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В Бишкеке демонтируют троллейбусные линии, несмотря на то, что горкенеш не дал своего согласия
16:06 23.06.2024

Автор: Кадыр Атамбаев

Депутат Бишкекского горкенеша Кадыр Атамбаев высказался о демонтаже троллейбусных линий.

"В Бишкеке идет демонтаж троллейбусной инфраструктуры, несмотря на то, что Бишкекский городской кенеш не дал своего согласия на такие действия. Хочу напомнить, что подобные действия подпадают под ст.338 ("Превышение власти") УК КР. Мы обратим внимание прокуратуры на творящееся беззаконие и направили обращение.

Уничтожение началось в тот момент, когда два лидера фракций в БГК, включая состоявшую в коалиции большинства, открыто выступили за сохранение троллейбусов. Это явно демонстрирует пренебрежение не только к мнению представителей народа, но и к самим принципам общественного обсуждения.

Троллейбусы, а особенно новые на технологии In-Motion Charge (автономный ход и возможность движения в течении малого времени без подключения к сети) - это самый современный и прогрессивный вид общественного транспорта, превосходящий электробусы, и их инфраструкту нельзя разрушать - город в будущем будет закупать такие троллейбусы. Тот факт, что город почему-то отказался от закупки троллейбусов на технологии In-Motion Charge в 2022 году и поспешный снос инфраструктуры вызывает огромные подозрения в чьем-то лоббизме полного уничтожения троллейбусной сети. Электробусы обошлись Бишкеку в 4 раза дороже аналогичных троллейбусов и прослужат меньше из-за ограничений своих трехтонных батарей.

Данные на сайте Европейской Экономической Комиссии ООН, говорят что поездка на троллейбусе обходится городу в среднем на 40% дешевле, чем на электробусе, о практичности новых троллейбусов перед электробусами пишут и ученые из Ахенского университета в Германии. Города Европы массово закупают троллейбусы, понимая важность экологичного и практичного транспорта для своих граждан, даже в соседней Алмате из-за соображений рациональности ставку сделали на троллейбусы. Происходящее выглядит как намеренное оскорбление и логики, и института БГК, и общественности Бишкека, включая урбанистическое сообщество.

Мы, как фракция "Социал-демократы", будем добиваться справедливости и защиты интересов наших граждан. Человек, по чьему приказу начался снос троллейбусной инфраструктуры, должен восстановить ее за свой счет.

Начало демонтажа без окончания общественного обсуждения и без решения Бишкекского Городского Кенеша выглядит как желание унизить общественность и сам институт БГК. Это вопиющее неуважение к процедурам и правилам, установленным для защиты интересов жителей города".

Источник - АКИpress
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