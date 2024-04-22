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|В Ассамблее народа Казахстана новое руководство - Буларов и Шин
08:30 24.04.2024
Кадровые перестановки в АНК: Токаев сменил своих заместителей
Зарина Файзулина
По распоряжению главы государства в Ассамблее народа Казахстана назначены новые заместители председателя, сообщает Orda.kz.
Заместителями председателя АНК назначены Лугмар Буларов и Юрий Шин. Соответствующие распоряжения подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Ранее эти должности занимали Акбаржон Исмаилов и Аурика Дяк. Они были освобождены от своих обязанностей по распоряжению главы государства.
Месяц назад Касым-Жомарт Токаев созвал очередную сессию Ассамблеи народа Казахстана. Мероприятие пройдет 24-25 апреля в президентском центре Астаны. В повестке сессии АНК - "Единство. Созидание. Прогресс".