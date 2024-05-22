Сделаны очень серьезные ходы, "Анти-НАТО создается буквально на наших глазах"

11:37 23.06.2024 Алексей Иванов



Как вы знаете, Владимир Путин по приглашению Ким Чен Ына посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику с дружественным государственным визитом. В состав большой делегации вошли лица, ответственные за ключевые направления развития России, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Андрея Белоусова, 1-го вице-премьера Дениса Мантурова, вице-премьера Александра Новака, министра транспорта Романа Старовойта, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, генерального директора "Роскосмоса" Юрия Борисова и др. Это второй визит Путина в КНДР, в первый раз он посещал Пхеньян в 2000 году.



Ким лично встретил Путина в аэропорту Пхеньяна. Церемония официальной встречи Президента Российской Федерации и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики, то есть высшего руководителя КНДР, состоялась на площади имени Ким Ир Сена в центре Пхеньяна - одной из крупнейших городских площадей мира.



"Масштаб приема Президента России указывает на то, что личное отношение Ким Чен Ына к России и Владимиру Путину находится на очень высоком уровне", - отметила политолог Дарья Грибова.



Переговоры длились в общей сложности 11 часов. РФ и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве (предусматривающий в т.ч. оказание взаимной помощи в случае агрессии), а также соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.



Ниже - заявления для прессы.



Ким Чен Ын: "Дорогие российские товарищи и друзья! Участники церемонии подписания нового договора между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией! В этот момент, когда весь мир с пристальным вниманием направляет свой взор в Пхеньян, куда прибыла миссия дружбы из России, я стою с российскими товарищами, самыми честными друзьями и соратниками в этом торжественном зале, и это вызывает у меня глубокое чувство. Только что мы с Президентом Российской Федерации товарищем Владимиром Владимировичем Путиным подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией, который будет вечно сиять в истории развития дружественных отношений между КНДР и РФ. Это важное событие. Я испытываю честь и гордость от того, что я как председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики совершил с Президентом Российской Федерации товарищем Владимиром Владимировичем Путиным имеющее огромный стратегический вес и значение событие во имя народов двух наших стран - КНДР и РФ, и не только для сегодняшнего, но и для завтрашнего дня. Благодаря заключению Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией отношения между нашими двумя странами встали на рельсы дальнейшего перспективного и благополучного развития, для достижения прогресса двух стран и приумножения благополучия их народов путем активного сотрудничества друг с другом в разных областях, включая политику, экономику, культуру и военное дело. Отношения между нашими двумя странами поднялись на новый высокий уровень союзнических отношений. Заложена юридическая основа, с помощью которой стало возможным осуществление грандиозного замысла руководства двух стран и векового чаяния наших народов надежно защитить мир и безопасность в регионе и в мире и построить сильные государства в соответствии с общими интересами Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации. Выражаю большое удовлетворение тем, что великий межгосударственный договор, отвечающий стратегическому характеру отношений между КНДР и РФ в новую эпоху, заключен всего лишь спустя девять месяцев после того, как в сентябре прошлого года мы с товарищем Президентом Путиным на космодроме Восточный обсудили вопрос о заключении нового межгосударственного договора. Особо хочу подчеркнуть, что рождение самого мощного договора в истории корейско-российских отношений немыслимо в отрыве от выдающейся дальновидности, смелой воли и решительности товарища Президента Российской Федерации - самого дорогого друга корейского народа. Товарищи, время изменилось. Также, без сомнения, изменился статус Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации в мировой геополитической структуре. Сегодня на этом месте поднят якорь и объявлен торжественный старт союзнических отношений между КНДР и РФ, представляющий водораздел в истории развития корейско-российских отношений. Правительство Корейской Народно-Демократической Республики на всем дальнейшем пути к непрерывному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и непобедимых союзнических отношений с Российской Федерацией всегда будет верно выполнять свои обязанности по договору. Этот мощный договор между двумя странами - КНДР и РФ - представляет собой не что иное, как документ весьма конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера, призванный защитить и отстаивать основные интересы народов двух стран. Не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира, свободного от господства, закабаления, гегемонизма и насилия. Сегодня на этом месте торжественно объявляю неизменную волю нашего правительства. Не будет ни малейшего разногласия в истолковании, никакого колебания и неуверенности в выполнении всех исторических задач развивать вечную дружбу и приумножить блага народов и будущих поколений двух наших стран, а также в верном исполнении своих обязанностей, в преодолении скоординированными общими усилиями любых всевозможных трудностей, с которыми обе наши страны уже столкнулись или будут сталкиваться в будущем. До настоящего момента было подписано немало значимых совместных документов, вошедших в страницы истории корейско-российской дружбы, проведены многочисленные торжественные мероприятия, имели место привлекающие внимание особые события. Но хочу выразить надежду на то, что нынешняя торжественная церемония подписания договора станет стратегическим выбором, значимость которого становится более яркой и выделенной на пути дальнейшего многовекового развития корейско-российских отношений, а также незабываемым моментом, обещающим более светлое будущее народам двух наших стран".



Владимир Путин: "Уважаемый товарищ председатель! Дорогие друзья! Прежде всего хотел бы от всей души поблагодарить председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики товарища Ким Чен Ына за приглашение посетить вашу страну. Рад снова оказаться на гостеприимной корейской земле. Мы придаем первостепенное значение укреплению традиционно дружественных и добрососедских российско-корейских отношений, в основе которых и славные традиции общей истории. Напомню, что Советский Союз сыграл существенную роль в освобождении Кореи от японского колониального господства. В нынешнем году исполнилось 75 лет с заключения первого международного договора Корейской Народно-Демократической Республики. Это был договор именно с нашей страной. Мы поддержали корейский народ и в ходе Отечественной освободительной войны 1950–1953 годов, налаживали мирную жизнь, помогали в восстановлении народного хозяйства. В последующие десятилетия мы с вами накопили внушительный опыт взаимного партнерства в различных областях. Главное в том, что наши страны искренне заинтересованы в дальнейшем самом активном развитии сотрудничества, которое ведется как по линии руководства экономических ведомств, парламентов, правоохранительных, силовых, внешнеполитических структур, так и между общественными организациями и гражданами. Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия. По итогам подписан новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В нем поставлены масштабные задачи и ориентиры углубления российско-корейских связей на долгосрочную перспективу. Это касается политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности. Согласен с тем, что это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень. Что касается товарооборота, то абсолютные цифры пока являются скромными, но наблюдается очень хорошая динамика. В 2023 году товарооборот увеличился в девять раз. За первые пять месяцев текущего года рост составил еще 54 процента. Хорошо работает межправкомиссия. Речь касается самых разных направлений нашего взаимодействия. Упомяну стратегически важный проект по модернизации железной дороги Хасан–Раджин с участием нашей компании "Российские железные дороги". Проводится реконструкция совмещенной колеи 1435/1520 мм от пункта пропуска Хасан на территории России до корейского порта Раджин, где построен современный мультимодальный перегрузочный терминал. Это все используется в том числе в интересах третьих стран, в частности осуществлена поставка крупной партии угля китайским потребителям. Между нашими странами восстановлено пассажирское железнодорожное сообщение. По этому маршруту уже поехали первые туристы. Развиваются отношения в области сельского хозяйства, в культурно-гуманитарной сфере. Под личным патронажем товарища Ким Чен Ына в КНДР с большим успехом прошли гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Развиваются отношения в сфере образования. В настоящее время в России обучается 130 граждан Корейской Народно-Демократической Республики, и будем развивать это сотрудничество в будущем. Налажено сотрудничество в сфере спорта. Начинается развитие туризма. На летний сезон формируются тургруппы, ориентированные на отдых на корейских приморских курортах. И конечно, большое внимание на сегодняшних переговорах заняли вопросы безопасности и международной повестки дня. Наши страны последовательно отстаивают идеи формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства. Оно должно опираться на международное право и культурно-цивилизационное многообразие. И Россия, и Корея проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата. Мы выступаем против практики применения политически мотивированных санкций и ограничений. Эти нелегитимные действия лишь расшатывают мировую политическую и экономическую систему. Несмотря на внешнее давление, наши страны успешно развиваются на суверенной и независимой основе, оказывали и будут оказывать друг другу всемерную поддержку как настоящие друзья и добрые соседи. Продолжим также противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии в политике, экономике и других сферах. В этом контексте отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен. Раз за разом воспроизводимые западниками пропагандистские штампы уже не в состоянии замаскировать их агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии. Наши оценки относительно коренных причин эскалации военно-политической напряженности совпадают. Это конфронтационная политика США по расширению в субрегионе своей военной инфраструктуры, которая сопровождается существенным увеличением масштабов и интенсивностью различных военных учений с участием Республики Корея, Японии, имеющих враждебный по отношению к КНДР характер. Такие шаги подрывают мир и стабильность на полуострове, несут угрозу безопасности всем странам Северо-Восточной Азии. Категорически не приемлем попытки возложить ответственность на Корейскую Народно-Демократическую Республику за ухудшение обстановки. Пхеньян вправе принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета. Россия готова и впредь прилагать политико-дипломатические усилия в интересах устранения угрозы рецидива вооруженного конфликта на Корейском полуострове, формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа неделимости безопасности. Подписанный сегодня Договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. Обращаю внимание на заявление Соединенных Штатов, других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружения большого радиуса действия, самолетов F-16 и другого высокотехнологичного вооружения, техники для нанесения ударов по российской территории. Да, собственно, это не только заявление, это уже и происходит. И все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств. В этой связи Российская Федерация не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом. Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса. Такая линия корейского руководства - еще одно наглядное подтверждение подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса КНДР. Хочу поблагодарить наших корейских друзей и лично товарища Ким Чен Ына за организацию отдыха для детей погибших участников специальной военной операции в корейском детском лагере "Сондовон". Мы высоко ценим этот искренний жест заботы и дружбы. В заключение хотел бы еще раз поблагодарить товарища Ким Чен Ына, всех корейских коллег за гостеприимство и плодотворную совместную работу. Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать дальнейшему развитию дружбы и партнерства России и Корейской Народно-Демократической Республики, укреплению безопасности во всем регионе. Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, ждем Вас с ответным визитом в Москве. И, в заключение, хотел бы поблагодарить жителей Пхеньяна за такую теплую встречу сегодня".



Позднее глава Российского государства возложил венок к монументу "Освобождение" (установленному в 1946-м в память о воинах Советской армии, погибших при освобождении Кореи от японской оккупации), вместе с Ким Чен Ыном совершил прогулку по резиденции "Кымсусан" и посетил торжественный концерт в спортивном комплексе "Чеюкквон", на котором северокорейская певица исполнила песню Шамана (Ярослава Дронова) "Встанем", прозвучали композиции "Священная война", "С чего начинается Родина", "Нам нужна одна победа" ("Десятый наш десантный батальон"), "Катюша", фрагменты из песен группы "Любэ", Олега Газманова, Григория Лепса. "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек", - прокомментировал атмосферу в Пхеньяне журналист кремлевского пула Павел Зарубин. В завершение визита Путин посетил православный храм Троицы Живоначальной (Троицкий собор), расположенный в пхеньянском районе Чонбэк, возле реки Тэдонган. Архиепископ Корейский Феофан (Ким) рассказал Президенту России о строительстве церкви и отслужил краткий молебен. Владимир Владимирович передал храму в дар икону Пресвятой Троицы.



"Напомним, в 1961 году между СССР и КНДР был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (предусматривал военную поддержку КНДР в случае ее конфликта с третьими странами), который просуществовал 35 лет. В 1996 году по требованию Вашингтона администрация Ельцина выступила инициатором его разрыва и в том же году внешнеполитические ведомства РФ и КНДР обменялись нотами, в которых констатировалось, что Договор 1961 году "потерял свое значение" и "фактически не выполняется". Новый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с КНДР стал одним из первых договоров, который был подписан уже при руководстве Россией Путина - 9 февраля 2000 года, спустя всего два месяца после после передачи ему полномочий. Но в этом договоре уже не было положений о военной помощи. И вот теперь к подписанию готовится новый договор. Уже сейчас можно утверждать, что главное отличие нового соглашения от договора 2000 года - это обширная "оборонительная" часть, причем в основном закрытая. Т.е. полный возврат к формату оборонительного союза. При этом КНДР неожиданно для всех приобретает уникальный международный статус "темной комнаты" для Китая и России, в которой обе страны могут, совершенно не опасаясь утечек, решать любые военно-технические и торговые вопросы, что позволит Китаю укрыть от американского контроля свои экономические связи с Россией в областях, вызывающих бешеную ярость Вашингтона. Для КНДР такое положение открывает уникальные возможности по развитию своей промышленности, доступ к новейшим российским оборонным технологиям, инвестициям и огромному российскому рынку, в том числе, и трудовому. Также КНДР вполне может получить доступ к массивам чрезвычайно важной для корейцев разведывательной информации по корейскому региону, которую добывают глобальные российские технические системы. Не говоря уже о полном прорыве политической и экономической блокады, которой несколько десятилетий США пытались удушить КНДР. Что же Россия может получить от нового договора? Об уникальной площадке "темной комнаты" мы уже сказали выше, но есть и вполне конкретные ресурсы, которые нам сегодня необходимы для скорейшей победы на Украине. Наша армия нуждается в резком наращивании своих ударных возможностей. Прежде всего, тяжелой артиллерии, РСЗО, боеприпасов, появление которых может окончательно переломить ситуацию на фронте. Также нам необходимо "малое ПВО" - скорострельные малокалиберные артиллерийские и пулеметые системы, легкие ЗРК, которых у корейской армии огромное количество, способные усилить войсковое и местное ПВО. Козырем в рукаве России может стать и угроза появления на фронте контингента северокорейских добровольцев. Таковая вполне может охладить пыл натовцев, ведущих обсуждения о наращивании уровня своего участия в войне на Украине. Для корейской армии такое участие станет уникальной возможностью получить реальный боевой опыт в войне с армией американского образца, против американского и натовского вооружения, проверить на поле боя свои тактические и стратегические наработки. При этом в США и Брюсселе отлично понимают, что реально противопоставить что-либо резкому усилению российской армии прекрасно обученным и высокомотивированным корейским контингентом нечего. НАТО просто не располагает достаточными для этого экспедиционными силами, и европейская промышленность не готова к вступлению в большую войну. В общем, визит Владимира Путина в Пхеньян является настоящей подсечкой США и Брюсселю, которым теперь придется иметь дело с новой геополитической реальностью. Причем, реальностью для них предельно некомфортной! ...А сам договор в своей открытой части будет предельно лаконичен и сух. Тут можно не ждать сенсаций", - считает военный эксперт Владислав Шурыгин.



Политолог Юрий Баранчик: "К тем бонусам, которые коллега Шурыгин перечислил в связи с подписанным военно-политическим пактом между РФ и КНДР, можно добавить еще кое-что. Это изменение всего баланса сил в Юго-Восточной Азии, ведь военно-техническое усиление КНДР скажется не только на отношениях России и США, но и на собственных позициях Пхеньяна. За последнюю пару лет у КНДР из воздуха появился гиперзвук, свой аналог ядерной сверхторпеды "Посейдон", особо-крупные РСЗО и доступ к спутникам. Все это заставит США тратить больше времени и усилий для укрепления своих позиций в Южной Корее и Японии. Придется корректировать стратегию AUKUS: одно дело - пытаться задушить только Китай, другое - когда есть еще засадный полк чучхе, способных при новом техническом уровне навалять чувствительно и на достаточно большом расстоянии. Например, по линиям снабжения, которые США придется тянуть из Японии и Южной Кореи для обеспечения "помощи Тайваню". Ведь кто знает, что конкретно скрывается за "военно-техническим сотрудничеством". Может, "Цирконы"... Не обойтись, конечно, и без ложки дегтя: если нам бедная ресурсами КНДР нужна как источник пулеметов и зенитных орудий, то где-то мы на своем историческом пути явно пошли "не в ту дверь". Союзники - дело штучное и редкое, и в следующий раз может и не повезти. Есть определенные сомнения и в том, что КНДР массово решит воевать на стороне России, хотя было бы хорошо. В любом случае само существование такой опции, безусловно, спутает карты в руках наших оппонентов. Как было справедливо замечено, нам сейчас не хватает валового производства "простых" вещей, вроде снарядов. Выход Запада на высокий уровень производства снарядов и вооружений предполагается к концу 2025 года, и если мы не успеваем обеспечить превосходящее возможности НАТО количество оружия, то альтернатив КНДР, можно сказать, нет. Но прямую отправку войск КНДР на Украину следует считать запасным вариантом, если вдруг все силы быстрого реагирования НАТО дружно замаршируют в сторону Киева. До этого момента отправка будет делом сложным политически, логистически и организационно. Хотя было бы интересно узнать, нет ли внезапного спроса на переводчиков с корейского и обратно".



Коллективный Запад постепенно осознает перспективы военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна, и начинает биться в истерике. Консультант Пентагона, старший вице-президент по Азии и Корее вашингтонского двухпартийного аналитического Центра стратегических и международных исследований, член совета директоров Национального фонда демократии* Виктор Ча: "Ким Чен Ын хочет [получить от России] передовые системы связи, технологию ядерных подводных лодок, военную спутниковую технику и передовую технологию МБР". Особый ужас на Западе вызывают новые баллистические ракеты на подлодках КНДР. Британская газета The Times: "Имея такое оружие, КНДР гарантирует себе возможность мощного ответного удара, если ее военные возможности на земле будут уничтожены". Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер возопила, что углубление сотрудничества России и КНДР "должно сильно беспокоить всех". По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, "Ось зла" ныне выглядит следующим образом: Россия, КНДР, Иран и Китай, так как "они поддерживают друг друга и становятся более сплоченными"; Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР должен заставить "сплотиться страны Запада", нервно провозгласил Столтенберг. Госсекретарь США Энтони Блинкен: "Мы продолжим делать все возможное для прекращения поддержки [России], которую предоставляют такие страны, как Иран и Северная Корея". Член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян: "Это не просто истерика, это уже падучая. Блинкен даже не стал дожидаться традиционных вечерних посиделок, он сразу сказал, что они собираются наказывать и КНДР, и Иран. Я, правда, не понимаю, как, потому что и та, и другая страна и так находятся абсолютно под всеми возможными американскими санкциями. Что еще там можно придумать? [...] Подписанное соглашение о стратегическом партнерстве очень сильно поломало тот статус-кво, который существовал после окончания холодной войны и развала Советского Союза. Потому что самопровозглашенный гегемон искренне полагал, что теперь больше никто уже не рыпнется, останется только додавить последние очаги сопротивления. Тогда же никто не предполагал, во что выльется китайский проект, во врагах кто был? Иран и Северная Корея. Все это время одной и другой стране бесконечно грозили. Особенно это получалось в случае с КНДР, потому что грозить можно было с двух сторон - со стороны Южной Кореи и со стороны Японии. Теперь придется схему перестраивать очень резвенько. Сегодня пришло резкое отрезвление".



Президент РФ сообщил, что не исключает поставок высокоточного оружия КНДР: "Те, кто поставляет это оружие (западного производства, которое используется киевским нацистским режимом для обстрелов территории России - Прим.) считают, что они с нами не воюют, но я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея ввиду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, и я этого не исключаю. Западники поставляют оружие Украине и говорят, а мы здесь дальше ничего не контролируем, и не важно как оно применяется. И мы так же можем сказать, поставили кому-нибудь что-нибудь, и дальше мы ничего не контролируем". Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер: "Это невероятно беспокоит. Это будет способствовать дестабилизации на Корейском полуострове". Американские сенаторы - бесноватый гомосек Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и мультимиллионер-сионист Ричард Блюменталь - вновь призвали признать Россию страной-спонсором терроризма; Блюменталь: "Россия заслуживает того, чтобы быть в этой небольшой избранной группе совершающих жестокости убийц".



Политолог Елена Панина: "Оптимальное решение для России - поставить КНДР современные военные технологии. Страны НАТО в ходе поддержки киевского режима уже давно нарушают режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) - в частности, его ограничение на поставку ракет и БПЛА с дальностью полета более 300 км. Но вообще-то, РКРТ - это режим добровольных обязательств. Соответственно, и Россия может ни в чем себя не сдерживать - и поступать симметрично. Москва могла бы поставить Пхеньяну ракеты практически без ограничений по дальности полета. Или еще проще - технологии по их производству. С учетом развитой военно-промышленной базы КНДР, это наиболее оптимальный путь. В этом случае Россия не получит дополнительную нагрузку на свой ОПК, который в первую очередь работает на нужды фронта. В то же время предоставление Пхеньяну технологий не только вызовет серьезное напряжение в Вашингтоне, Сеуле и Токио, но и подключит северокорейский оборонный потенциал в качестве дополнительной помощи нашей "оборонке"".



Обозреватель издания "Абзац" Игорь Караулов: "А кстати, теперь можно поиграть в ту же игру, в которую совсем недавно играли натовцы.

- Россия предоставит Корее ракеты дальностью 300 км, а дальностью 500 км; - нет, не предоставит.

- Мы тут подумали и решили, что ракеты дальностью 500 км тоже дадим. Это не является эскалацией.

- Мы разрешим корейцам стрелять по Сеулу, а по Токио не разрешим.

- А почему, собственно, не по Токио?

- Вообще, никаких ограничений. Пусть хоть по Вашингтону бьют. Кстати, думаем поставить Киму "сарматы"".



Случайно найдено на просторах интернета:

"Я знаю - базы будут

Я верю - базам цвесть

Когда такие люди

В земле Пхеньянской есть".



Из интернета:



"Я знаю - базы будут

Я верю - базам цвесть

Когда такие люди

В земле Пхеньянской есть".



Путин презентовал Киму автомобиль Aurus (с номерным знаком, символизирующим победу КНДР в Корейской войне), адмиральский кортик и чайный сервиз. Ким наградил Путина высшей государственной наградой Северной Кореи - орденом Ким Ир Сена ("за огромные заслуги в поднятии и развитии дружеских и братских отношений КНДР и России до стратегических партнерских и нерушимых союзнических отношений и за открытие новой страницы корейско-российской дружбы"), подарил Путину его бюст, картину с изображением ВВП на фоне зданий Кремля и двух охотничьих собак породы пхунсан, которая практически не распространена за пределами страны. Данная порода выведена от местных волков в горах Северной Кореи в округе Пхунсан. Собаки сильны, проворны, выносливы, славятся умом и верностью своему хозяину. Кинолог Евгений Цигельницкий в фире радио Sputnik: "У Владимира Владимировича будет первая пара таких собак в Российской Федерации, до этого с пхунсанами никто из отечественных кинологов дела не имел. Таких собак - буквально по пальцам пересчитать за пределами Кореи, они у них - национальное достояние, этих собак не разрешают вывозить. Поэтому за рубеж щенки не попадают. Это охотничьи собаки. С ними охотятся на крупного зверя, когда там тигры водились, даже на тигров охотились".



Примечание. "Со временем значение общеуниверсальных элементов в идеологии "чучхе" уменьшалось, и все более заметную роль в нем стал играть традиционный корейский национализм. Если поначалу чучхе рассматривалось северокорейскими идеологами как прямое продолжение идей Маркса - Энгельса - Ленина - Сталина, то теперь его трактуют, скорее, как продолжение корейской традиционной мысли. То есть, чучхеизм - госидеология КНДР - никакой не марксизм, а левый национализм, синтез корейского консерватизма с социалистической экономикой, где во главу угла поставлены интересы северокорейского народа", - пояснил публицист Роман Антоновский.



Затем состоялся визит ВВП в Социалистическую Республику Вьетнам. Владимир Путин и вьетнамский президент То Лам (занял пост 22.05.2024, ранее возглавлял милицию и органы госбезопасности, жесткий консерватор-интеллектуал, эффективно давящий тамошнюю диссиду; известен связями с экс-секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым) подписали ряд документов, в т.ч. совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений. Прошли отдельные встречи Президента России с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. Далее в Большом оперном театре Ханоя Путин и То Лам встретились с многочисленными выпускниками советских и российских вузов. По окончании мероприятия руководители послушали концертную программу. Следом состоялся торжественный прием от имени президента Вьетнама в честь Президента РФ. Путин принял участие в церемониях возложения венков к Мемориалу павшим героям и Мавзолею Хо Ши Мина. Россия и Вьетнам переходят на нацвалюты при расчетах; обе стороны выразили безусловную заинтересованность в построении надежной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (вне пиндосов, само собой).



Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев: "Нам в данном случае важно, что руководство страны ведет весьма независимую политику, ориентируясь на собственную выгоду - поэтому и относительно украинских событий придерживается нейтралитета, как бы ни давил Запад, и российского президента принимает по высшему разряду, хотя к этому довольно бурно ревнуют в Вашингтоне. Нужно обязательно помнить, что США 20 лет вели во Вьетнаме весьма кровопролитную войну, напалмом выжигая целые поселки, и память об этом останется в стране навсегда, как бы ни был велик товарооборот. Кроме того, Ханой еще и победил Вашингтон, заставив последних американцев в спешке эвакуироваться. С Китаем, между прочим, в 1979 тоже был вооруженный приграничный конфликт, который так и не разрешил все территориальные споры - остались с непонятным статусом архипелаг Спратли и Парасельские острова. На этом фоне Россия выглядит куда более предпочтительно - помогала Вьетнаму всегда, и до сих пор там слагают легенды о вьетнамском летчике Ли-си-цыне, которого сейчас назвали бы военным консультантом из СССР, сбивавшим американские самолеты. По итогам вьетнамской войны Советский Союз получил военно-морскую базу Камрань, которую потом Россия просто не смогла содержать - в бюджете не хватало денег на пенсии и социальные пособия гражданам. Ее покинули в 2002-м, и еще довольно длительное время на порт зарились и Соединенные Штаты, и КНР, но Вьетнам всем отказал - там теперь в конституции закреплено, что в стране больше не будет никаких иностранных военных баз. Весьма перспективным выглядит сотрудничество в энергетике - Россия строит во Вьетнаме ГЭС и совместное предприятие "Вьетсовпетро" уже 40 лет добывает на шельфе углеводороды. Разведано 9 месторождений, пробурено 600 скважин, построено 50 платформ - это почти 250 миллионов тонн нефти и 40 миллиардов кубометров газа. Кроме того, Вьетнам - один из крупнейших в мире покупателей российской военной техники. Контракт на покупку партии многофункциональных истребителей Су-30МК2 на миллиард долларов, и шесть дизельных подводных лодок проекта "Варшавянка" - на два миллиарда. А в целом - четвертое место на планете среди импортеров российского оружия".



"Фантастический график. Не только с точки зрения насыщенности, хотя и с этой точки зрения тоже. Вот не понимаю. И восхищаюсь. С точки зрения выверенности информационно-политических акцентов", - написал политолог Дмитрий Евстафьев. "Анти-НАТО создается буквально на наших глазах", - сказал в телеэфире заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов. "Логично. Начать с другого конца света и раздергать амеров. Нет - это антиНАТО. Это разбор НАТО на запчасти", - уточнил политолог Марат Баширов.



Главное из заявлений Путина журналистам по итогам поездок в Пхеньян и Ханой:

▪️ В договоре с КНДР нет новизны, стороны почти ничего не изменили по сравнению с соглашением, заключенным в 1960-х годах.

▪️ Договор с КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае военной агрессии. Сеулу нечего бояться в этом плане, если он не планирует нападать на Пхеньян.

▪️ Санкции в отношении Пхеньяна негуманны, вводить ограничения по политическим соображениям нельзя (ВВП сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда).

▪️ Поставки оружия Сеулом Киеву будут ошибкой, Россия может в ответ принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи.

▪️ Россия никого не просит о помощи в проведении спецоперации.

▪️ Реакция Запада на мирные инициативы была ожидаемой, но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят прекращения конфликта.

▪️ Запад повесит на Зеленского все непопулярные решения и поменяет его в первой половине 2025 года.

▪️ Если Киев связывает ведение переговоров с Москвой с выводом российских войск, то этого никогда не случится.

▪️ Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине - это связано с работой противника над понижением порога применения ядерного оружия.

▪️ Для России стратегическое поражение будет означать прекращение ее государственности, а значит, незачем бояться, надо идти до конца.



"Здесь все слова нашего Президента главные. Все рублены, а не сказаны. Но вот это его высказывание для всех должно быть самым важным: "Для России стратегическое поражение будет означать прекращение ее государственности, а значит, незачем бояться, надо идти до конца". Запомните, это ключевые слова. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. По-моему, наша "элита" и прекраснодушные обыватели еще не поняли, насколько все серьезно. А ведь Путин им это прямым текстом говорит", - подчеркнул член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин.



* подрывная организация, признанная нежелательной в России Источник - Завтра

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