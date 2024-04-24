Кому выгодна атака Ирана на Израиль? - В.Ильин

08:25 24.04.2024

24.04.2024 | Валерий ИЛЬИН



Заинтересованность режима Нетаньяху в вовлечении в конфликт внешних игроков никуда не делась



Накануне событий 13 апреля экс-руководитель отдела по делам пленных и пропавших без вести израильской разведки Рами Игра заявил, что главным выгодополучателем в результате иранской атаки станет именно Израиль (в лице, прежде всего, Нетаньяху и его сторонников), поскольку ответ Ирана поможет еврейскому государству выбраться из международной изоляции и сместить с повестки военные преступления в осажденном палестинском секторе Газа:



"В настоящее время Израиль находится под большим давлением со стороны международного сообщества и вскоре может стать государством-изгоем. Но если Иран нападет на Израиль напрямую, международное положение Израиля немедленно изменится. Исчезла бы критика в адрес Израиля… Если Иран, например, выпустит несколько [неядерных] ракет по Израилю, мы, конечно, понесем ущерб зданиям, инфраструктуре и так далее. Очевидно, что Израиль ответит всеми силами, но мир встанет на сторону Израиля. Мы вернемся к уравнению, где хорошие парни выступают против плохих парней. Это также может уменьшить мировое осуждение Израиля из-за Газы".



Нынешним властям Израиля атака иранцев выгодна как по внешнеполитическим, так и по внутренним причинам. Буквально за день до нее Израиль сотрясали очередные антиправительственные демонстрации, не прерывающиеся фактически с начала весны. В Тель-Авиве тысячи людей вышли на акции протеста с требованиями смены правительства и возвращения захваченных ХАМАС людей. Помимо этого, в Кейсарии, где находится дом семьи Нетаньяху, около двух тысяч демонстрантов перекрыли улицы. Полиция задержала нескольких протестующих. Аналогичные демонстрации шли и в Иерусалиме. Теперь, после иранских атак, Нетаньяху и его сторонники во власти могут на время облегченно выдохнуть.



Во внешнеполитическом плане атака уже дала возможность Израилю приступить к сбору на Ближнем Востоке антииранской коалиции. Об этом сообщил 14 апреля Бени Ганц, также заявивший, что действующую систему регионального сотрудничества и сдерживания следует в настоящее время укреплять, поскольку "инцидент не исчерпан". Благодаря атаке впервые в истории Израиль и арабские страны открыто осуществили военное сотрудничество. Помимо Иордании, Израилю помогали еще минимум две мусульманские страны – ОАЭ и Саудовская Аравия. Изначально колебались, не желая ввязываться в потенциальное противостояние с Ираном, но благодаря заверениям США помогли Израилю и предоставили ценные разведданные.



Даже проиранский иракский ТГ-канал Sabereen, написал, что "Иордания – арабская страна, которая больше всего помогла Израилю, перехватив иранские ракеты. Саудовская Аравия и ОАЭ также сыграли аналогичную роль". Член саудовской королевской семьи заявил телеканалу Кан-11: "Иран сконструировал войну против Израиля с тем, чтобы положить конец процессу нормализации отношений". Саудовский собеседник также добавил, что "любой летающий объект, который входит в воздушное пространство Саудовской Аравии будет сбит", сделав тем самым непрозрачный намек на роль КСА в сбитии иранских БПЛА и ракет, угрожавших Израилю. В общем, если Иран хотел поссорить Израиль и Саудовскую Аравию, то пока происходит ровно обратное. Бряцанием оружием так близко с границей саудовского королевства можно добиться лишь усиления военных связей между Эр-Риядом, Иерусалимом и США, радостно сообщает Times of Israel.



Израиль очень заинтересован в вовлечении в конфликт не только Ирана, но и США, что сразу объединит против Тегерана большую коалицию западных государств. Причем вовлечь Вашингтон в конфликт на Ближнем Востоке сторонникам Нетаньяху очень желательно до выборов в Америке. Кроме того, в Конгрессе США "подвис" законопроект о военной и прочей помощи – и сейчас самое время его распечатать. Для "внутреннего" пользования Нетаньяху также очень нужен кризис, который позволит ему пусть и вынужденно, но сплотить израильтян вокруг себя. С учетом этого, режим Нетаньяху стремится развивать уже полученный успех. Телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника из Израиля передает, что Тель-Авив ответит на иранскую атаку, но масштабы ответа еще не определены.



Все это очень опасно для экономик Евросоюза и его "силового центра" Франции. И уже сильно бьет по ним, причем вне зависимости от того, будет новая атака или нет. "Даже если Иран не нападет на Израиль, его угрозы уже привели к тому, что мировые цены на нефть существенно выросли, увеличив доходы как его самого, так и России", – писал в своем Twitter-аккаунте накануне атаки 13 апреля экс-директор по делам Ближнего Востока и Северной Африки в Совете нацбезопасности США Майкл Доран. Теперь тоже самое можно сказать и о возможной ответной атаке Израиля на Иран.



Рост цен на энергоносители подкашивает и без того шатающуюся из-за событий на Украине экономику объединенной Европы. По состоянию на 12 апреля цена барреля Brent превысила $91, что уже является самым высоким показателем за последние полгода. Если Израиль атакует, то эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведет к еще большему и стремительному росту стоимости нефти до 100 и более долларов за баррель.



При этом Тегеран может еще серьезней обрушить весь мировой нефтяной рынок в случае блокировки Ормузского пролива. Этот морской проход между Персидским и Оманским заливами является наиболее важным региональным коридором транзита нефти со среднесуточным объемом в 21 млн баррелей, что составляет четверть всей мировой торговли энергоресурсами.



Иран является третьим по величине производителем ОПЕК+ с объемом добычи в 3 млн баррелей в сутки. Приостановка производства или введения эмбарго станет огромным шоком для мирового рынка и даст импульс к рекордному росту цен. Сегодня мировые запасы нефти уже находятся на низком уровне. При этом эксперты ожидают, что рынок будет испытывать недостаток предложения во втором и третьем кварталах 2024 года, поэтому перебои с поставками нефти приведут к еще большему сокращению запасов.



Все это вызывает большое беспокойство в Брюсселе и Париже, которые, как и Тегеран, не заинтересованы как минимум до выборов в США в большой войне на Ближнем Востоке, к коей ведет дело часть "правоглобалистски" ориентированной элиты Израиля.