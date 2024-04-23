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Визит срывается. Уровень приема в США не устраивает Эрдогана, - НГ
08:07 24.04.2024

Турция может отказаться от долгожданного саммита

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
23.04.2024

Запланированный на май визит в США президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может быть отменен. Такую вероятность обсуждают турецкие эксперты на фоне сообщений, что Анкару разочаровала готовность Конгресса одобрить очередной пакет военной помощи для Израиля. Турецкий истеблишмент долгое время рассчитывал на организацию полноформатного саммита в Вашингтоне для укрепления двусторонних отношений, однако президент Джозеф Байден медлил с приглашением. Как предполагают бывшие дипломаты, проблему в организации визита сейчас мог создать предложенный уровень приема.

Первым о том, что майский визит Эрдогана в Вашингтон может быть отменен, сообщил оппозиционный Анкаре телеканал OdaTv. Его источники проинформировали, что причиной предполагаемого отказа турецкой стороны от поездки стало одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта, который включает в себя помощь Израилю. Речь идет об инициативе, которая синхронно санкционирует военную поддержку Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискацию замороженных российских активов и введение дополнительных санкций в отношении Китая. Общий объем пакета американской помощи составил 95 млрд долл. Если детализировать, то он включает в себя 26 млрд долл. для Израиля.

Впрочем, посольство США в Анкаре попыталось внести ясность в подготовку к визиту Эрдогана. "В настоящее время нет никаких заявлений относительно этого визита в Белый дом, – говорится в сообщении дипмиссии. – Никаких изменений в наших планах проводить контакты на высоком уровне при каждой возможности нет. Для того чтобы получить ответ относительно поездки турецких официальных лиц, мы направим запросы турецкому правительству". Комментируя заявление посольства, бывший турецкий дипломат Омер Мюрат заметил: "Другими словами, в связи с тем, что американская сторона каким-то образом снизила значимость визита, это могло вызвать у Эрдогана определенную реакцию. Теперь, с этим заявлением, Госдеп сказал: "Ну вы знаете, если вы не собираетесь соответствовать рамкам, которые мы недавно определили, вы сами можете объяснить это прессе".

Тем не менее представители Турции и США накануне провели в Анкаре консультации в сфере противодействия терроризму. Американскую делегацию возглавляла координатор отдела по борьбе с терроризмом Госдепартамента Элизабет Ричард. Были рассмотрены вопросы национальной безопасности. Например, противостояния с Рабочей партией Курдистана – леворадикальной организацией, имеющей в Турции статус террористической, а также глобального джихадистского проекта. Ричард обсуждала с турецким руководством вопросы предотвращения передвижения террористов, пресечения их финансовых транзакций, борьбы с организованной преступностью, а также меры противодействия террористическим организациям в граничащих с Турцией странах, особенно с учетом того, что "Вилаят Хорасан" (террористическая группировка, ее деятельность запрещена на территории России. – "НГ") выбрала центром своей активности турецкую юрисдикцию.

Еще в прошлом месяце американские и турецкие официальные лица заявили, что президент США примет турецкого коллегу в Вашингтоне в середине мая. Несмотря на то что официального заявления Белого дома по поводу визита не последовало, Анкара интерпретировала ситуацию как свою дипломатическую победу: турецкая сторона долгое время ожидала встречи на высшем уровне, чтобы подтвердить близость двух союзников по НАТО. В разговоре с агентством Reuters представитель администрации президента США заявил, что Вашингтон рассматривает эту встречу как возможность для Эрдогана согласовать полный запрет на транспортировку товаров двойного назначения через Турцию. Именно этот процесс, по оценкам американцев, РФ якобы использует в своих целях.

Накануне визита Эрдогана, как сообщал французский портал Intelligence Online, турецкая военная дипломатия делала ставку на то, что чтобы обеспечить Украину новой военной техникой. Среди предполагаемых поставок – самоходная артиллерийская установка Т-155 "Фиртина", а также снаряды. Как сообщалось ранее, администрация президента США ведет с руководством Турции переговоры о закупке взрывчатки для производства 155-мм снарядов, рассчитывая за счет этого увеличить производство боеприпасов в три раза.

Как пишет своем микроблоге турецкая журналистка Амберин Заман, находящаяся в изгнании, утверждения о том, что Эрдоган отменит свой визит в Вашингтон из-за политики администрации Байдена в отношении Израиля, иррациональны. "Для того чтобы получить это приглашение, было приложено много усилий, было достигнуто соглашение по самолетам F-16, но если бы проблема была в Израиле, то отношения с Израилем были бы прерваны в первую очередь", – заметила Заман. Она выразила сомнения в том, что контакты отменены из-за лояльности Турции к ХАМАС: об этом было известно давно.

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Источник - НГ
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