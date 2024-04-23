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|Кэмерон прибыл с визитом в Астану
15:26 24.04.2024
Казахстан с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Казахстан с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Глава МИД по делам содружества и международного развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвид Кэмерон находится в столице Казахстана с двухдневным визитом.
В ходе пребывания в Астане Д. Кэмерон будет принят руководством страны и проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.
В рамках визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы. Кроме того, по итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов.
Следует отметить, что это второй визит главы МИД Британии в Казахстан.
Напомним, 13 ноября экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона назначили министром иностранных дел страны. Бывший глава британского МИД Джеймс Клеверли перешел на пост министра внутренних дел. Кадровые перестановки произошли на фоне того, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил главу МВД Суэллу Браверман.