети родом из строго религиозных семей". В частности, мигранты из Сирии, Афганистана и Ирака иногда являются выходцами из очень архаичных культур".

Многие мусульманские семьи из этих стран имеют совсем иные моральные стандарты, нежели немецкие семьи. По словам сотрудника службы госбезопасности, они живут строго по Корану, а ислам и честь семьи для них превыше всего.

"Если девочки в школе ведут себя слишком по-западному в глазах мусульманских подростков, не носят платки и встречаются с мальчиками, то учащиеся мужского пола считают, что они должны защищать честь и наставлять девочек, чтобы они вели себя как правоверные мусульмане. Это также создает давление со стороны сверстников, они хотят соответствовать им".

"Ученики-мусульмане очень агрессивны, а иногда и жестоки"

Немецкие учителя в школах перегружены, смотрят сквозь пальцы, ничего не делают, бездействуют. Сотрудник службы госбезопасности предупреждает: "В большинстве случаев ученики-мусульмане также очень агрессивны, а иногда склонны к насилию. Они создают настоящие группировки на школьных площадках. И если этим летом в школы снова поступит большое количество детей-беженцев, ситуация станет еще более взрывоопасной".

В крупных городах появились школы, в которых доля учеников-мусульман превышает 80 процентов. Так дело обстоит, например, в Берлине, Франкфурте, Оффенбахе, Дуйсбурге, Эссене. И учеников провоцируют подстрекатели из числа мусульман. Сотрудник службы госбезопасности осведомлен: "Существуют определенные каналы в TikTok, на которых исламистские поп-звезды убеждают школьников, что они должны противостоять западному образу жизни, что только халифат является правильной формой правления".

Теперь нашим детям приходится расплачиваться за то, что политики профукали в вопросах интеграции. "Им говорят, что ученики-мусульмане - это нечто исключительное, а ученики-христиане и, соответственно, неверующие школьники ничего не представляют, - говорит сотрудник службы госбезопасности, имея в виду каналы разжигания ненависти в социальных сетях.

Единственная истинная религия для многих мусульманских школьников - ислам.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713910140


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