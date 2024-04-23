В Аргентине продолжается.. то ли карнавал, то ли народное восстание...

15:39 24.04.2024

В Аргентине вновь вспыхнули протесты против президента Хавьера Милея



Мансур Хабаров



Десятки тысяч людей вышли на улицы Буэнос-Айреса в знак протеста против реформы образования, объявленной президентом Хавьером Милеем.



На кадрах из столицы Аргентины видно, что участники марша танцуют, играют на музыкальных инструментах и держат плакаты с призывом сохранить финансирование образования.







Милей пришел к власти, одержав победу во втором туре президентских выборов в ноябре прошлого года. После избрания одиозный политик объявил "реконструкцию" Аргентины. Милей предложил отказаться от национальной валюты и перейти на доллар, а также закрыть Центральный банк. Наряду с этим, президент выступает за сокращение госаппарата и упразднение ряда ведомств, включая министерство образования.







Правительство Милея сохранило финансирование университетов в 2024 году на уровне прошлого года. Однако из-за инфляции реальная стоимость бюджета упала на 80 %.



Ректор Университета Буэнос-Айреса Рикардо Джельпи отметил, что вузу, вероятно, придется закрыться в течение трех месяцев, если учебное заведение не получит дополнительное финансирование. В затруднительном положении окажутся 380 000 студентов.



Милей пытался оправдать сокращение поддержки образования, называя государственные университеты центрами социалистической идеологической обработки.



"Масштабы демонстраций в столице превзошли другие массовые протесты в Буэнос-Айресе с тех пор, как страну возглавил Милей", отмечают в Associated Press.



По итогам 2023 года инфляция в Аргентине составила 211 %.



В феврале текущего года в Аргентине прошли протесты против пакета реформ Милея. Речь идет о налоговой амнистии, отмене запрета на приватизацию, ужесточении наказания за перекрытие дорог во время протестов, повышении экспортных пошлин и других мерах.



Тогда полиция использовала против участников акций слезоточивый газ и резиновые пули. Протесты в Буэнос-Айресе поддержали аргентинские оппозиционные политики.