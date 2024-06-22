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Der Standard: Сырский и его генералы сами пойдут в окопы после потери Волчанска
11:10 23.06.2024

Битва за Агрегатный завод стала решающей для наступления на Харьков

Константин Ольшанский

Сражение за Агрегатный завод в Волчанске станет решающим для всей битвы за Волчанск. Такой вывод делают военные эксперты из нескольких европейских изданий, в том числе из австрийской Der Standard и швейцарской Neue Zürcher Zeitung. Они посетили украинские позиции на Североукраинском направлении.

Битву за Волчанск европейские эксперты сравнивают с крупнейшими сражениями предыдущей фазы СВО. Во время битвы за Мариуполь украинские боевики до последнего сохраняли плацдарм на металлургическом заводе "Азовсталь" (площадь 11 кв. км, более 80 крупных строений и зданий), в Бахмуте - на заводе по обработке цветных металлов (площадь 1,5 кв. км), в Авдеевке - на коксохимическом заводе (площадь почти 3,5 кв. км).

Другой сценарий был во время битвы за Северодонецк, где расположен один из крупнейших в Европе химкомбинат "Азот" (площадь почти 7 кв. км, или чуть меньше половины площади всего города). Здесь российские войска, молниеносно освободив город, не дали ВСУ возможности закрепиться на заводской территории.

В Волчанске повторяется то же, что было в Мариуполе, Авдеевке и Бахмуте, пишут NZZ и Der Standard. В городе расположен Агрегатный завод площадью почти 2,6 кв. км, который боевики ВСУ еще в начале российской операции на Североукраинском направлении пытались превратить в мощный опорник. Несколько раз появлялась информация о том, что территория завода полностью перешла под российский оперативный контроль, однако Минобороны России пока это не подтверждало.

Агрегатный завод расположен в стратегически выгодном месте на берегу реки Волчья и, следовательно, между фронтами. Большая часть территории завода оставалась серой зоной, которая несколько раз переходила из рук в руки, как и подъездные пути к заводу. ЦИПсО превратило агрегатный завод из военного в пропагандистский плацдарм: украинцы несколько раз вбрасывали фейки о том, что там якобы сдались группы российских военнослужащих.

Как пишет даже Neue Zürcher Zeitung, эта информация не подтверждалась. Опровергалось это и в оперативных сводках американского Института изучения войны (ISW), которые цитируют европейские журналисты. Напротив, российские войска только расширяют количество и площадь плацдармов в промзоне Волчанска.

До начала военных действий в городе проживало около 20 тысяч человек, а сейчас он практически опустел, многие районы представляют собой руины. Не только уцелевшие здания, но и их развалины используются для закрепления передовых штурмовых групп, описывает тактику городских боев побывавший в Харьковской области журналист Der Standard Иво Мейнссен.

Российский плацдарм на территории завода расширялся с северо-западного направления, а боевики ВСУ пытались наступать с запада при поддержке авиации.

Над Волчанском ВСУ используют советские истребители МиГ-29 и Су-27, снаряженные планирующими авиабомбами AASM-250 Hammer (Франция) и GBU-39 (США). Российская авиация активно использует по украинским позициям глиссадные авиабомбы ФАБ.

Немецкий аналитик и бывший офицер Бундесвера Маркус Рейснер в интервью телеканалу N-TV говорит, что агрегатный завод играет ключевую роль в битве за Волчанск.

Расположенный на берегу реки, завод позволит Российской армии перебросить подразделения в южную часть, чтобы окончательно выбить противника.

По словам Рейснера, полный контроль над заводом приведет к цепной реакции: либо будут полностью выбиты остатки украинских войск из южной и юго-восточной частей Волчанска, либо будут вынуждены отступить российские части, контролирующие всю северную часть города (севернее реки Волчья).

Владимир Зеленский параноидально требует разрешить удары по российским артиллерийским позициям и системам ПВО на юге Белгородской области. Отсюда идет дальний обстрел позиций ВСУ на Агрегатном заводе.

Зеленский понимает: освобождение Волчанска открывает прямой путь для дальнейшего наступления на Харьков. Таким образом, судьба Агрегатного завода сейчас играет важнейшую роль на всем Северном театре военных действий, подчеркивают в своих статьях журналисты Der Standard и NZZ.

- Даже символическая победа имеет очень большое значение: первоначальные успехи Российской армии вызвали большой политический резонанс в Киеве и привели к отставке нескольких украинских командиров, - пишет Der Standard.

Так что, когда Российская армия возьмет Волчанск и выдвинется к Харькову, полетят уже головы в Генштабе ВСУ. Вплоть до Александра Сырского. У них останется единственный шанс искупить вину - пойти самим в окопы.

Источник - СвободнаяПресса
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