Республиканец Догерти: закон о помощи Украине усугубит проблемы внутри США

01:12 24.04.2024 National Review

США



Глупость, заблуждение и неразбериха - вот с чем я не согласен

Республиканец Догерти: закон о помощи Украине усугубит проблемы внутри США



Утверждение закона о помощи Украине, видную роль в котором сыграл спикер палаты представителей Майк Джонсон - предательство и катастрофа для США, пишет NR. Автор статьи уверен: республиканцы, допустившие принятие данного решения, добровольно лишили свою партию последних рычагов влияния и усугубили хаос.



Майкл Брендан Дохерти



Я не согласен с нашей сегодняшней редакционной статьей. Конгресс выписывает администрации Байдена чек на большую сумму, а в сопроводительной записке смиренно отмечает: "Не могли бы вы подкинуть нам какие-нибудь идеи насчет эффективного использования этих денег по назначению?"



Эти законы стали памятником нашему упадку и политическому цинизму. Никто не выдвинул убедительные доводы о том, как Украина должна добиться более серьезных успехов с меньшим объемом помощи, чем мы передали ей в прошлом году - когда она готовила крупное контрнаступление. Почитайте прессу - и вы увидите повтор позорного выступления Митча Макконнела в сенате несколько недель тому назад. Никто даже не делает вид, что Путин будет побежден, но все хлопают друг друга по плечам и радуются поражению национал-популистов и прочих скептиков. Давая отпор словесным выпадам сенатора Майка Ли, корреспондент National Review Джим Джерати выступает в защиту утвержденных расходов, говоря о том, что поддерживать Украину "морально правильно".



Единственное "мирное решение", которое предлагала Россия, предусматривает разоружение Украины - с тем, чтобы российская армия могла захватить всю страну, когда пожелает. Мы ни в коем случае не должны соглашаться на такую сделку. С какой стати мы должны говорить украинцам, что им нужно смириться со статусом вассала? Надежды Украины избежать нового вторжения будут целиком и полностью основываться на обещаниях Путина. Я знаю, это вас шокирует, но мне кажется, что бывший полковник КГБ не всегда поступает честно!



Хочешь мира - готовься к войне. Это старый и тяжелый урок, который история постоянно преподносит демократиям и свободным странам. И те вынуждены усваивать его снова и снова на своем горьком опыте.



Конечно, уж мы-то ни в коем случае не согласились бы на такую сделку, потому что сами живем между двумя огромными океанами и двумя дружественными странами. Но в европейской политике существует традиция: небольшие государства, расположенные рядом с крупными военными державами, принимают "нейтралитет" в качестве предела своей внешнеполитической независимости. Нейтралитет Швейцарии никогда не был проявлением веры обещаниям Гитлера. Но он дал результат, потому что Швейцария оказалась надежной страной, и расположенные рядом с ней ведущие военные державы могли положиться на нее, зная, что она не будет использована враждебным зарубежным государством в качестве плацдарма для нападения. Может, вы предпочитаете жить в мире, где Швейцария постоянно рискует своим существованием ради того, чтобы быть более привлекательной в этой геополитической драме с нравственной точки зрения. Но швейцарцы думают иначе. Они насмотрелись на немцев, французов, итальянцев, а до них на Австро-Венгрию.



Та же самая моральная логика в пользу американской помощи применима и к Армении, чьи границы только что были нарушены, а сама она пережила этнические чистки от рук азербайджанцев. Армения даже обогнала Украину в нелепом списке демократий, составляемом неправительственной организацией Freedom House (нелепом, потому что политкорректность заставила Freedom House перетряхнуть список, подняв в нем Украину и опустив Венгрию.) Но мы почему-то не наблюдаем такого же высоконравственного возмущения и требований к США вступиться за Армению и исправить эту несправедливость.



Я не очень-то верю, что Си наблюдает за "американской решимостью" на Украине. Если бы он считал, что решение тайваньского вопроса зависит от судьбы Украины, он послал бы свою армию на подмогу русским. Но нет, Си довольствуется тем, что дает русским совсем немного - достаточно лишь для того, чтобы связать нам руки (Россия не получает военную помощь от третьих стран - прим. ИноСМИ). Я не очень-то верю Тайваню, заявляющему, что США должны поддерживать Украину. Но в это верит вся наша внешнеполитическая банда, от которой зависит этот остров. И Тайвань сможет увидеть, как этой банде не понравится, когда ей начнут противоречить.



Джерати говорит: если мы хотим мира, нам нужно готовиться к войне. Но в этом и заключается вся проблема занятой им позиции. Американский народ не хочет сражаться за суверенитет Украины. Он не считает, что это в национальных интересах США, потому что наша безопасность, наше благополучие никогда не зависели от Украины. Мы с этой страной практически не торгуем. И у Америки есть жесткие демократические ограничения, в силу чего она не может влиять на исход, который так бы хотелось увидеть Джерати и редакции National Review. Если мы не в силах ночью заснуть, решая для себя, кто контролирует Горловку, значит, такая безопасность - это просто фарс. И вы сами косвенно признали, что весь послевоенный миропорядок не соответствовал потребностям нашей безопасности примерно до 2013 года. Проведенные в самом начале этого вооруженного конфликта опросы показали, что подавляющее большинство американцев не желает, чтобы Соединенные Штаты играли в этом конфликте существенную роль. Выбирать свой собственный курс перед лицом ограничений, накладываемых реальной жизнью - это единственное определение свободы, которое мы можем предложить большинству народов. Задача американской армии состоит в защите и продвижении американских интересов, но не в том, чтобы сделать мир справедливым для соседей России или преподать урок Путину.



Наша редакция участвует в раскрутке идеи конгресса и Байдена о том, что некая часть выделенных средств пойдет на пополнение наших арсеналов вооружений. Но мы не говорим нашим читателям, что конгресс в этом законе существенно расширил полномочия президента по передаче вооружений. Теперь администрация сможет взять любой образец вооружений, сделанный на выделенные деньги согласно этому закону, и передать его Украине, как и многое другое. Если будущий президент не откажет Украине в помощи, картина получится следующая. Конгресс практически гарантировал, что наши запасы вооружений будут истощаться еще несколько лет, так как почти весь наш военно-промышленный комплекс только тем и занимается, что производит оружие, которое Украина расходует и теряет быстрее, чем мы его делаем и поставляем.



Джерати отмахивается от опасений по поводу того, что потребности Украины и Тайваня во многом совпадают, заявляя, что одной стране нужны средства защиты от наземного вторжения, а другой - от вторжения морского десанта. Но потребности действительно совпадают, и это реальность. Обеим странам нужны РСЗО "Хаймарс" и ракеты к ним, системы ATACMS, "Стингеры", "Джавелины", "Гарпуны" и так далее.



А ведь у нас на границе - самая настоящая ситуация предательства. Если вспомнить кампанию Дж. Вэнса во время выборов в сенат, а также работу в сенате некоторых консерваторов, скептически относящихся к Украине, можно понять, что стороны были способны прийти к компромиссу. Республиканцы-скептики проголосовали бы за помощь Киеву, если бы демократы проголосовали за финансирование охраны границы - так, чтобы это была настоящая охрана. Специально это было сделано или нет, но, предложенное компромиссное решение, когда оно поступило в сенат, содержало огромное количество лазеек. Оно не обязывало администрацию запретить въезд в страну хотя бы одному нелегальному мигранту. Оно официально оформило беззаконный и избирательный подход министра внутренней безопасности Майоркаса к пропуску просителей убежища в те места в Америке, которые они предпочитают, а также правило проведения "дружественного опроса" сотрудником органа по предоставлению убежища вместо назначения даты суда и судьи.



А теперь мы внимательно посмотрим на закон о помощи Украине и на закон о помощи Израилю. Объедините их, и вы найдете четыре миллиарда долларов, распределенных между Госдепартаментом и управлением по расселению беженцев. Эти деньги будут отданы НКО левого толка, которые помогают пересекающим нашу границу иммигрантам уклоняться от исполнения наших иммиграционных законов.



Поздравляем Майка Джонсона и Митча Макконнела! Вы умудрились выбросить все рычаги влияния, которыми обладали республиканцы. Вы приняли нечто такое, чего не хотят республиканские избиратели, но чего хочет каждый законодатель-демократ. Вы намного ухудшили ситуацию на границе, но в то же время пополнили казну своих идеологических врагов. Подарок НКО будет использован теми претендентами-популистами на выборах в конгресс, которые остались после праймериз в Великой старой партии, и они на эти деньги бросят вызов действующим законодателям. В результате в гонку с весомыми шансами на успех включатся новые безумные и непроверенные люди. Байден, может, и дряхлый старик, но его администрация очень ловко надула Макконнела и Джонсона.



И вот мы радостно жуем этот ароматный сэндвич с дерьмом внутри, как будто его лично приготовил сам знаменитый ресторатор Дэвид Чанг, и от этого меня просто тошнит.



Согласно утверждениям газеты New York Times, Майк Джонсон заявил: "Я хочу быть на правильной стороне истории". Эта фраза и этот образ мыслей в стиле Вильсона подобны заявлению "Я люблю Большого Брата". Конечно, у консерватора Джонсона идеи правого толка по поводу налогообложения, и он молится перед голосованием. Но его моральные взгляды ничем не отличаются от мировоззрения либеральной внешнеполитической банды.



Закон о помощи Украине особо не изменит ситуацию в этой стране. Но он навредит интересам безопасности США, создаст условия для еще большего унижения Америки на этапе развязки конфликта и гарантирует, что вся эта неразбериха свалится на голову новой администрации. А еще этот закон усугубит проблемы на нашей границе. И все это республиканское руководство умудрилось успеть за выходные дни!



Комментарии читателей National Review:



SJMNRO

МБД [Майкл Брендан Дауэрти] задает вопрос, от которого очень многие старательно уходят: поможет ли эта помощь существенно изменить исход вооруженного конфликта? Украина не победит Россию, а Россия одержит верх в войне на истощение. Наиболее вероятный результат будет таким: Украина в итоге уступит требованиям Путина. Откладывание неизбежного чревато убылью украинского населения, в основном мужчин трудоспособного возраста, и разрушением все новых городов этой страны.

Можно услышать доводы о том, что это нам выгодно, так как Россия платит большую цену жизнями своих людей и боевой техникой. Не нужно быть пацифистом или миролюбивым голубем, чтобы усомниться в нравственности такой позиции - когда цель достигается за счет гибели людей.



Hillbillymohawk

Я согласен со многим из сказанного, но сомневаюсь в правдивости утверждений некоторых комментаторов о том, что отказ США от участия в этом конфликте приведет к его затягиванию.

Это омерзительная оценка, которой пользуемся мы, диванные генералы. Но скажите: если украинцы сложат оружие, их погибнет больше, чем если боевые действия затянутся еще на 2, 3, 4 года?

Без американской помощи погибнет больше невинных людей? Это неизвестно, но вполне можно утверждать, что в случае прекращения боевых действий будет сохранено больше украинских жизней, будет сохранена украинская культура.

Я не за помощь Украине и не против нее, но у меня болит душа, когда я вижу, через что проходит ее народ.

Однако у меня есть 19-летний сын.

Пугает ли меня перспектива войны на несколько фронтов, в которую мы можем ввязаться из-за некомпетентного руководства? Да, страшно пугает.



sean_raftery

Администрация Байдена недавно была вынуждена признать, что российская армия отнюдь не ослаблена. Она стала на 15% больше, чем в феврале 2022 года, и она может еще больше увеличиться. Потери танков восполнены, а авиация не понесла существенных потерь.

Так что Россия "не платит большую цену жизнями своих людей и боевой техникой". Российская армия стала многочисленнее, опытнее, и она пользуется поддержкой мобилизованной экономики. Это было предсказуемо, потому что Россия относится к этому конфликту как к борьбе за свое существование (такова ее точка зрения). А конгресс делает вид, что войны можно выигрывать за копейки.



robert_f_cicero

Так, какие американские военные подрядчики получат подряды в результате утверждения этого закона?

И

Какие акции Нэнси Пелоси продала и купила за последние трое суток, чтобы получить больше личных доходов в результате противозаконных инсайдерских операций?



ryan_b

По сути дела, мы пытаемся сделать так, чтобы Россия завязла на Украине. Пытаемся сделать из Украины второй Афганистан для России. Как вы думаете: если Китай нападет на Тайвань, поможем мы этому острову личным составом? Нет. Мы постараемся сделать так, чтобы и Китай завяз на Тайване.

Я вообще не уверен, что у республиканцев были какие-то рычаги влияния.

Сначала они говорят, что не станут финансировать Украину, пока демократы не "обезопасят границу". Потом демократы будут обвинять республиканцев в том, что Украина терпит неудачи.

Давайте признаемся: демократам все равно, победит Украина или нет. Они просто хотят отвлечь внимание от внутренней неразберихи и используют в этих целях Украину.

Джо тормозил украинские заявки на оружие, Джо говорил, что "небольшое вторжение" - это нормально, Джо постоянно просит Украину не взрывать российскую инфраструктуру, потому что в этом случае вырастут цены на нефть.

Как обычно, все рычаги влияния в руках у демократов, а республиканцы чешут затылки и грызутся друг с другом, как Макконнел и сторонники Трампа.



Hillbillymohawk

МБД приводит немало убедительных доводов. С нравственной точки зрения происходящее на Украине ужасно. Как бывший солдат-пехотинец я не могу согласиться с тем, что Америка должна позволить России победить.

Но стоит взглянуть на карту - и сразу станет понятно, что Украина не в состоянии выиграть. Недавно командующий американскими войсками в Европе сказал, что российская армия сегодня гораздо более боеспособна и эффективна, чем была в тот момент, когда начались боевые действия. Так было в России все последние 100 лет. Сначала она бросала в мясорубку войны свой личный состав и технику, зная, что огромные людские и природные ресурсы государства дают ей колоссальное преимущество. Прибавьте к этому жесткость российской власти, и вы получите такого противника, которого Украина никак не сможет победить - если на помощь ей не придут натовские/европейские/американские войска.

А еще МБД убедительно говорит про моральные обязательства. Армения пережила геноцид, а сегодня она снова становится жертвой. Мощные группировки, ведущие охоту на слабого, вечно топят в крови многие страны Африки. Горячие точки и войны возникают везде, вне зависимости от того, играют США роль мирового жандарма или нет.

Что, нам надо из-за этого вооружить армян и пигмеев мбути?

Думаю, сначала нам надо навести порядок у себя дома - и только потом помогать другим в наведении порядка. И здесь возникает противоречие. Вроде бы мы хорошие парни, а хорошие парни всегда спешат на помощь другим. Я это понимаю. Но как мы можем это сделать, если наш собственный дом разваливается и рушится? Источник - ИноСМИ

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