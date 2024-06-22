 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 23.06.2024
17:56  Президент Монголии начал визит в Узбекистан
17:26  Китай способен чисто экономически "задушить" Тайвань, - аналитики CSIS
17:25  Экс-президент Франции Олланд заявил о конце "макронизма"
17:22  Киев на грани разрухи: ресурс исчерпан
16:51  Турист из Казахстана задержан в Италии по подозрению в совершении вандализма в Помпеях
16:46  ATACMS ударили по Севастополю в день Святой Троицы. Где эффективная ответка и разведка?
16:06  В Бишкеке демонтируют троллейбусные линии, несмотря на то, что горкенеш не дал своего согласия

16:01  Кырпремьер сравнил кырпреза с Петром Великим
16:00  Ночная атака по Украине: "Букавель" и "Пластун" ликвидированы ударами с воздуха и моря
15:58  Большая война или новый мировой порядок? - Сергей Миркин
15:56  В Киргизии вводится обязательная регистрация мобильных устройств
11:37  Сделаны очень серьезные ходы, "Анти-НАТО создается буквально на наших глазах"
11:35  Россия помогает КНДР и Вьетнаму укреплять суверенитет и стать важной частью многополярного мира
11:34  Казахстан и Киргизия договорились о поставках воды на текущий поливной сезон
11:18  А.Латов: Кто им милей. Аргентина - страна сказочных дуралеев
11:13  22 июня: что было сделано и что сделано не было
11:11  Мирзиеев поручил каждому инженерному вузу назначить промышленного партнера
11:10  Der Standard: Сырский и его генералы сами пойдут в окопы после потери Волчанска
11:08  В Узбекистане с начала года выявили хищение энергоресурсов на полтриллиона сумов
11:05  Британский гомункул в Косово и "Великая Албания"
11:03  Bild бьет тревогу: Германские военные заводы горят не просто так
11:00  В Бишкеке произошло землетрясение, эпицентр располагается в 37 км от столицы
02:08  Таджикистан вновь подключился к единой энергосистеме ЦА: лимиту конец?
01:59  Реку Большая Алматинка превратили в мусорный полигон
01:55  Сырскому дали 45 дней: наступление ВСУ на двух направлениях будет мощным и внезапным
01:50  В Туркестанской области из райотдела образования похитили 4 млрд тенге
01:38  Продвижение российской армии лишает Украину последних денег
01:01  Двух фигуристкок из Южной Кореи дисквалифицировали за изнасилование одного фигуриста
00:53  В Алматы открывается филиал университета Германии на базе Energo University
Суббота, 22.06.2024
23:47  Природа и смысл безнадежных восстаний, - Андрей Школьников
21:04  Талантаалы Бакчиев освобожден от должности президента Национальной академии "Манас"
19:44  Хуситы утверждают, что достали какой-то ракетой американский авианосец Dwight Eisenhower
19:12  Израильская ракета поразила одного из лидеров ХАМАС Аймана Гантма
15:01  Власти Таджикистана не подтверждают и не опровергают арест экс-руководителя страны Акбаршо Искандарова
14:58  "Обком" подключил палату восточноевропейских буйных, - Александр Ростовцев
14:33  Рядом с "Хан Шатыром". В жилой многоэтажке Астаны сильный пожар
14:28  Защита исторической памяти – фундамент российской государственности, - Николай Патрушев
12:37  Вперед, в смутное будущее! Кто и куда поведет европейский корабль? - А.Белов
12:35  Неожиданный удар: Армия России прорывается к Нью-Йорку (видео)
12:33  К 100-летию образования Кара-Кыргызской АО. Первые правоведы Кыргызстана, - Ильяс Курманов
12:30  Нефтедолларовый "откат" Саудовской Аравии? - Денис Юрганов
12:28  Стратегические полюса разворота России на Восток, - Дм.Нефедов
12:25  Президент Таджикистана утвердил запрет на ношение "чуждой одежды" и обычай "идгардак"
04:00  Пылающий горизонт. 22 июня – День памяти и скорби. И повод для размышлений
00:19  Россия, устроив военные маневры с КНДР, посадит Байдена на шпагат
00:13  В Узбекистане принят закон о признании прав на самовольно захваченную землю
00:12  Может вмешаться политика: кто боится китайского автопрома
00:09  Сторонник экс-президента Кыргызстана осужден на 10 лет по делу о захвате заложников
00:07  Меркурис: Визит Путина в Азию стал катастрофой для США
00:06  Подвиг солдат из Узбекской ССР при освобождении Прибалтики
00:03  Третья мировая через три месяца: Орбан подтвердил слова Вучича о скором глобальном конфликте
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Мирзиеев поручил каждому инженерному вузу назначить промышленного партнера
11:11 23.06.2024

Каждому узбекскому вузу, выпускающему инженеров и технических специалистов, назначат промышленного партнера. Эти предприятия будут оказывать финансовую помощь подшефным учебным заведениям, а также организовывать практику для студентов последних курсов. Такое поручение президент республики Шавкат Мирзиеев дал чиновникам 20 июня в ходе совещания, посвященного индустриальному развитию страны, передает пресс-служба главы государства.

Подчеркивалось, что Узбекистан достиг в данной сфере определенных успехов. Ежегодно вводится в эксплуатацию три тысячи промышленных объектов, создается около 150 тысяч рабочих мест. Только в 2024-м планируется реализация государственных инвестиционных программ на 21 трлн сумов ($1,65 млрд). Кроме того, разработаны проекты с региональными и иностранными партнерами на сумму $37,5 млрд.

В общей сложности за последние четыре года республика направила на инновации и стартапы 2,2 трлн сумов ($173,6 млн). Значительно выросли затраты на исследования и опытно-конструкторские работы.

Но, как отметил президент, наблюдается нехватка квалифицированных инженеров, потому что существует разрыв между вузами и промышленностью. Так, в 36 учебных заведениях ежегодно выпускаются 67 тысяч специалистов, но уровень многих из них не соответствует требованиям производителей.

В итоге 60% инженеров не работают по специальности, а сотни стартапов и инновационных проектов остаются "на бумаге".

Также был озвучено, что в узбекских вузах не развиты такие направления, как "стоимостный инжиниринг", "сравнительный инжиниринг", "реверсный инжиниринг", в связи с чем компании вынуждены тратить средства на обучение работников за рубежом либо нанимать иностранных специалистов.

Все это диктует немедленно проводить реформы. Помимо введения системы промышленных партнеров, построенной на принципе "отрасль - предприятие - вуз", планируются и другие изменения. 36 учебных заведений и их филиалы укрупнятся, останется только 20 технических вузов, которые полностью перейдут на дуальную систему образования. Специальности, не востребованные на рынке труда, упразднят, некоторые кафедры объединят.

Институтам и университетам поручено наладить контакты с престижными заведениями Германии, Японии, России, Италии, Турции, Южной Кореи и Сингапура. В порядке эксперимента в десяти узбекских вузах откроют высшие инженерные школы с двухгодичной программой прикладной магистратуры, где кандидатов будут отбирать по заказу предприятий.

С 2025 года государственные гранты на проекты в технических направлениях увеличат в четыре раза. При этом местным властям и профильным ведомствам разрешат напрямую предоставлять учебным заведениям заказы на научные и производственные проекты до 10 млрд сумов (около $800 тысяч).

В стране учредят конкурсы "Лучшая идея", "Лучший проект" и "Лучшее изобретение", в которых смогут участвовать преподаватели, студенты и практикующие инженеры. Главным призом победителю станет электромобиль. Другие отличившиеся конкурсанты поедут на стажировку за границу.

"Для ускоренного развития экономики нам как воздух нужны высококвалифицированные инженеры-технологи. Если каждый министр, руководитель отрасли, ректор, профессор и преподаватель будет глубоко чувствовать ответственность и усердно работать, мы обязательно этого добьемся", - заключил Мирзиеев.

20 июня президент посетил инновационный учебно-производственный технопарк Inno, расположенный в Алмазарском районе Ташкента, и ознакомился с деятельностью организации. В частности, руководителю республики презентовали передовые разработки исследователей в таких областях, как энергоэффективные устройства, система охлаждения, химические реагенты для нефтегазовой отрасли, инженерные проекты для гидросооружений, IT-решения и прочее.

Источник - fergana
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719130260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законы о науке и госзакупках одобрили сенаторы
- Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики, ведомственных и иных, приравненных к ним, наград
- Кадровые перестановки
- "Осуждая и критикуя Нурсултана Назарбаева, мы осуждаем и критикуем самих себя"
- Более 7000 младенцев родились в Казахстане благодаря программе "Аңсаған сәби"
- Канат Бозумбаев вручил ключи от домов 47 семьям, пострадавшим от паводков в СКО
- О "покушении" и провокаторах
- В Казахстане снижены тарифы на электроэнергию для бизнеса. С 1 апреля экономия составила 1,7 млрд тенге
- Концепция по переходу Казахстана к "зеленой экономике" актуализирована с учетом рекомендаций Высшей аудиторской палаты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  