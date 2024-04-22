Наркомагазины с миллиардными оборотами выявили в Казахстане

08:40 24.04.2024

Агентство по финансовому мониторингу выявило сотни каналов в мессенджерах и маркетплейсы в Darknet, где осуществляется сбыт наркотических средств и прекурсоров, передает Tengrinews.kz.



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Агентство по финансовому мониторингу выявило сотни каналов в мессенджерах и маркетплейсы в Darknet, где осуществляется сбыт наркотических средств и прекурсоров, передает Tengrinews.kz.



В поле зрения АФМ попали около 300 каналов в мессенджерах, четыре крупнейших Darknet-маркетплейса. Установлено и идентифицировано 80 пользователей Telegram-каналов, которые на постоянной основе рекламировали, а также занимались сбытом наркотических и психотропных веществ на территории Казахстана.



"В результате проведенного мониторинга казахстанского сегмента интернет-пространства выявлены три крупные площадки по продаже наркотиков с общим количеством участников почти 35 тысяч человек. Удалось идентифицировать почти 10 тысяч лиц, которые являются потенциальными потребителями наркотических средств. Анализ показал, что более 50 процентов потребителей приходятся на Астану, Алматы и Алматинскую область", - говорится в сообщении.



Отмечается, что АФМ в прошлом году выявило 36 наркомагазинов с оборотом в 25,6 миллиарда тенге. В текущем году установлено 59 карт-счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам в Telegram.



"По итогам предварительного анализа финансовой разведки общий оборот денежных средств в указанных магазинах составил 3 миллиарда тенге. Материалы по одному из наркомагазинов с оборотом 82 миллиона тенге направлены в МВД", - добавили в агентстве.



Напомним, ранее департамент КНБ по Алматинской области задержал казахстанца, подозреваемого в организации деятельности подпольной лаборатории по производству психотропных веществ.