Спикер Армянского парламента Симонян выступил в поддержку Украины

12:15 24.04.2024

Матвиенко прокомментировала заявление Армении о поддержке Украины



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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала слова председателя парламента Армении Алена Симоняна, заявившего о поддержке Украины.



Симонян сказал, что Ереван "защищает территориальную целостность" Украины.



Матвиенко заявила, что считает необходимым направить письменный запрос Нацсобранию Армении, чтобы выяснить, "от чьего имени он выступал". Спикер сказала, что заявление точно произносилось не от имени армянского народа.



Авторы: ДМИТРИЙ ИСТРОВ