Турист из Казахстана задержан в Италии по подозрению в совершении вандализма в Помпеях

16:51 23.06.2024

Турист из Казахстана задержан в Италии по подозрению в совершении вандализма в Помпеях, сообщает Euronews.



"Турист из Казахстана был задержан в субботу утром сотрудниками службы безопасности, после того как он вырезал буквы ALI на светлой штукатурке в Доме Цеев в Археологическом парке Помпеи", - сообщил пиар-офис музея.



Как отмечается, о произошедшем было сообщено на стационарный пост карабинеров, расположенный рядом с парком, после чего нарушитель был задержан.



"Ему придется компенсировать ущерб, нанесенный архитектурному памятнику. Точная сумма ущерба будет названа после проведения технической экспертизы", - сказано в сообщении.



Согласно информации археологического парка, Дом Цеев, раскопанный в 1913-1914 годах, является одним из редких примеров древнего жилища позднего самнитского периода (II век до н. э.).



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"Считается, что домом владел магистрат Луций Цей Секунд, о чем свидетельствует надпись, начертанная на внешнем фасаде дома. Фасад дома с белой лепниной и высоким порталом, увенчанным кубическими капителями, демонстрирует строгий вид, который должен был иметь дом влиятельного человека в этот период", - уточняет СМИ.