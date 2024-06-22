Мирзиеев поручил каждому инженерному вузу назначить промышленного партнера

11:11 23.06.2024

Каждому узбекскому вузу, выпускающему инженеров и технических специалистов, назначат промышленного партнера. Эти предприятия будут оказывать финансовую помощь подшефным учебным заведениям, а также организовывать практику для студентов последних курсов. Такое поручение президент республики Шавкат Мирзиеев дал чиновникам 20 июня в ходе совещания, посвященного индустриальному развитию страны, передает пресс-служба главы государства.



Подчеркивалось, что Узбекистан достиг в данной сфере определенных успехов. Ежегодно вводится в эксплуатацию три тысячи промышленных объектов, создается около 150 тысяч рабочих мест. Только в 2024-м планируется реализация государственных инвестиционных программ на 21 трлн сумов ($1,65 млрд). Кроме того, разработаны проекты с региональными и иностранными партнерами на сумму $37,5 млрд.



В общей сложности за последние четыре года республика направила на инновации и стартапы 2,2 трлн сумов ($173,6 млн). Значительно выросли затраты на исследования и опытно-конструкторские работы.



Но, как отметил президент, наблюдается нехватка квалифицированных инженеров, потому что существует разрыв между вузами и промышленностью. Так, в 36 учебных заведениях ежегодно выпускаются 67 тысяч специалистов, но уровень многих из них не соответствует требованиям производителей.



В итоге 60% инженеров не работают по специальности, а сотни стартапов и инновационных проектов остаются "на бумаге".



Также был озвучено, что в узбекских вузах не развиты такие направления, как "стоимостный инжиниринг", "сравнительный инжиниринг", "реверсный инжиниринг", в связи с чем компании вынуждены тратить средства на обучение работников за рубежом либо нанимать иностранных специалистов.



Все это диктует немедленно проводить реформы. Помимо введения системы промышленных партнеров, построенной на принципе "отрасль - предприятие - вуз", планируются и другие изменения. 36 учебных заведений и их филиалы укрупнятся, останется только 20 технических вузов, которые полностью перейдут на дуальную систему образования. Специальности, не востребованные на рынке труда, упразднят, некоторые кафедры объединят.



Институтам и университетам поручено наладить контакты с престижными заведениями Германии, Японии, России, Италии, Турции, Южной Кореи и Сингапура. В порядке эксперимента в десяти узбекских вузах откроют высшие инженерные школы с двухгодичной программой прикладной магистратуры, где кандидатов будут отбирать по заказу предприятий.



С 2025 года государственные гранты на проекты в технических направлениях увеличат в четыре раза. При этом местным властям и профильным ведомствам разрешат напрямую предоставлять учебным заведениям заказы на научные и производственные проекты до 10 млрд сумов (около $800 тысяч).



В стране учредят конкурсы "Лучшая идея", "Лучший проект" и "Лучшее изобретение", в которых смогут участвовать преподаватели, студенты и практикующие инженеры. Главным призом победителю станет электромобиль. Другие отличившиеся конкурсанты поедут на стажировку за границу.



"Для ускоренного развития экономики нам как воздух нужны высококвалифицированные инженеры-технологи. Если каждый министр, руководитель отрасли, ректор, профессор и преподаватель будет глубоко чувствовать ответственность и усердно работать, мы обязательно этого добьемся", - заключил Мирзиеев.



20 июня президент посетил инновационный учебно-производственный технопарк Inno, расположенный в Алмазарском районе Ташкента, и ознакомился с деятельностью организации. В частности, руководителю республики презентовали передовые разработки исследователей в таких областях, как энергоэффективные устройства, система охлаждения, химические реагенты для нефтегазовой отрасли, инженерные проекты для гидросооружений, IT-решения и прочее.