Шри-Ланка заявила о намерении присоединиться к БРИКС

10:44 24.04.2024

Республика Шри-Ланка планирует в ближайшем будущем присоединиться к БРИКС, сообщила 24 апреля журналистам посол страны в России Джанита Абейвикрема Лиянаге.



"Действительно, есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+, это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную", - сказала Лиянаге.



Она отметила, что ланкийские представители присутствуют на проходящей в Санкт-Петербурге Международной конференции по безопасности. Вопросы, связанные с вступлением в БРИКС, обсуждают две делегации под руководством первого замминистра обороны и председателя надзорного комитета по международной безопасности при парламенте страны.



Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МИД Сергей Лавров назвал Шри-Ланку давним и надежным партнером России в Азии. Он указал на заслуженный авторитет республики в мире и принципы доверия и равноправия, лежащие в основе российско-ланкийских отношений.



Доля стран БРИКС по итогам 2023 года выросла с 31% до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности и превысила удельный вес "Группы семи", заявила 29 января глава Банка России Эльвира Набиуллина.