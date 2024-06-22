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Британский гомункул в Косово и "Великая Албания"
11:05 23.06.2024

В ООН подливают масла в огонь сепаратизма, способствуя развитию "институтов" бандитского государства Косово

22.06.2024 | ЛЕОНИД САВИН

На прошлой неделе в Сербии прошло два кардинально противоположных по смыслу мероприятия. В самой Сербии разрозненно отмечали 25-летие операции при участии российских десантников по захвату аэродрома "Слатина" в Приштине, "Марша на Приштину". Широко освещалось это событие и в российской прессе.

А в не подконтрольной Белграду части, известной как самопровозглашенная республика Косово об этом стыдливо умалчивали. Зато с помпой отмечали вхождение на территорию войск НАТО (кстати, эти самые войска никак не смогли воспрепятствовать вхождению колонны российской бронетехники на аэродром).

В Приштину прибыло и много иностранных гостей. В их числе был потрепанный годами бывший премьер-министр Британии и военный преступник Тони Блэр, который выступил в поддержку сепаратистов.

Бывший президент США Билл Клинтон в своем посте в X подчеркнул, что "25 лет назад Соединенные Штаты возглавили воздушную кампанию союзников по НАТО, в ходе которой сербские войска были успешно изгнаны, что положило конец десятилетию репрессий и жестокой кампании этнических чисток и положило конец войне в Косово. Сегодня я выражаю благодарность за 25 лет мира в Косово".

Отметим беспринципное манипулирование фактами насчет десятилетия репрессий, которых не было. Про поддержку со стороны спецслужб США террористов из Армии освобождения Косово он, конечно же, умолчал.

Президент Косово Вьоса Османи во время выступления на торжественном заседании Скупщины Косово в тот же день сказала, что когда войска НАТО вошли на землю Косово, они были не только солдатами, но еще и спасителями. "Когда миротворцы ступили на землю окровавленного, раздавленного, разрушенного Косово, слезы, крики и цветы превратились в объятия, которыми приветствовали солдат НАТО, они создали симфонию эмоций свободы"… в этот день "мы будем помнить упорное сопротивление президента Ибрагима Руговы к свободе, независимости и демократии, а также прочные союзы, которые он создал".

Позитивный образ НАТО сейчас нужен как никогда, чтобы поддержать старый нарратив о миротворчестве, поэтому многие западные СМИ активно ухватились за события 25-летней давности. К тому же это повод для очередной демонизации Сербии и сербов, что Запад делает достаточно дотошно и регулярно.

Показательно, что накануне Османи ездила в США, чтобы выступать в ООН и использовала для этого сербский паспорт. На это обратил внимание президент Сербии Александр Вучич. Такой поступок не столь поэтичен, как пафосное выступление в парламенте сепаратистского псевдогосударства, а показывает типичное лицемерие.

Что касается упомянутых союзов, показательно, что даже ООН подливает масла в огонь сепаратизма, способствуя развитию институтов в Косово. Так, на сайте программы развития этой организации отмечено 25-летие празднования присутствия в Косово. Не в Косово и Метохии, как этот регион официально обозначен в Конституции Сербии, а именно Косово. И на этой странице нет ни слова о том, что было сделано для сербов, проживающих ныне во враждебном окружении, а также сохранении культурного наследия края (ряд храмов и монастырей там официально находятся под защитой ЮНЕСКО).

Однако наиболее одиозной фигурой в албанском политическом мире сейчас является "глава правительства" Косово Альбин Курти. На церемонии в Приштине он заявил, что 12 июня "вызывает у жителей Косово множество эмоций, главными из которых являются облегчение, радость и надежда". А за три дня до этого он сделал заявление, что "у нас есть проблема с Белградом, который не дистанцировался ни от Милошевича в прошлом, ни от Путина в настоящем". Так он оценил встречу руководства Сербии и Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, на которой они приняли совместное заявление, где рассматривали Косово как неотъемлемую часть Сербии.

Однако между предыдущими руководителями сепаратистского края и нынешним есть существенная разница. Курти – это выкормыш британских спецслужб, которые взращивали его со студенческих лет. Во время конфликта в 1999 г. Курти был одним из лидеров студенческого профсоюза Университета Приштины и держал определенную дистанцию от участия в вооруженном конфликте. Хотя он был политическим помощником известного албанского идеолога сепаратиста Адема Демачи, которого на Западе называют диссидентом и даже сравнивают с Нельсоном Манделой.

Курти отсидел за сепаратизм в югославской тюрьме около двух с половиной лет, но из-за давления стран Запада был помилован Воиславом Коштуницей.

Кстати, жена Курти Рита Аугестад Кнудсен родом из Норвегии и занимается исследованиями в области обороны и безопасности (что напоминает истории англосаксонского сводничества с женами бывших президентов Грузии и Украины Михаила Саакашвили и Виктора Ющенко).

Показательно, что уже в отделившемся Косово у Курти неоднократно были проблемы с властью, что свидетельствует о межфракционной борьбе, за которой стояли разные силы – США и Британия соответственно. После того как в 2020 г. он стал премьер-министром, его амбиции экстраполировались уже на соседнюю Албанию, где под него специально было зарегистрировано движение. По этой причине премьер-министр Албании Эди Рама во время своего церемониального визита в Косово даже не общался с Альбином Курти.

Хотя личность Курти оппоненты пытаются разоблачать как наиболее авторитарного, коррумпированного, необразованного и антидемократичного политика, его популярность достаточно высока.

В конце концов, албанцы, находящиеся не только в Албании, но и на территории Сербии, Македонии и Черногории считают себя единым целым, независимо от вероисповедания, социального положения и политических взглядов. Этот этно-националистический проект известен как "Великая Албания", а избрание Курти в качестве "премьер-министра" Косово ранее уже отмечали как сигнал к дальнейшей эскалации конфликта с соседями и более жесткой индоктринации.

Судя по всему, к этому сейчас все и идет. И нежелание Курти как-либо решать вопрос с сербскими муниципалитетами и намеренное создание новых проблем для сербов Косово и Метохии является тому свидетельством.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719129900


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