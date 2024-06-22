А.Латов: Кто им милей. Аргентина - страна сказочных дуралеев

11:18 23.06.2024

Кто им Милей

дела внутренней и внешней политики Аргентины середины июня - чистейший оксюморон



Арсений Латов



Дела внутренней и внешней политики Аргентины середины июня - чистейший оксюморон. Меметичный президент Хавьер Милей снова одновременно и на коне, и под конем. Он и с Вашингтоном, и с Пекином; и с НАТО, и сам себе на уме; и либертарианец, и сторонник централизации власти. Избиравшийся на волне обещаний разогнать грязными тряпками неэффективные государственные структуры, закрыть центробанк и чуть ли не уйти в лес по заветам Унабомбера Милей, придя к власти, обнаружил, что вся эта анархо-капиталистическая мишура очень слабо помогает в управлении страной, поэтому живо переобулся в крепкого государственника.



Начнем с внутренней кухни "страны серебра" - 12 июня аргентинцы устроили массовый протест у здания Национального Конгресса в Буэнос-Айресе. Переворачивались и поджигались машины, были слышны звуки взрывов. По чисто либертарианской методике против протестующих использовался внушительный перечень силовых средств государства, вплоть до слезоточивого газа. Пришедшие на акцию аргентинцы между тем выступали против принятия пакета законов, во многом развязывающих руки Милею. По этим новым законам президент получит еще больше власти, пройдет приватизация некоторых секторов экономики, а для иностранных фирм будут предоставлены привилегии наравне с местными компаниями.



Особая причина недовольств - изменение в системе расчета и выплат пенсий. В Аргентине законы принимают как раз сенаторы из Национального Конгресса, и обсуждение по поводу милеевского пакета инициатив, проходящее в непосредственной близи с горящими автомобилями и облаками слезоточивого газа, заняло свыше 20 часов. Голосующие разделились поровну: 36 "за" и 36 "против", - но решающий перевес дала вице-президент Виктория Вильярруэль, которая не отступила от курса своего начальника и дала тридцать седьмое "за". Тем самым пакет законов был де-юре принят и переведен обратно в Палату депутатов на дополнительное рассмотрение.



Важный момент тут заключается в том, что эта самая Палата депутатов, расширив принятые законы, сможет дать Милею еще больше сверхполномочий, чтобы президент без проблем продолжил курс на дрессировку Аргентины под седло большому западному брату. Уже есть и результаты такой направленности: рост на Уолл-стрит акций аргентинских компаний, в которые открыто теперь заливаются доллары США. А куда приходят большие американские деньги, туда же просачивается и вашингтонское влияние.



Не будем забывать и поездки Милея в Штаты, прилюдные и задокументированные милования с Трампом и Маском, паломничество на могилу любавического ребе и обещание принять хасидизм после ухода в отставку.



Надо отдать должное аргентинскому хамелеону: в свете предстоящих президентских выборов в США он делает шаги стратегические, а не обусловленные сию­минутной необходимостью. Как бы подготавливая себе почву под возвращение в Белый дом Трампа, Милей, не щадя живота своего, защищает международную репутацию любимой страны вашингтонского Дональда - Израиля. Впрочем, даже добрые отношения с Трампом не помогут аргентинцам быстро выправить ситуацию. Потому кредит Международного валютного фонда Буэнос-Айресу в размере свыше 40 миллиардов долларов в перспективе следующего десятилетия запросто трансформируется в новые места добычи полезных ископаемых для американских контор. И снова: не за этим ли Милей уравнивает в правах зарубежные и аргентинские компании? Ответ был бы однозначным, будь в Аргентине замешаны интересы одних лишь США.



Пока в Буэнос-Айресе проходили протесты, как аргентинская, так и мировая общественность чуть не упустили пару интересных моментов, связанных уже с большим восточным братом. При всей разности идеологий и нелюбви Милея к Си Цзиньпину именно Китай выдал Аргентине новый кредит на сумму в 5 миллиардов долларов, дабы южноамериканская страна расплатилась по некоторым из своих долгов. В то же время китайский гигант телекоммуникаций Huawei внезапно стал заниматься реализацией в КНР аргентинских премиум-стейков. Столь резкая диверсификация активов возникла из-за того, что Аргентина не была способна расплатиться за приобретенную 5G-технику валютой, так как, во-первых, против Huawei до сих пор действуют санкции США, а во-вторых, с наличностью у Буэнос-Айреса совсем все тоскливо. Приходится менять 5G-вышки на говяжьи стейки - курс, к сожалению, не вполне ясен. Однако, возвращаясь к вопросу долгов Аргентины: Пекин в будущем может применить ту же логику, что и Вашингтон - в качестве платежа брать не деньги, а аргентинские производства или полезные ископаемые. Про часть лакомого "литиевого треугольника" не забывают ни на западе, ни на востоке. И принятый пакет новых законов Милея, кстати, работает в обе стороны. Кто же заплатит хамелеону побольше?



Наконец, в аспектах военно-дипломатических отношений аргентинский президент тоже сумел засветиться. Не единожды поменяв планы, после бесполезной встречи "Группы семи", где Хавьер разве что отметился удивленной мимикой в ответ на странные бодания Байдена и папы римского, Милей в компании с главой Минобороны Аргентины Луисом Петри все-таки отправился на "саммит мира" в Швейцарию. Устроить шоу в привычном для себя стиле аргентинский президент не смог, но итоговую декларацию по двум дням пустых разговоров подписал. Важно тут другое: главу Минобороны с собой Милей взял не просто так. Предполагалось, что нужно было обговорить процесс передачи Украине танков TAM и пяти сверхзвуковых самолетов-штурмовиков Super Etendard. И если с танками все оказалось, скорее, уткой, то с самолетами получилось совсем уж серьезно. Передаются они, правда, не безвозмездно: все пять единиц Super Etendard будут обменяны у французов на катера, беспилотники или вертолеты - предположительно, говядина в этих схемах обмена участвовать не будет. Интересно то, что на упомянутых пяти самолетах нет системы катапультирования, так что французским ВВС перед передачей Super Etendard придется сверхзвуковые штурмовики сделать еще и сверхбезопасными. Но оброк в пользу стран североатлантического договора теперь посчитают уплаченным.



К слову, сближение Аргентины с НАТО идет полным ходом. До "саммита мира" 13 июня министр обороны Луис Петри присутствовал на встрече контактной группы по Украине в Брюсселе. Его лично приветствовал американский коллега Ллойд Остин. Естественно, что министр обороны богатой, процветающей и соседствующей с Украиной Аргентины в такой компании ничего, кроме кивков и поднятой руки, предложить не сможет. Однако все идет к тому, что поданная в апреле заявка на присвоение статуса глобального партнера НАТО будет принята, и Буэнос-Айрес впишет себя в очередную глобалистскую структуру. Вот только глобализм глобализму рознь, и упрекать президента-космополита в любви к глобализму только из-за его стремления плотно тереться о НАТО (а вернее говоря, об американский ВПК) - неправильно.



Аргентинский президент 10 июня в своем уютном блоге вывесил огромный пост с дифирамбами в отношении правых партий в Европарламенте. Как и во времена собственной президентской кампании, Милей стал упрекать европейских выборных чиновников в бюрократии и "бесчеловечной повестке". Далее он начал критиковать Давосский форум, действия которого и вовсе приведут к вымиранию западного мира. Приблизительно этими громкими словами Милей пытался откреститься от близости к глобализму лишь для того, чтобы после посещения встречи "Группы семи" и "саммита мира" в Швейцарии, после просьбы о партнерстве с НАТО и назначения своего министра обороны в контактную группу по Украине еще сильней увязнуть в этом самом глобализме. Прибавим сюда, что "либертарианец" Милей аккумулирует вокруг себя как можно больше исполнительной власти и будто бы готовит свою страну на продажу зарубежным государствам. Проистекающий отсюда вывод кажется не самым приятным для Аргентины. Ведь Милей уйдет, а Аргентина останется, и кому-то - возможно, не столь радикальному и яркому - придется вдобавок к и без того огромному вороху острых проблем разгребать сомнительное наследие этого чудака с прической [].