Одержимые. Депутаты ПАСЕ призывают запретить Русскую Православную церковь

09:07 24.04.2024 Одержимые

Депутаты ПАСЕ призывают запретить Русскую Православную церковь

Владимир Семенко



Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла агрессивную и ксенофобскую резолюцию, по степени своей радикальности необычную даже для современного коллективного Запада.



В резолюции № 2540 (2024), в частности, сказано:



"Иерархия Московского патриархата Русской православной церкви, включая Патриарха Кирилла, отстаивает идеологию "Русского Мира", объявляя войну против Украины и "сатанинского" Запада "священной войной всех русских", призывая православных верующих жертвовать собой ради своей страны. Ассамблея потрясена таким надругательством над религией и искажением христианской православной традиции режимом Владимира Путина и его ставленниками в иерархии Московского патриархата. Ассамблея осуждает подобную риторику и подчеркивает, что подстрекательство к совершению преступлений агрессии, геноцида и военных преступлений само по себе является преступлением. Ассамблея призывает все государства относиться к Патриарху Кириллу и русской православной иерархии как к идеологическому продолжению режима Владимира Путина, причастному к военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым от имени Российской Федерации и идеологии "Русского Мира".



На практике это означает, что сделан первый шаг к изгнанию приходов РПЦ, по крайней мере, из стран Европы, а в перспективе (возможно) - и из всего мира. Само по себе решение ПАСЕ, конечно, не имеет силы закона и не обязательно к исполнению, оно носит чисто декларативный и оценочный характер. Однако стоит напомнить, что начало экономических санкций против России также начиналось с заявления ПАСЕ. А затем уже санкции стали вводиться от имени национальных европейских государств. Очевидно, что ни ПАСЕ, ни национальные правительства не играют самостоятельной роли, а подчиняются железной воле deep state, мировой закулисы, которая в последние годы все более откровенно переходит к прямому управлению мировыми процессами. Россия является здесь хотя и не полным (поскольку зависимость ряда представителей российских элит от закулисы тоже имеет место), но все же вполне реальным исключением. В этом и состоит подлинная причина нападок на Россию и Русскую Церковь, начало нового витка которых мы сейчас наблюдаем. Собственно, готовился такой шаг уже давно, о чем еще по меньшей мере с 2014 года предупреждали некоторые обозреватели.



Подход, легший в основу резолюции, был опробован вначале на Украине, где иерархи канонической УПЦ сделали, кажется, все мыслимое и немыслимое, чтобы отмежеваться от российской СВО и осудить ее, присягнув на верность режиму Зеленского. Это им, однако, не помогло: чем выше был накал антироссийских заявлений митрополита Онуфрия и его команды, тем свирепее становились гонения со стороны этого режима на каноническую Церковь. Именно этот факт простейшим образом опровергает логику ПАСЕ. УПЦ практически в тех же выражениях осуждает и Путина, и Россию, и Русскую Церковь, и, естественно, СВО, и все равно остается для украинских властей "рукой Москвы" и того самого "Русского Мира".



Слова европейских парламентариев о "надругательстве над религией" и "искажении православной христианской традиции", разумеется, не могут вызвать ничего, кроме сарказма. Например, по законам Саудовской Аравии вообще положена смертная казнь за переход из ислама в христианство, однако Европарламент не торопится осуждать этого союзника США за попрание религиозных свобод. Можно упомянуть и о многолетних гонениях на каноническое Православие (беззаконных захватах храмов, преследовании и убийствах священников) на той же Украине, которые разворачивались задолго до начала СВО. И тоже не вызвали серьезных протестов со стороны ПАСЕ.



На наш взгляд, очевидно, что упомянутая резолюция имеет в принципе антирелигиозный характер, фундаментально проблематизирующий всю историю христианского (и не только!) мира. Так, ключевой тезис ее говорит о том, что РПЦ "объявляет войну против Украины и "сатанинского" Запада "священной войной всех русских", призывая православных верующих жертвовать собой ради своей страны". Это представляется как очевидным образом достойное осуждения. В данном случае непонятно, как быть, например, с крестовыми походами и всеми религиозными войнами в прошлом. Тогда придется "отменить" немалую часть истории (к чему, по сути, прямо призывает изверженный из сана новый фанариот Кураев).



Отдельный вопрос - действительно агрессивная политика Ватикана, на протяжении столетий стремившегося искоренить Православие в православных странах, при этом благословляя реальный геноцид и беспрецедентные жестокости. Даже эсэсовцы и гестаповцы порой были вынуждены выказывать неодобрение тем зверствам, что творили против православных, например, хорватские усташи (по благословению "епископа геноцида" Алоизия Степинаца, ныне беатифицированного Ватиканом, - первая стадия канонизации у папистов) или те же бандеровцы. Так, шеф гестапо в Загребе штурмбанфюрер СС Густав Гелм в официальном письме своему руководству и хорватским властям потребовал прекратить жестокие репрессии против православных сербов, поскольку, писал он, спасаясь от смерти, они бегут в леса, где присоединяются к партизанам.



Как усташи, так и бандеровцы буквально услаждались жестокостями. А многие представители католического духовенства не просто благословляли их, руководствуясь своими "религиозными" мотивами, но порой и непосредственно принимали участие в расправах. Широкое хождение в узкой среде садистов от папизма получил специальный кривой нож под названием "сербосек", которым было очень удобно перерезать горло несчастным "инославным". При этом со стороны Ватикана этому не было высказано абсолютно никакого осуждения, а выражалось лишь более или менее скрытое одобрение! Беатификация Степинаца - яркое тому доказательство.



Поистине знаменитым стал капеллан армии усташей, член ордена францисканцев Мирослав Филипович (в монашестве Томислав), получивший прозвища "Ясеновацкий дьявол" и "Брат Сатана", который при массовых убийствах в сербских селах призывал уничтожать всех сербов без разбора, в том числе детей. Детей убивали с особо изощренной жестокостью на глазах их матерей. Все это задокументировано в книге бывшего католического священника Виктора Новака "Magnum Crimen" ("Великое преступление"), входящей в список запрещенных книг Ватикана. В Хорватии было создано 24 концлагеря, самый большой - Ясеновац. В нем нашли свою смерть 700 тысяч человек, в том числе 20 тысяч детей в возрасте до 12 лет. По этому показателю Ясеновац занимает третье место в мире после Аушвиц-Биркенау и Треблинки. Повторяем: все эти массовые садистские убийства были мотивированы именно "религиозными" соображениями! Сопоставимые по форме (хотя и более примитивные) жестокости творили и униаты-бандеровцы, причем не только во время войны, но и после нее. И для них "религиозная" составляющая была крайне важным мотивом, оправдывающим ненависть к "москалям". Могут ли борцы за чистоту Православия из ПАСЕ привести подобные примеры из современной истории Русской Церкви? Кощунственно даже спрашивать об этом!



Готова ли ПАСЕ осудить также и Ватикан за оправдание описанных выше преступлений? Ведь, как говорит ее резолюция, "подстрекательство к совершению преступлений агрессии, геноцида и военных преступлений само по себе является преступлением"… Вопрос риторический…



Современная Украина, где преследования канонической Православной Церкви приобретают все более жестокий характер, пока "не дотягивает" до усташей и бандеровцев. Однако неуклонно движется в этом направлении. Взять хотя бы недавнее нападение на митрополита Банченского Лонгина, упорно не желающего подчиняться необандеровцам. Таким примерам сегодня уже "несть числа"!



На все вышеизложенное могут возразить, что в основе позиции ПАСЕ лежит чисто либеральная логика, давно уже озвученная бывшим протодиаконом Кураевым. Она заключается в тезисе, что потворство агрессии и насилию - это не противоречие православной традиции, а сама православная традиция. Патриарх Кирилл не делает ничего принципиально нового, говорит Кураев, Православная Церковь всегда так себя вела. Извергнутый из сана христопродавец давно ведет к тому, что историческое Православие порочно само по себе, в принципе, а альтернативой, как классический модернист, считает некое "чистое", "евангельское" христианство, от которого якобы отступили Империя - Византия и наследовавшая ей Россия (как быть с вышеизложенными художествами папистов, здесь остается неясным). Это старая как мир теория, типично постмодернистское стремление изъять христианство из истории во имя искусственно сконструированной "идеальной" древней веры. Понятно, что кичащийся своей ученостью либеральный расстрига "по традиции", типичной для такого рода господ, не видит или не хочет видеть того, что известно каждому, кто хоть однажды прочитал Библию:



Христос ни в Нагорной проповеди, ни где-либо еще не призывал иудеев восставать против власти Рима или хотя бы не выполнять своих гражданских обязанностей по отношению к этой власти. И, кроме того, нигде в тексте Писания не видно, чтобы принципы, относящиеся к личности, к правилам личного поведения и отношения к ближним, распространялись на жизнь государства и других крупных социальных общностей.



Христиане никогда не были примитивными толстовцами, пацифистами, которые призывали бы членов Церкви не сопротивляться внешним угрозам или прямой агрессии (вспомним хотя бы знаменитые слова митрополита Филарета (Дроздова) о том, что христианин должен любить и прощать своих личных врагов, воевать с врагами Отечества и гнушаться врагами Божиими). Попытки иерархов УПЦ сыграть в эту игру и рассказать своей пастве, что РПЦ нарушает евангельский, христианский призыв к миру и, в частности, Нагорную проповедь, мгновенно опровергается их же собственным отношением к укронацистскому режиму Зеленского и показным "щирым" патриотизмом. Понятно, что приписываемый христианству пацифизм как дипломированный манипулятор Кураев, так и ПАСЕ относят лишь к обличениям России и Русской Церкви. Их заветная мечта понятна: перестав сопротивляться, Россия уйдет с исторической арены. Но если для ПАСЕ и Кураева, как ненавистника Православия, это логично, то для иерархов УПЦ - самоубийственно. Поскольку сегодня всем очевидно: борьба с "Русским Миром" началась с них.



Думается, вряд ли можно спорить с тем, что ПАСЕ руководствуется политическими мотивами, а не заботой о чистоте православной веры. Однако эти политические мотивы в свою очередь не лишены некоторой религиозной подоплеки.



"Зачистка" канонического Православия началась не вчера, а давно уже ведется руками прямой агентуры закулисы во главе с идолопоклонником папой Франциском и главой Фанара Варфоломеем, чьи канонические нарушения, а также набор ересей, которые проповедуют его богословы, не раз уже разбирались. Слово "агентура" здесь следует понимать буквально. Главой ее в Фанаре является вовсе не Варфоломей, а серый кардинал "Константинопольского двора", некий скромный греческий священник, живущий в Нью-Йорке, Алекс (Александр) Карлуцос, сын которого возглавлял службу протокола Госдепа США. Этот скромный грек настолько влиятелен, что на его чествование сравнительно недавно заявились 1300 человек из американской элиты, по сути - все сливки списка "Форбс", а Байден, с которым они лично знакомы вот уже более 40 лет, называет его своим лучшим другом. Именно Карлуцос и свел в свое время Байдена и Варфоломея. Для него ничего не стоило, например, собрать 50 млн долларов на строительство греческого храма на месте разрушенных башен-близнецов. Патриарх Варфоломей даровал ему звание архонта за заслуги в благотворительности. Напомним кстати, что в 2005 году в американском отеле "Хилтон" звания "архонт" и "великий ритор" (за "глубокие богословские познания и высокий уровень ораторского искусства") от лица патриарха Варфоломея был удостоен не кто иной, как сам Горбачев! На чествовании Карлуцоса присутствовали бывший директор ЦРУ Джордж Тенет, грек по происхождению (на следующий день его тоже удостоили звания архонта) и советник Буша Фрэнсис Таунсенд. Проживает Карлуцос в доме стоимостью 700 тысяч долларов в элитном районе Нью-Йорка, Саутгемптоне. Его ближайший сосед - Джордж Сорос. Кроме того, он близко общается с фармакологическим магнатом Майклом Джахарисом и с косметическим магнатом Джорджем Джоном Ледесом. Турецкая пресса отмечает, что Карлуцос знаком также с Фетхуллахом Гюленом, лидером турецких исламистов, проживающим в США и работающим на американские спецслужбы. Естественно, отец Александр - ярый экуменист и пропагандист "иудео-христианских ценностей".



Остается напомнить, что все "архонты" входят в закрытое парамасонское общество "ордена святого Андрея". Официально организация Faith: An Endowment for Orthodoxy and Hellenism позиционирует себя как частный фонд, цель которого - финансирование институтов греческой православной архиепископии Америки. Кроме того, этот фонд - один из инструментов американского влияния в самой Греции. Именно Карлуцос осуществляет связь между банковским сообществом США и спецслужбами, с одной стороны, и Фанаром - с другой. Чего здесь больше - религии или политики, судить сложно. Понятно, что на фоне таких серьезных господ европейские парламентарии со своими резолюциями явно играют роль статистов.



На протяжении многих десятилетий Отдел внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) стремился к укреплению и развитию внешних контактов, чтобы нести свет Православия всему миру. Теперь те, кто реально управляют этим миром, наглядно демонстрируют, насколько им это необходимо. Остается перестать сидеть на двух стульях, радикально реформировать ОВЦС, официально осудить ереси Фанара и перевернуть страницу истории. Ибо дух ее как-то фатально загоняет нас именно в режим "священной войны". Быть может, все же промыслительно? Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713938820





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 19 апреля 2024 года №523

- Олжас Бектенов поручил оказать пострадавшим от паводков семьям дополнительную помощь

- Презентация новых исторических книг состоялась в столице

- Олжас Бектенов поручил до конца полугодия сделать списки очередников на жилье прозрачными и понятными

- Без партийного акцента

- В Правительстве обсудили ход реализации проекта "Қарызсыз қоғам"

- Рейтинг управленческой элиты за I квартал 2024 года

- Об официальном визите Министра иностранных дел Казахстана в Таиланд

- Кадровые перестановки