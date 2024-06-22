Казахстан и Киргизия договорились о поставках воды на текущий поливной сезон

11:34 23.06.2024

Об итогах переговоров сообщил глава казахстанского Министерства водных ресурсов. Киргизия согласилась увеличить подачу воды по рекам Чу и Талас с начала третьей декады июня. При этом всего Бишкек намерен направить в Казахстан 180 млн м³ воды из Чу и 380 млн м³ из Таласа.



В прошлом году Бишкек планировал поставить Казахстану 344,7 млн м³ воды с апреля по сентябрь. Тем не менее из-за аномальной жары оговоренных объемов воды оказалось недостаточно.



17–19 июля 2023 года Астана обратилась к Бишкеку с просьбой увеличить норму сброса, но в таком случае квота Казахстана была бы исчерпана к 4 августа.



В 2024 году объемы поставляемой воды согласились нарастить. Это произошло после того, как в апреле "Казгидромет" спрогнозировал майскую засуху в Кызылординской области. В июне ситуация оказалась еще более сложной: в семи областях объявили штормовое предупреждение, которое может спровоцировать атмосферная засуха.