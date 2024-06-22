В Киргизии вводится обязательная регистрация мобильных устройств

15:56 23.06.2024

Хотя соответствующее постановление было утверждено кабмином страны в мае 2022 года, новая норма должна начать действовать с 25 июня текущего года. Ожидается, что она затронет главным образом импортеров техники. При этом все устройства, которые были активными в сетях мобильных операторов до 25 июня, будут зарегистрированы автоматически.



Незарегистрированные телефоны не смогут работать в сетях киргизских операторов. Государственная система идентификации должна уведомить об этом абонента за 30 дней через SMS.



Регистрация должна позволить проверять мобильные устройства на подлинность по уникальным серийным номерам. Это должно помочь защитить потребителей от покупки незаконно ввезенной техники.



В начале 2020-х в Киргизию периодически пытались ввозить контрабандные телефоны: в 2021 году ГКНБ выявил незаконный ввоз устройств общей стоимостью 545 тыс. сомов ($6 тыс.). Полностью проблема контрабанды не решена до сих пор: в мае в Баткенской области пограничники пресекли попытку провоза более 1,3 тыс. контрабандных мобильных.