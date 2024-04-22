Современная внешняя политика Узбекистана, - Л.Казимир

08:19 24.04.2024

После смены руководства в 2016 году и начала реформ Узбекистан проводит более открытую и активную внешнюю политику. Активность проявляется как на внутрирегиональном, так и внерегиональном направлениях. Об особенностях современной внешней политики Узбекистана читайте в статье Леонида Казимира. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Новая внешняя политика



В рамках новой стратегии Узбекистан с 2017 года делает большую ставку на установление добрососедских политических отношений со странами региона. До прихода Ш. Мирзиеева к власти отношения Узбекистана с соседями были довольно напряженными в основном из-за сильных противоречий в вопросе распределения и эксплуатации водно-энергетических ресурсов.



Были улучшены не только политические отношения с соседями, практически начался новый этап экономического сотрудничества. Узбекистан начал делать ставку на крупные трансграничные инфраструктурные проекты, причем как транспортные, так и энергетические. Например, были открыты железнодорожный и автомобильный мосты по маршруту Туркменабад - Фараб. Узбекистан также начал проявлять интерес к трансграничному проекту газопровода ТАПИ.



Начало активно развиваться сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном. Страны перешли от соперничества за влияние в регионе к углублению сотрудничества в экономической и транспортной сферах. Кроме того, страны начали реализовывать проекты совместных производственных предприятий.



Также Узбекистан значительно улучшил отношения с внерегиональными акторами, в первую очередь с США и ЕС. Начался новый этап двухсторонних отношений и торговли с Россией.



Водно-энергетический фактор больше не мешает?

Водно-энергетический фактор был одним из главных ограничителей на пути выстраивания добрососедских отношений. Узбекистан долгое время имел противоречия со странами верховья течений ключевых водных артерий региона - Таджикистаном и Киргизией. В этом плане Узбекистан сильно зависит от режима водостока в странах верховья. В частности, Узбекистан протестовал против строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане.



2018 год стал прорывным в разрешении данной проблемы. Узбекистан изменил свою позицию, поддержал строительство Рогунской ГЭС, и, более того, стороны заявили о намерении совместно продолжить строительство объекта. Изменение позиции связано также с намерением Узбекистана в дальнейшем импортировать электроэнергию, производимую данной ГЭС. В том же году Узбекистан и Таджикистан полностью восстановили двухсторонние связи и перешли к качественно новому этапу сотрудничества.



При этом противоречия между странами, в том числе с Киргизией, по водно-энергетическому вопросу сохраняются. Но они уже не влияют на другие аспекты сотрудничества настолько сильно, как раньше.



Внешняя политика как инструмент развития

В 2022 году Ташкент принял Стратегию развития Нового Узбекистана на 2022–2026 гг. Во внешней политике республика ставит задачи, которые можно разделить на две категории: региональные и глобальные.



В процессе реформ, особенно в вопросе перехода к экспортно ориентированной экономике, привлечение инвестиций и развитие внешнеторговых связей имеют ключевое значение.

В рамках региона Узбекистан стремится углублять сотрудничество в таких сферах, как безопасность, энергетика, транспорт, водная безопасность и торговля. В рамках стратегии Узбекистан делает большую ставку не только на двухстороннее сотрудничество, но и полагается на продвижение совместных консультативных и совещательных институтов. В документе также упомянуты такие внерегиональные акторы, как ЕС, США, Китай, Республика Корея, Япония, а также, конечно, Россия.



В целом новая политика реформ и открытости Узбекистана привлекла внимание внерегиональных акторов. Кроме того, Узбекистан значим для международных партнеров за счет своего географического расположения и относительно развитой инфраструктуры.



Отношения с Россией и Китаем

В 2017–2018 гг. отношения Узбекистана с Россией и Китаем также вышли на новый уровень. В 2017 году Узбекистан и Россия подписали торговое и инвестиционное соглашение на общую сумму 15 млрд долл. (из них 11 млрд долл. - это российские инвестиции в Узбекистан), а в 2018 году на сумму 28 млрд долл. На данный момент между странами действует программа экономического сотрудничества на 2022–2026 гг.



Перспективным направлением в отношениях является торговля газом. Для Узбекистана привлекательна инициатива Москвы, связанная с трехсторонним форматом газового сотрудничества (Россия - Казахстан - Узбекистан).

В 2017 году Узбекистан и Китай подписали ряд соглашений, включая инвестиционное на сумму 22 млрд долл., охватывающий такие сферы, как промышленность и сельское хозяйство. За последние годы Китай стал ключевым торгово-экономическим партнером Узбекистана, основным кредитором и одним из главных внешних инвесторов.



Начатые после смены власти реформы в Узбекистане сильно сказались на внешней политике республики. Активная внешняя политика республики должна способствовать успешной реализации целей и задач продолжающихся реформ. Узбекистан ведет многовекторную политику и делает ставку как на внутрирегиональные, так и внерегиональные связи. Узбекистану и соседям по региону в целом удается выстраивать добрососедские отношения и даже разрешать часть противоречий. При этом фактор разногласий в вопросе управления водно-энергетическими ресурсами региона сохраняется. Несмотря на многовекторную политику и сближение со странами Запада, Россия и Китай остаются ключевыми партнерами республики.



Полную версию статьи "Внешняя политика Узбекистана: основные направления" читайте в журнале "Вестник Дипломатической академии МИД России" (стр.125–135).

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