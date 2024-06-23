ATACMS ударили по Севастополю в день Святой Троицы. Где эффективная ответка и разведка?

16:46 23.06.2024

Зеленскому гореть в аду: ATACMS ударили по Севастополю в день Святой Троицы. Туристка из Подмосковья погибла прямо на пляже

Перед атакой американские БПЛА RQ-4B Global Hawk и MQ-9 Reaper маневрировали в юго-западной части Черного моря

Илья Сергеев



Зеленскому гореть в аду: ATACMS ударили по Севастополю в день Святой Троицы. Туристка из Подмосковья погибла прямо на пляже



Впервые за последние месяцы враг наносит удар по городу-герою ровно в двенадцать дня. Среди пострадавших - туристы из курортного пригорода Учкуевка



Звучит больно, однако севастопольцы успели привыкнуть к ночным налетам. Дневные удары прекратились еще в сентябре прошлого года. Тогда вражеские ракеты поразили ремонтный док Севморзавода. Серьезные повреждения получили большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону". А еще через неделю прямо среди дня французскими крылатыми SCALP-EG был удар по зданию Главного штаба Черноморского флота.



С тех пор наше ПВО более-менее надежно закрывает дневное небо города русских моряков. Зато по ночам атаки следуют одна за другой. Последний такой удар случился под утро 21 июня. Массированная атака со стороны Украины шла по всему Крыму. Тогда в небе над полуостровом удалось перехватить до семидесяти беспилотников. По сообщению Минобороны России, одновременно в море были уничтожены шесть безэкипажных катеров.



Судя по всему, еще одна группа ударных дронов самолетного типа успела прорваться через воздушное пространство Крымского полуострова до Кубани. Как уточнило венное ведомство, 43 беспилотника из этой группы пришлось ликвидировать над территорией Краснодарского края, еще один - уже в Волгоградской области.



В самом Севастополе грохотало сильно, но пострадавших от атаки в минувшую пятницу не оказалось. Были зафиксированы повреждения крыш и окон жилых домов, пожар от падения сбитого БПЛА случился на обочине Монастырском шоссе.



Совсем по-другому вышло нынешним праздничным воскресеньем. Отстояв в храмах торжественную службу Святой Троицы, десятки тысяч прихожан возвращались домой. Возможно, военные опасности и жертвы тому причиной, но последнее время Севастополь стал по-настоящему воцерковленным городом.



Ну и с самого утра народ буквально забил здешние пляжи. Безоблачное голубое небо, жара и морская вода + 24° - рай для местных купальщиков и многочисленных материковых гостей.



Никто не заметил сообщения в Сети, что сегодня около девяти утра стратегический американский беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk совершил серию странных маневров в юго-западной части Черного моря. Начала нарезал круги у берегов Болгарии. Потом резко изменил курс и подлетел к территориальным водам Крыма.



Это четкий сигнал о грядущем нападении. По данным веб-сервиса Flightradar24, одновременно прямо у полуострова работал еще один штатовский разведывательный аппарат MQ-9 Reaper. Именно они обеспечили ВСУ информацией и координировали сегодняшний удар по жилым районам Севастополя



Воздушный налет начался ровно в полдень. Только вот теперь в дело пошли не дроны. Как утверждают очевидцы, на города западного побережья Крымскому полуострова обрушились ракеты - американские баллистические ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями.



Под беспощадным ударом оказалась курортная Евпатория. Горожане рассказывают об отчаянной работе евпаторийских подразделений ПВО. Сведений о потерях из этой всероссийской детской здравницы пока нет.



Без малого час звуки мощных взрывов были слышны из разных районов Севастополя. В гавани остановились пассажирские морские катера и паромы. Замер общественный транспорт, троллейбусы и маршрутки- "топики".



Странно, однако мирное население вовремя не услышало воздушной тревоги. Привычного оповещения о ракетной опасности не было. Власти не успели?



По сути, единственной тревожной информацией оказалось Tg-сообщение губернатора Михаила Развожаева. Он заявил, что военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, и призвал земляков спешить в укрытия.



"Главное - не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - подчеркнул градоначальник.



На самом деле, речь не только об осколках. Из сбитых ракет ковром рассыпаются кассетные боеприпасы. Детонация каждого такого шарика несет смерть и увечья на расстоянии полутора десятков метров.



Весь город видел большой пожар за Северной бухтой. Дальше лежит большой прибрежный пригород Учкуевка. Излюбленное место отдыха курортников и жителей Севастополя. Несколько лет назад на средства правительства Москвы здесь отстроили великолепный парк с детскими игровыми зонами. Появились комфортабельные пляжи.



Несчастную Учкуевку буквально засыпало ковром осколков и кассетных суббоеприпасов. Сначала Развожаев сообщил, что в прибрежной зоне пострадали 14 человек, в том числе дети. На пляжной парковке посекло полторы сотни машин.



Вскоре количество раненых выросло до двадцати двух. Многие в тяжелом состоянии. Сразу было установлено, что погиб двухлетний малыш и пожилая туристка из Подмосковья, которая в момент удара купалась в море.



По свидетельству реанимационных специалистов, счет жертв будет расти.



Последние денные - среди погибших двое детей и несколько взрослых. Пострадали около 100 отдыхающих. На асфальте набережной огромные лужи крови. Всюду побитые легковушки.



"Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи", - это цитата из телеграм-канала РаZVожаев. Замгубернатора Александр Кулагин отчитался, что система здравоохранения региона мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, развернуты дополнительные операционные. Сюда же везут раненых из соседнего курортного поселка Любимовка.



"Над Севастополем сбиты 4 ракеты ATACMS, запущенные Украиной, - подтверждает МО РФ. - Одна ракета отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над городской территорией".



"Если бы кассетная БЧ сработала штатно и по плотно забитому отдыхающими пляжу, счет жертв шел бы на сотни", - констатирует известный симферопольский публицист Алексей Васильев.



"Нахожусь на прямой связи с Михаилом Владимировичем Развожаевым. Крым готов оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах. Мы с вами", - заверил глава РК Сергей Аксенов.



Естественно, сегодня в полдень остановилось движение транспорта по Крымскому мосту. За час очередь перед мостом со стороны Краснодарского края увеличилась более чем вдвое, превысив 500 автомобилей. Номера самые разные - от кубанских и ростовских соседей до Москвы, Воронежа, Питера. Есть даже архангельские.



И жутко представить, что случится, если ракета угодит в такую толпу.



Зато обратно из Керчи на материк проезд свободен, очереди никакой. Отчаянные туристы валом валят на солнечный полуостров. Забита трасса М4 "Дон", совершенно нет билетов на крымские поезда. Как бы никого не пугает, что отдых в прифронтовом Крыму становится настоящей "русской рулеткой".



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Жертвой ракетного удара по Севастополю стала дочь заммэра Магадана

Tекст: Ольга Иванова



В результате ракетной атаки в Севастополе погибла 9-летняя дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова, сообщил мэр Юрий Гришан.

В своем Telegram-канале он рассказал, что девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Гришан выразил соболезнования родителям, родным и близким девочки.



В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека.



Взгляд



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Убиты два ребенка, ранены около ста человек - удар ВСУ по Севастополю



Количество погибших и раненых в результате атаки украинских террористов на Севастополь увеличилось. Жертвами нацистов стали три человека, в том числе два маленьких ребенка.



"Количество погибших выросло до трех человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого. Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю. Количество раненых выросло почти до 100 человек. Вся система здравоохранения мобилизована",

- написал губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, врачи делают все, чтобы спасти граждан.



"Сегодня, в светлый праздник Троицы, у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море",

- отметил он.

Развожаев выехал к пострадавшим в больницу, на месте происшествия на Северной стороне находится прокурор Севастополя Андрей Шевцов.



"Мы обязательно поможем семьям погибших. Всем раненым - искренние слова поддержки и скорейшего выздоровления",

- сказано в сообщении.

В Минобороны сообщили, что бандеровцы ударили по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства с кассетными боеприпасами.



"В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города",

- сообщили в ведомстве.

Мирные жители пострадали в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов.



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/06/23/ubity-dva-rebenka-raneny-okolo-sta-chelovek-udar-vsu-po-sevastopolyu