Большая семья. Как сестра Назарбаева - Анипа - отжимала себе алматинские рынки

08:51 24.04.2024

23 апреля 2024 Никита Дробны



Куаныш Джамбурбаев, основатель рынка "Кенжехан", на пресс-конференции в Алматы обвинил сестру Нурсултана Назарбаева в преднамеренном банкротстве рынка "Кенжехан", сообщает Orda.kz.



На пресс-конференции движения "Жертвы Старого Казахстана" 22 апреля Куаныш Джамбурбаев рассказал, что решение создать рынок он принял в 1997 году. Прежде на этом месте еще с 1950-х была свалка. Потом ее расчистили и открыли торговую площадку, которую официально зарегистрировали как ТОО "Султан Корган".



Пресс-конференция движения "Жертвы Старого Казахстана". Фото: Orda.kz Но без поддержки влиятельных людей и одобрения правоохранительных органов запустить такой проект было невозможно. Так в составе учредителей ТОО "Султан Корган" появилась Анипа Назарбаева - сестра первого президента Нурсултана Назарбаева. Г-н Джамбурбаев утверждает, что за нее лично хлопотал Ернат Сыбанкулов - в то время старший помощник прокурора Медеуского района.



"Рынок мы начали строить где-то в апреле 1998 года, а новый 1999-й год встречали уже там. И вот в конце 1998 года к нам пришел Ернат Сыбанкулов, который себя назвал племянником Анипы Назарбаевой. Я в то время был замдиректора универсального рынка "Алатау", алматинской барахолки. Мой шеф меня вызвал и сказал: "Куаныш, пришли от Анипы Назарбаевой и просят взять от нее человека в администрацию рынка"", - рассказал Куаныш Джамбурбаев журналисту Orda.kz.

По словам Джамбурбаева, в конце концов Анипу Назарбаеву ввели в состав учредителей ТОО "Султан Корган" с долей в 30 %. Какое-то время создатели рынка без конфликтов работали вместе со своей "покровительницей", но спустя несколько лет ситуация изменилась.



По утверждению других участников ТОО, в 2002 году г-жа Назарбаева без их ведома инициировала преднамеренное банкротство компании. Ее бывшие партнеры заявляют, что она якобы завладела рынком и переоформила его на заранее зарегистрированное ТОО "Кенжехан".



По словам Куаныша Джамбурбаева, долги ТОО "Султан Корган" сформировали искусственно. При банкротстве имущество фирмы оценили всего в 41 тыс. тенге, хотя экономическая экспертиза показала, что на строительство рынка его учредители потратили свыше 44,9 млн тенге.



""Ернат Сыбанкулов пришел ко мне и предложил устроить фиктивную сделку, чтобы 50 % ТОО принадлежали Анипе Назарбаевой и остальные 50% мне. Я отказался. Тогда она оформила новое ТОО "Кенжехан", обанкротила "Султан Корган" и стала единственной учредительницей. Мы подавали заявление, по нему возбуждали уголовное дело, очная ставка была, где Анипа Назарбаева призналась, что никаких денег не вкладывала", -вспоминает Джамбурбаев.

Сейчас Куаныш Джамбурбаев пытается добиться объективного расследования тех событий. Но, по словам основателя рынка, расследование по его заявлениям вести не хотят - в первую очередь из-за того, что в нем фигурирует фамилия Ерната Сыбанкулова. За последующие годы он дослужился до главного транспортного прокурора страны. Эту должность он утратил в 2022 году, вскоре после январских беспорядков, но влияние в Генпрокуратуре сохранил.



Рынок тем временем опять сменил владельцев. В марте 2022 года Анипа Назарбаева заключила договор купли-продажи ТОО "Кенжехан" за 640 млн тенге в рассрочку на три года. 99 % "Кенжехана" достались ТОО "Митра консалтинг", оставшийся 1 % - замдиректора той же компании. Фактический бенефициар ТОО "Митра консалтинг" - Сергей Ким, чье имя связывают с семьей Назарбаевых.



""Компания Grand Smithy Works Kazakhstan, которая занималась переработкой отходов и лома черных металлов, зарегистрированная в Караганде, - совместное предприятие Сергея Кима и Эльмиры Жылкыбаевой, дочери Анипы Назарбаевой", -сообщил Куаныш Джамбурбаев.

В апреле 2023 года орган досудебного расследования прекратил уголовное дело по заявлению Джамбурбаева. В ноябре основатель рынка обжаловал это решение, но спустя всего восемь дней прокуратура Алатауского района отказала ему в удовлетворении жалобы. Сейчас общественные активисты призывают отменить решение о прекращении досудебного расследования и провести тщательное разбирательство по делу "Кенжехана".



"Ознакомившись с документами, лично я увидел четкую схему рейдерского захвата. Компанию "Султан Корган", основавшую рынок, банкротят, а ее активы передают другой компании, хотя есть постановление суда о том, что банкротство незаконно. Рынок "Кенжехан" продают с рассрочкой на три года с оценкой в 640 млн тенге! Мало того, что была занижена сумма, здесь есть другой признак мнимой сделки - рассрочка на три года. Почему правоохранительные органы не обращают внимания на это дело, неужели они до сих пор боятся фамилии Назарбаевых?" - высказался общественник Жаркын Курентаев.

Редакция Orda.kz подробнее изучит ситуацию вокруг рынка "Кенжехан" в Алматы.



Ранее на той же пресс-конференции бизнесмен Нурлан Бимурзин заявил, что расследование по его заявлению в отношении Алии Назарбаевой якобы возобновили. Предприниматель обвиняет дочь экс-президента в рейдерском захвате ТПК "Азия". В прокуратуре Алматы информацию о возобновлении расследования не подтвердили.