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Большая война или новый мировой порядок? - Сергей Миркин
15:58 23.06.2024

Большая война или новый мировой порядок?

На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

Сергей Миркин
журналист, Донецк

В истории человечества бывали моменты, когда изменения в геополитической, внутриполитической и социальной сферах становились необратимыми, однако находились силы, которые не признавали новых реалий – и это приводило к войнам.

Яркий пример – Тридцатилетняя война. Самой могущественной династией Европы были Габсбурги, представители этого рода были королями Испании и императорами Священной Римской империи (СРИ). Испания считалась еще и самой могущественной державой в Европе, хотя многие уже понимали, что пик ее политического и военного влияния позади.

Испанцы проиграли войну в Нидерландах и не смогли оккупировать Англию. А экономика страны держалась только благодаря золоту, получаемому из колонизированной Америки.

Власть императоров СРИ в отношении многих немецких княжеств и городов была чисто номинальной. Кроме того, в государстве действовал принцип "cuius regio, eius religio" ("чья власть, того и вера"), поэтому во многих княжествах государственной религией был протестантизм. Что само по себе не могло нравиться ни Габсбургам, ни Католической церкви.

В Мадриде, Вене, Риме многие были уверены, что исторические процессы можно повернуть вспять. Сохранить доминирующее положение Габсбургов на континенте и вернуть большую часть протестантов в лоно Католической церкви. Результат – война, растянувшаяся на десятилетия, после которой Испания по факту потеряла статус супердержавы, немецкие князья получили еще больше независимости от императора, превратив существование самой СРИ в формальность. А протестантизм окончательно утвердился во многих государствах как доминирующая религия.

Не менее интересен и пример Первой мировой войны. В ее преддверии Британская империя еще оставалась самой богатой и влиятельной державой мира, однако ее могущество было намного меньше, чем за полвека до этого. В мире появились новые силы: Германия, Япония, США, Италия, которых или не было 50 лет назад, или которые еще ничего не представляли собой на геополитической арене в 50–60-е годы XIX века. И это не говоря о Российской империи – по многим показателям ведущего государства планеты.

Остатки феодализма в Европе, которым удалось сохраниться в 1848 году в результате подавления восстаний, известных как "Весна народов", были обречены на вымирание. Но были силы, которые желали сохранить как мировую гегемонию Британии, так и неофеодальные отношения в Европе. Результат – война. И крушение старого мира как в геополитическом, так и социальном плане.

Германская, Австрийская, Российская империи исчезли с политических карт мира. Британская империя оказалась в глубоком кризисе и семимильными шагами двинулась к своей гибели. А феодальные отношения стали частью истории.

Могло ли все пойти по-другому в XVII веке и в начале XX века? Теоретически да. Если бы в геополитике были признаны новые реалии, политики шли бы на компромиссы друг с другом, а властители устроили бы "революции" сверху, не дожидаясь их снизу, и признавали наличие иных мировоззренческих взглядов.

Сейчас ситуация во многом похожая. США в частности и Запад в целом уже не имеют такой силы, как даже 25 лет назад. Раньше визуализированным воплощением мощи Запада выступала "Большая семерка". Этот клуб шести западных государств плюс Японии символизировал собой экономическую и политическую мощь. Однако последний саммит "Большой семерки" демонстрирует деградацию, а не мощь. Политолог-американист Малек Дудаков назвал эту встречу "Шесть хромых уток плюс Мелони".

Западные ценности, которые в 90-е и нулевые Вашингтон и Брюссель навязывали всему миру как нечто универсальное и правильное, деградировали даже в самих США и ЕС. Это способствовало тому, что люди по всему миру поняли ложность многих либеральных постулатов. И начался поиск новой самоидентификации, который чаще всего приобретает форму возвращения к историческим традициям.

Поиск своей идентичности целыми нациями и ослабление экономической мощи Запада привели к возникновению такого геополитического фактора, как Глобальный Юг. В него входят очень разнородные государства, но главное – большинство наций и правительств Глобального Юга отделяют свои интересы от интересов глобального Запада. И это приводит к крушению неоколониальной системы, которая является одним из столпов, на котором зиждется могущество США и ЕС.

На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир.

Выходит, что большая война неизбежна?

Нет, если на Западе к власти придут силы, которые поймут, что отыграть ситуацию на 30 лет назад уже невозможно. В истории человечества есть пример, когда устанавливалась двухполярная мировая система, в середине ХХ века мир несколько раз оказывался на грани мировой войны. Во время Корейской войны "ястребы" в США предлагали нанести ядерный удар по Китаю, а если понадобится – то и по СССР. Но у тогдашнего президента Гарри Трумэна хватило ума этого не делать. Затем были Берлинский и Карибские кризисы, но все-таки благодаря дипломатии и сдержанности руководителей СССР и США, третьей мировой удалось избежать.

Но, конечно, проблема кроется и в качестве нынешних западных политиков. Яркий пример – экс-премьер Британии Лиз Трасс, которая не знала элементарных вещей по географии, но при этом строила из себя новую "Железную леди". Канцлер Германии Олаф Шольц, который безропотно сносил оскорбления от посла Украины, который публично назвал его ливерной колбасой. Ситуация, когда людям досталась судьба более значительная, чем они сами.

При этом большинство нынешних западных руководителей сформировались как политики в ситуации тотального доминирования Запада и им трудно принять, что может быть другая геополитическая модель.

Остается только надеяться, что во главе ведущих западных держав окажутся люди, которые смогут признать и принять, что доминирование Запада закончилось навсегда и будет установлен новый мировой порядок, который будет соответствовать реальности, а не чьим-то желаниям. Тогда многие болезненные вопросы можно будет решить на переговорах, а не на поле боя. В сущности, новому мировому порядку быть, вопрос только в том, через что человечеству придется пройти перед этим.

Источник - Взгляд
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