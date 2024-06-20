 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 23.06.2024
17:56  Президент Монголии начал визит в Узбекистан
17:26  Китай способен чисто экономически "задушить" Тайвань, - аналитики CSIS
17:25  Экс-президент Франции Олланд заявил о конце "макронизма"
17:22  Киев на грани разрухи: ресурс исчерпан
16:51  Турист из Казахстана задержан в Италии по подозрению в совершении вандализма в Помпеях
16:46  ATACMS ударили по Севастополю в день Святой Троицы. Где эффективная ответка и разведка?
16:06  В Бишкеке демонтируют троллейбусные линии, несмотря на то, что горкенеш не дал своего согласия

16:01  Кырпремьер сравнил кырпреза с Петром Великим
16:00  Ночная атака по Украине: "Букавель" и "Пластун" ликвидированы ударами с воздуха и моря
15:58  Большая война или новый мировой порядок? - Сергей Миркин
15:56  В Киргизии вводится обязательная регистрация мобильных устройств
11:37  Сделаны очень серьезные ходы, "Анти-НАТО создается буквально на наших глазах"
11:35  Россия помогает КНДР и Вьетнаму укреплять суверенитет и стать важной частью многополярного мира
11:34  Казахстан и Киргизия договорились о поставках воды на текущий поливной сезон
11:18  А.Латов: Кто им милей. Аргентина - страна сказочных дуралеев
11:13  22 июня: что было сделано и что сделано не было
11:11  Мирзиеев поручил каждому инженерному вузу назначить промышленного партнера
11:10  Der Standard: Сырский и его генералы сами пойдут в окопы после потери Волчанска
11:08  В Узбекистане с начала года выявили хищение энергоресурсов на полтриллиона сумов
11:05  Британский гомункул в Косово и "Великая Албания"
11:03  Bild бьет тревогу: Германские военные заводы горят не просто так
11:00  В Бишкеке произошло землетрясение, эпицентр располагается в 37 км от столицы
02:08  Таджикистан вновь подключился к единой энергосистеме ЦА: лимиту конец?
01:59  Реку Большая Алматинка превратили в мусорный полигон
01:55  Сырскому дали 45 дней: наступление ВСУ на двух направлениях будет мощным и внезапным
01:50  В Туркестанской области из райотдела образования похитили 4 млрд тенге
01:38  Продвижение российской армии лишает Украину последних денег
01:01  Двух фигуристкок из Южной Кореи дисквалифицировали за изнасилование одного фигуриста
00:53  В Алматы открывается филиал университета Германии на базе Energo University
Суббота, 22.06.2024
23:47  Природа и смысл безнадежных восстаний, - Андрей Школьников
21:04  Талантаалы Бакчиев освобожден от должности президента Национальной академии "Манас"
19:44  Хуситы утверждают, что достали какой-то ракетой американский авианосец Dwight Eisenhower
19:12  Израильская ракета поразила одного из лидеров ХАМАС Аймана Гантма
15:01  Власти Таджикистана не подтверждают и не опровергают арест экс-руководителя страны Акбаршо Искандарова
14:58  "Обком" подключил палату восточноевропейских буйных, - Александр Ростовцев
14:33  Рядом с "Хан Шатыром". В жилой многоэтажке Астаны сильный пожар
14:28  Защита исторической памяти – фундамент российской государственности, - Николай Патрушев
12:37  Вперед, в смутное будущее! Кто и куда поведет европейский корабль? - А.Белов
12:35  Неожиданный удар: Армия России прорывается к Нью-Йорку (видео)
12:33  К 100-летию образования Кара-Кыргызской АО. Первые правоведы Кыргызстана, - Ильяс Курманов
12:30  Нефтедолларовый "откат" Саудовской Аравии? - Денис Юрганов
12:28  Стратегические полюса разворота России на Восток, - Дм.Нефедов
12:25  Президент Таджикистана утвердил запрет на ношение "чуждой одежды" и обычай "идгардак"
04:00  Пылающий горизонт. 22 июня – День памяти и скорби. И повод для размышлений
00:19  Россия, устроив военные маневры с КНДР, посадит Байдена на шпагат
00:13  В Узбекистане принят закон о признании прав на самовольно захваченную землю
00:12  Может вмешаться политика: кто боится китайского автопрома
00:09  Сторонник экс-президента Кыргызстана осужден на 10 лет по делу о захвате заложников
00:07  Меркурис: Визит Путина в Азию стал катастрофой для США
00:06  Подвиг солдат из Узбекской ССР при освобождении Прибалтики
00:03  Третья мировая через три месяца: Орбан подтвердил слова Вучича о скором глобальном конфликте
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кырпремьер сравнил кырпреза с Петром Великим
16:01 23.06.2024

Акылбек Жапаров сравнил президента с Петром I Великим

20 июня 2024

Кыргызстан выходит на другую траекторию развития через проекты строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1. Об этом заявил председатель кабинета министров-руководитель администрации президента КР Акылбек Жапаров, выступая на заседании Жогорку Кенеша.

Глава кабмина выразил признательность депутатам парламента за ратификацию соглашения по железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

"Это очень важное историческое событие. Этот вопрос обсуждается с 1996 года, в 1997 году был подписан первый меморандум. Со строительством этой железной дороги мы превратимся из тупиковой страны в транзитную. В год по этой железной дороге будет перевозиться от 7 до 13 млн тонн грузов, от транзита мы будем получать выгоду. Кроме того, будет обеспечен короткий выход к океану и установлены торговые отношения со странами Ближнего Востока и Европы. ВВП Европейского Союза превышает 25 трлн долларов, а ВВП Китая составляет 18 трлн долларов. Другими словами, емкость рынка Китая становится для нас безграничной, как океан, и позволит нам снять ограничение, существующее в развитии нашей экономики. Это позволит резко увеличить экспорт и сделать торговый баланс положительным. Вместе с тем, создаются реальные условия для достижения к 2050 году объема ВВП в 200 млрд. Мы выходим на другую траекторию развития через эти проекты", - сказал он.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что данный созыв Жогорку Кенеша останется в истории, как принявший важные решения по строительству исторических проектов - железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Камбаратинская ГЭС-1.

"В свое время прославляли Петра I как личность, открывшего окно в Европу. А про команду уважаемого президента Садыра Нургожоевича, вас и нас, могут сказать, как открывших широкую дорогу к мировому рынку. Необходимо отметить, что строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги не увеличит объем внешнего долга нашего государства. Эти два крупных строительства осуществляются в рамках государственно-частного партнерства", - отметил председатель кабмина.

В заключении он также указал, что административно-территориальная реформа позволит повысить уровень оказания услуг населению, вопросы строительства социальных объектов, обеспечения чистой водой, противодействия чрезвычайным ситуациям будут решаться эффективно.

"Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность от имени президента КР, от себя лично, от имени администрации президента и кабинета министров", - заключил Акылбек Жапаров.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719147660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законы о науке и госзакупках одобрили сенаторы
- Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики, ведомственных и иных, приравненных к ним, наград
- Кадровые перестановки
- "Осуждая и критикуя Нурсултана Назарбаева, мы осуждаем и критикуем самих себя"
- Более 7000 младенцев родились в Казахстане благодаря программе "Аңсаған сәби"
- Канат Бозумбаев вручил ключи от домов 47 семьям, пострадавшим от паводков в СКО
- О "покушении" и провокаторах
- В Казахстане снижены тарифы на электроэнергию для бизнеса. С 1 апреля экономия составила 1,7 млрд тенге
- Концепция по переходу Казахстана к "зеленой экономике" актуализирована с учетом рекомендаций Высшей аудиторской палаты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  