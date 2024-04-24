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Одного из самых крутых фэшн-фотографов Казахстана (А.Кенжегулова) посадили на 5 лет за износ модельки
14:50 24.04.2024

Известного алматинского фотографа осудили за изнасилование по "делу Элины"

24 апреля 2024
Максим Скопин

Суд проходил в закрытом режиме, и пока неизвестно, как информация о подсудимом попала в Сеть, но ряд организаций опубликовал информацию о том, кто стоит за аббревиатурой К. в сухой судебной хронике, сообщает Orda.kz.

Виновным признали Азамата Кенжегулова - одного из самых известных фэшн-фотографов страны. В Медеуском районном суде № 2 Кенжегулова приговорили к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности.

"В ночь с 8 на 9 марта 2023 года К., отдыхая в одном из ночных клубов города, встретил свою знакомую О., отдыхавшую на тот момент со своими подругами. После чего К. предложил проводить ее домой, но привез в свою квартиру. Далее, используя беспомощное состояние потерпевшей (алкогольное опьянение), применяя насилие, совершил половое сношение против воли потерпевшей. Таким образом, подсудимый совершил изнасилование",
говорится в официальном постановлении суда.
При этом известный фотограф вину не признал, он просил у суда оправдания либо наказания, не связанного с лишением свободы. В итоге суд полностью удовлетворил предложенное прокуратурой наказание - более пяти лет заключения.

Соучредительница и директор фонда SVET Молдир Албан, которая помогала Элине довести дело до суда, сообщила Orda.kz, что фотограф "вину не признал, но просил прощение за то, что совершил с Элиной что-то, как он выразился, "не очень хорошее". Она также отметила, что подобные дела не должны тянуться так долго.

В решении говорится, что "вина подсудимого доказана заключениями экспертиз, собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшей и свидетелей". Приговор в законную силу пока не вступил, а это значит, что он может быть обжалован.

Азамат Кенжегулов - один из самых известных фотографов страны. Он работал с ведущими модными изданиями и фотографировал звезд. Помимо этого, у Азамата есть серия работ, посвященная бездомным людям. Также Кенжегулов проводил курсы и лекции по фотографии.

Интересы Элины в суде представляли те же юристы, что и у родственников Салтанат Нукеновой. Утром после оглашения приговора Orda.kz взяла комментарий у адвоката Алии Омаровой.

Источник - Orda.kz
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