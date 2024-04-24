Виртуальный Байден сокращает отставание от живого Трампа, но помеха в Роберте Кеннеди , - Дм.Минин

08:27 24.04.2024 Николь Шанахан – "темная лошадка", способная преподнести сюрпризы



То, что происходит на президентских выборах в США сейчас знаменует наступление в этом политическом механизме совсем новой эпохи, ставящей под сомнение саму его суть как состязания реальных личностей. За последние недели, по опросам, Байден существенно сократил отставание от Трампа с 5% до 1%, а по некоторым из них в прямом сопоставлении даже слегка вырвался вперед. Откуда вдруг такой рост поддержки у Сонного Джо (выражение Трампа)? Ведь он по-прежнему едва волочит ноги, с трудом узнает окружающих, путает элементарные вещи и т. д., то есть демонстрирует все признаки наступающей деменции. Но это видят люди в основном за пределами Америки, в то время как в самих Соединенных Штатах вовсю торжествует проплаченная избирательная реклама, в которой благодаря большему количеству денег доминируют демократы. Всюду ролики и изображения, на которых действующий президент с помощью хитроумных современных технологий, включая, видимо, искусственный интеллект, предстает этаким многомудрым бодрячком, демонстрирующим отменные физические качества и память. За повседневными заботами люди просто путают, где Байден действующий, а где "виртуально-кибернетический", и им начинает казаться, что "старик-то вполне ничего". При этом его соперника Трампа физически и психически изматывают всякими судами. Таким путем в современной Америке можно привести к власти не то что больного, но даже мертвого или вовсе несуществующего человека. Но есть одна загвоздка.



Джо Байден – вот он каков!



Те же опросы показывают, что если один на один Байден еще может победить, то при наличии такого третьего независимого кандидата, как Роберт Ф. Кеннеди (СМИ часто обозначают его просто – РФК), на которого работают слава его погибших дяди и отца, нынешний глава Белого дома все равно неизбежно проигрывает Трампу. В связи с этим вокруг представителя этого знаменитого семейства разгорается нешуточная борьба и, пожалуй, главная интрига предстоящего в ноябре финала всей кампании. Демократы, у которых младший Кеннеди отбирает наибольшее количество голосов, стремятся всячески его опорочить и вывести из гонки, республиканцы же откровенно с ним заигрывают.



Роберт Ф. Кеннеди-младший: "через тернии к звездам"



В целом по стране опросы свидетельствуют, что за Кеннеди готовы отдать свои голоса от 12% до 20% всех избирателей, что очень много с учетом того, что ему противостоят две огромные партийные машины и даже денег для регистрации в максимально большом количестве штатов у него катастрофически не хватает. Ближайшая задача Роберта Кеннеди зарегистрироваться во всех 50 штатах, а также попасть на общенациональные теледебаты с двумя главными кандидатами, если таковые вообще состоятся. "Виртуальный" Байден их вообще предпочел бы избежать, а настаивающий пока на них Трамп, в случае подключения к ним значительно превосходящего обоих главных кандидатов по части интеллекта и красноречия Кеннеди, тоже может дать задний ход.



Последний частично, видимо, решил свои наиболее острые финансовые проблемы, избрав себе в качестве кандидата в вице-президенты весьма своеобразную личность – Николь Шанахан. Она была замужем за соучредителем Google Сергеем Брином, в результате развода с которым, из-за романа с еще одной "киберакулой" Илоном Маском, стала обладательницей миллиардного капитала. Ее мама – китаянка из Гуанчжоу, папа – немец по происхождению. Ядерная смесь – женщина, представительница нацменьшинств, большие деньги и популярность в Кремниевой долине. Ее состояние плюс возможная помощь от Маска, который никогда не складывает яйца в одну корзину, и, выражая симпатию Трампу, вполне в состоянии поддержать и РФК, могут существенно облегчить последнему продвижение по кампании.



Николь Шанахан и ее бывший муж Сергей Брин



Н. Шанахан является основателем и президентом Фонда Bia-Echo, частной некоммерческой организации, которая выделяет гранты на такие вопросы, как репродуктивные права, равенство, реформа уголовного правосудия и окружающая среда. Она также основатель и генеральный директор ClearAccessIP, компании, занимающейся патентной аналитикой. Деятельна и амбициозна, являя собой лицо "Новой Америки" на фоне казенных геронтократов. Особенный эффект она может дать в тотально "продемократическом" штате с наибольшим населением – Калифорнии.



Н. Шанахан на одном из мероприятий



Национальный комитет Демократической партии крайне озабочен негативным для себя эффектом от появления РФК и применяет против него не менее грязные методы, чем против Трампа. Он, в частности, создал первое в своем роде подразделение, наняв сотрудников, специально предназначенных для устранения Кеннеди во главе с бывшим советником Белого дома Даной Ремус.



Они подали жалобы в Федеральную избирательную комиссию против Кеннеди, обвиняя его в том, что он финансируется крупными донорами-республиканцами. Идет активная работа по сбору компромата на Кеннеди и его напарницу Шанахан. С большой помпой была проведена встреча Джо Байдена с дюжиной членов "расширенного клана Кеннеди", на которой сестра RFK-младшего Керри Кеннеди, давно поссорившаяся с братом, пообещала "непоколебимую поддержку" именно действующему президенту.



Керри Кеннеди за Байдена



Выглядело это все довольно нелепо, особенно после того, как РФК привел фамилии дюжины других своих родственников, которые его вполне поддерживают. Правда, узнали об этом, конечно, немногие, в то время как зачитанные по телепромтеру слова "сестры Керри" подконтрольная демократам пропаганда разнесла по всей стране в качестве якобы позиции всего клана, за исключением "блудного сына" Роберта Кеннеди.



Каких только ушатов грязи на его голову, переходящих все нормы морали, не выливает сейчас "самая свободная в мире пресса"! Вспоминают, например, как после убийства отца вскоре после гибели дяди Джона Кеннеди юный РФК-младший в отчаянии прибегал к наркотикам, хотя для него это давно забытая страница.



РФК-младший возглавляет похоронную процессию с гробом отца в 1968 г.



Безбожно перевирают его позицию в отношении COVID-19, утверждая, что, будучи "обуян теориями заговора", РФК выступает против любых вакцин. На деле он всегда указывал лишь на злоупотребления, связанные с их производством и использованием, порою достаточно успешно противостоя "Большой фарминдустрии" в различных судебных процессах, чего она, разумеется, не прощает. Особенно порицаются его утверждения о том, что до сих пор точно не известно, откуда взялась и куда делась недавняя пандемия. А разве не так? Роберта Кеннеди упрекают также в недостатке патриотизма, поскольку он считает, что "единственной моральной войной, которую Америка вела с 1865 года, была Вторая мировая война", а "вторжение" России на Украину в 2022 году спровоцировала сама Америка.



Рекламный щит, установленный Национальным комитетом Демократической партии, утверждает, что РФК-младший является марионеткой Трампа



Республиканцы же не слишком усердствуют в дискредитации РФК, видя в нем в первую очередь оружие против демократов, из среды которых он происходит. Кеннеди уже дважды делал заявления о том, что сам Трамп искал к нему подходы для привлечения в качестве кандидата в вице-президенты. Это подтверждалось и достаточно высокими оценками, которые в своих выступлениях давал ему бывший президент США. Поначалу в штабе Трампа подобную инициативу особенно не опровергали. Но после того как Кеннеди публично отверг подобную честь, поставив республиканцев в неловкое положение, там наличие такой идеи стали отрицать. А советник Трампа Крис ЛаЧивита назвал его несостоявшегося напарника "левым лунатиком". Тем не менее неплохо знакомый с Кеннеди лично Трамп продолжает заявлять: "Он намного лучше Байдена. Если бы я был демократом, я бы голосовал за РФК-младшего каждый раз, а не за Байдена".



Однако настораживает тот факт, что в ходе нынешней гонки Роберту Ф. Кеннеди-младшему уже в пятый раз было отказано в предоставлении охраны от государственной Секретной службы (аналог ФСО) со стороны министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Адвокат Кеннеди Аарон Сири указал, что защита Секретной службы впервые была распространена на кандидатов в президенты как раз из-за убийства отца Кеннеди в 1968 году, когда он баллотировался на пост президента. С тех пор защиту получили 32 кандидата в президенты. По его словам, кандидаты в прошлом получали защиту от гораздо меньших рисков, чем те, с которыми сталкивается Кеннеди. Он указал на случай, когда кто-то посетил одно из предвыборных мероприятий РФК с двумя заряженными пистолетами и потребовал встречи с кандидатом.



В обращении к Майоркасу Сири не без оснований написал: "Ваше пренебрежение к безопасности мистера Кеннеди достойно презрения. Неспособность немедленно обеспечить ему защиту со стороны Секретной службы обнажает ваши политические мотивы и снижает уважение к нашей великой нации". Неужели опять?



24.04.2024 | Дмитрий МИНИН Источник - фонд стратегической культуры

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