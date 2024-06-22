Ночная атака по Украине: "Букавель" и "Пластун" ликвидированы ударами с воздуха и моря

16:00 23.06.2024

Киев провоцирует Россию на "ответку" по атомным станциям, МАГАТЭ, как всегда, посоветует всем молиться



Радомир Маркуш



Минобороны России сообщило, что в ночь на 22 июня был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины. Это был ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российской энергосистеме.



Прилетело также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", станция радиоэлектронной разведки "Пластун". Особо подчеркивается, что все назначенные объекты поражены.



По данным мониторинговых каналов, на всей территории Украины дважды включали сирены воздушной тревоги, после чего украинские СМИ сообщали о взрывах, в том числе в западных областях страны. Командующий Повітряні Сили України Николай Олещук заявил, что в небо незалежной вторглось 16 ракет разных типов, в основном Х-101/Х-555 и 13 ударных БПЛА "Герань-2". По его словам, которые набили оскомину, "почти все сбили".



Однако Минэнерго Украины объявило о резком увеличении импорта электроэнергии из Европы до рекордного в своем специальном заявлении: "На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии, порядка 33 559 МВт-часов. Экспорта не предвидится".



Независимые источники, в том числе украинские, предположили, что, помимо энергетических объектов, прилетело по наземным компрессорным станциям подземного газового хранилища в районе города Стрый (Львовская область), а также по подстанции, отвечающей за импорт электроэнергии из Европы.



Гауляйтер Львовской ОВА Козицкий признал, что пожар на объекте критической энергетической инфраструктуры во Львовской области возник после попадания ракеты. По данным "Военной хроники", возможно, это была Добротворская ТЭС. Перепроверить эту информацию по другим источникам пока не удалось.



Кроме того, в соцсетях рассказывается об уничтожении энергетического объекта в Запорожской области. Громко было в Ивано-Франковской, Волынской и Винницкой областях, через которые идут основные поставки западного оружия. В частности, получил сильные повреждения местный университет нефти и газа, используемый в качестве казарм для западных военных специалистов.



Интересно повели себя власти Киева, которые опровергли взрыв на ТЭЦ, несмотря на отсутствие сведений об атаке по столичной инфраструктуре. Тут даже воздушной тревоги не объявляли.



Выглядит так, что сами слух пустили - сами же и опровергли, типа, "слушайте только официальные новости". Найти источник фейка оказалось несложно - это паблик "Реальний Київ", который содержится на городские деньги.



А тем временем украинцы дали россиянам очередной мастер-класс "как отключить атомные электростанции так, чтобы глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отказался назвать "грешника". Вооруженные силы Украины атаковали второй раз за короткое время Запорожскую АЭС, точнее, подстанцию в Энергодаре, что привело к нарушению функционирования инфраструктурных объектов ЗАЭС.



Кто не в курсе: 21 июня уже подвергалась нападению "Радуга", в результате чего был поврежден трансформатор, заявлял глава города Эдуард Сеновоз. По его словам, подстанция в одиночку снабжала электричеством Энергодар после разрушения подстанции "Луч" двумя днями ранее.



Информацию об ударе обещали довести до инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но это все равно, что жаловаться в "Спортлото". Гросси, вероятно, проигнорирует очередное нападение бандеровцев на ядерный объект.



"Повреждение подстанции "Радуга" в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.



Повторная атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создает угрозу жизнеобеспечения города. В городе живут сотрудники ЗАЭС, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции. И такие террористические акты со стороны ВСУ могут сказаться на обеспечении ядерной безопасности Запорожской АЭС", - сообщает пресс-служба станции.



Кстати, на прошедшем в Женеве так называемом "мирном" саммите ядерная безопасность, озвученная нелегитимным президентом Зеленским, была главной обсуждаемой темой. Очевидно, что сейчас официальный Киев либо предпочтет отмолчаться, либо заявит, что "русские обстреливают сами себя, чтобы показать, какие украинцы - плохие". Гросси охотно поверит Зеленскому.