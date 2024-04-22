В Таласском районе Киргизии введен режим ЧС. Сели атакуют

08:17 24.04.2024

В Таласском районе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает 23 апреля 2024 года МЧС.



По данным ведомства, 22 апреля на территории района прошел проливной дождь, после которого сошли селевые потоки. Для принятия своевременных мер по ликвидации последствий было принято решение о введении режима ЧС.



Глава государственной администрации Таласского района 22 апреля подписал распоряжение об объявлении режима ЧС.



В селах Ак-Жар айыльного аймака Кен-Кол, в селе Кок-Кашат айыльного аймака Беш-Таш и селе Кара-Суу айыльного аймака Чон-Алыш сошли селевые потоки. Из-за природной стихии пострадали 250 жилых домов, дворы и сараи, внутрихозяйственные дороги, мост.



Комиссия по гражданской защите ведет работу на местах.