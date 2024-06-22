Россия помогает КНДР и Вьетнаму укреплять суверенитет и стать важной частью многополярного мира

11:35 23.06.2024

Антивьетнамская и антироссийская возня Вашингтона пошла прахом



22.06.2024 | ВИКТОР ПИРОЖЕНКО



Визиты Президента РФ В. Путина в КНДР и Вьетнам состоялись в контексте быстро развивающихся, всеобъемлющих и дружественных отношений России с этими странами, которые поднялись на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. В сочетании с таким же форматом отношений России с Китаем у нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) складывается система отношений с дружественными странами, которая повышает устойчивость России к геополитическому давлению Запада.



КНДР и Вьетнам со своей стороны, пользуясь дальнейшим развитием торгово-экономического и военно-технического сотрудничества с Россией, укрепляют свой суверенитет и способность проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику.



Укрепляя дружественные связи с КНДР и Вьетнамом, Россия восстанавливает преемственность традиционно доверительных и надежных отношений с ними, которые существовали еще с советских времен. Тем самым наша страна подтверждает свою репутацию надежного партнера для всех, кто пытается избавиться или застраховаться от англо-саксонского ига, расширяя круг своих партнеров и союзников.



Это принципиально важно для становления многополярного мира.



В этом контексте главным итогом визита стал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами с пунктом о военной помощи друг другу в случае агрессии, в котором почти полностью воспроизводятся формулировки из договора, заключенного между СССР и КНДР в 1961 г. Учитывая напряженность в Северо-Восточной Азии, вызванную формированием союза между США, Японией и Южной Кореей, появление в договоре этого пункта является ответом на политику военных провокаций и угроз США и его японского союзника в регионе. Данный Договор, несомненно, окажет на них сдерживающее влияние.



По итогам диалога Президента России В. Путина с его северокорейским коллегой Ким Чэн Ыном было заключено несколько важных договоренностей в области образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, портового строительства. Речь, в частности, идет о дальнейшем развитии железнодорожных и автодорожных перевозок через российско-северокорейскую границу и использовании порта Раджин для вывоза российского угля с дальневосточного региона.



Состав российской делегации дает основание считать, что стороны обсуждали военное-техническое сотрудничество по широкому кругу вопросов, включая, космос. Владимир Путин по итогам переговоров заявил, что Россия не исключает военно-технического партнерства с КНДР.



Стороны также обязались противодействовать односторонним санкциям, которые отдельные государства, например США, Южная Корея, ЕС и пр., накладывают на КНДР в дополнение к ограничениям Совбеза ООН. Отныне Россия официально не будет соблюдать такие ограничения.



Данные усилия являются чрезвычайно важными для преодоления санкций Совбеза ООН против КНДР над чем сейчас, судя по словам российского Президента, работает Россия. Владимир Путин в ходе визита повторил российскую позицию о необходимости их пересмотра.



В целом визит российского Президента в КНДР сейчас, как и визит Ким Чэн Ына в Россию осенью прошлого года заложили основы взаимодействия двух государств на долгосрочную перспективу и положили начало новому этапу отношений между двумя странами.



Китайские эксперты считают, что "сотрудничество между двумя странами сделает Москву более способной "вести долгую игру" в условиях украинского кризиса". Также в экспертном сообществе КНР есть мнение, что, развивая связи с Пхеньяном, Москва дает понять США и их союзникам, что Россия не боится затяжного конфликта, потому что Россия не одинока. Кроме того, Пхеньян также посылает миру сигнал о том, что стратегия США по изоляции и введению санкций против Северной Кореи потерпит неудачу и стране не нужно бояться какого-либо военного запугивания, потому что она тоже не одинока.



С Вьетнамом у России уже существуют отношения всеобъемлющего стратегического партнерства во всех областях. Поэтому визит российского Президента в Ханой и его переговоры с первыми лицами страны, в частности с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Чонгом, президентом Вьетнама То Ламом, имели значение для дальнейшего углубления этого партнерства с учетом новых вызовов. Речь идет о вторичных антироссийских санкциях и откровенно хамском давлении США на Вьетнам с целью либо воспрепятствовать визиту Президента России, либо как-то осложнить его.



Эта антивьетнамская и антироссийская возня Вашингтона вокруг визита В. Путина во Вьетнам была решительно проигнорирована Ханоем. Вьетнам официально проводит нейтральную внешнюю политику в своих отношениях с крупными и конкурирующими между собой державами. Ханой не присоединился к осуждению Западом России за ее военную операцию на Украине.



В совместном заявлении об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства стороны согласились, что "Россия и Вьетнам не согласовывают и не заключают соглашений с третьей стороной о действиях, наносящих ущерб независимости, суверенитету, территориальной целостности и фундаментальным интересам друг друга". Это положение Совместного заявления влиятельное общегосударственное издание "Вьетнам ньюс" вынесло в подзаголовок комментария о данном документе.



О противодействии всякому внешнему вмешательству в двусторонние российско-вьетнамские отношения говорил также глава торгового представительства Вьетнама в Дальневосточном регионе Нгуен Хонг Тхань, выразив надежду на открытие каналов связи между предприятиями и туристами, новых авиамаршрутов и устранение платежных барьеров. Он считает, что существует достаточно возможностей для развития торговли между Вьетнамом и Дальним Востоком России.



Обе стороны подчеркнули особую роль сотрудничества в области обороны и безопасности в их общих отношениях и отметили, что развитие их двусторонних отношений не направлено против какой-либо третьей стороны.



Подтверждена важность увеличения вьетнамских вложений в Россию и российских вложений во Вьетнам в таких областях, как добыча и переработка полезных ископаемых, промышленность, сельское хозяйство, машиностроение и энергетика. Развитие этих отраслей во Вьетнаме дает возможность России увеличить несырьевой и неэнергетический экспорт и, соответственно, повысить роль в ВВП продукции глубокого передела.



Обе стороны согласились продолжать сотрудничество в существующих и новых нефтегазовых проектах, что, как сказано, "отвечает стратегическим интересам обеих сторон". Они также увидели потенциал в сотрудничестве по строительству и модернизации энергетических объектов.



В связи с визитом Президента В. Путина во Вьетнам в Китае отметили, что "мировой порядок, ориентированный на гегемонию США, распадается". Россия и Вьетнам "согласились с тем, что Азиатско-Тихоокеанскому региону нужна надежная архитектура безопасности без военных блоков".



Заместитель директора Института мирового управления Шанхайского института международных исследований Чжао Лун отмечает, что дипломатия России "поворачивает на восток и движется на юг", чтобы наладить практическое сотрудничество с большинством мира ... искать поддержки у "срединной страны" в соперничестве крупных держав и решать проблему сдерживания и дипломатической изоляции Запада".



Профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун считает, что "развитие российско-вьетнамских отношений способствует стратегической стабильности и балансу в регионе", а США, по его мнению, "должны признать, что их попытки изолировать Россию, заставляя другие страны встать на чью-либо сторону, тщетны".



По всей видимости, для Китая, как и для России, важно, чтобы страны говорили своим собственным голосом и не допускали вмешательства в двусторонние отношения третьих стран, в особенности внерегиональных сил. В этом случае любые проблемы между соседями могут быть решены. В этом отношении Вьетнам проводит, действительно, выверенную и принципиальную политику.



Ханой отделяет территориальные споры с КНР по вопросу ряда островов в Южно-Китайском море от взаимовыгодного разностороннего сотрудничества с Китаем, которое интенсивно развивается. Также Вьетнам не присоединяется к антикитайским экономическим и военным провокациям США, чем выгодно отличается от Филиппин при Маркосе-младшем, которые также имеют территориальные споры с Китаем.



Такая позиция вьетнамского руководства находит понимание и уважение в Китае. Поэтому в КНР положительно оценивают итоги визита Президента России во Вьетнам, видя в этом укрепление именно самостоятельного голоса Вьетнама.



Президент США Джо Байден посетил Вьетнам в сентябре 2023 года, в ходе которого две страны повысили свои отношения до всеобъемлющего стратегического партнерства. Китайские эксперты призывают США прекратить мечтать о том, чтобы помыкать Вьетнамом с помощью этих отношений, "поскольку мировой порядок, основанный на гегемонии США, распадается и Вашингтону следует научиться вести себя с другими суверенными странами на равных".