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Киев на грани разрухи: ресурс исчерпан
17:22 23.06.2024

Мосты разваливаются, канализация топит улицы

В Киеве обрушился пешеходный мост. Это стало поводом для украинских СМИ в очередной раз поднять вопрос о состоянии столицы Украины. Ведь несмотря на "громкие" открытия новых парков, инфраструктура Киева находится в плачевном состоянии.

В Киеве обрушилась часть Воздухофлотского путепровода – упала консоль, удерживавшая над собой пешеходный тротуар. Кусок бетона рухнул на трамвайные пути. Обвал очередного моста в Киеве привлек внимание общества к действиям столичных властей. Ведь это не разовый инцидент, а тенденция. В 2023 году произошел другой громкий случай с обвалом моста. Только тогда он обвалился – целиком. Во время работ по реконструкции моста произошла чрезвычайная ситуация - в процессе монтажа обвалились балки. К счастью, в обоих случаях никто не пострадал.

О том, что у столицы Незалежной есть проблемы, после обрушения моста заговорили и местные депутаты. Депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире телеканала заявил, что Киев теряет средства на малые проекты для "вау эффекта" вместо того, чтобы вкладывать ресурсы в нужные городу объекты. "Строит, вместо того, чтобы содержать инфраструктуру, вместо того чтобы ремонтировать аварийные мосты. Более 60% мостов в Киеве имеют 5-й класс аварийности, то есть их нельзя вообще использовать", - подчеркнул он.

О критической ситуации с мостами заявляла еще прошлым летом специальная комиссия, созданная во исполнение решения СНБО. Она признала аварийными мосты Патона и Метро, и каждый десятый мост в Украине. При этом мосты Патона и Метро – критически важные для инфраструктуры, так как они соединяют правый и левый берег. В среднем по ним проезжают более 150 тысяч авто в сутки. Однако власти Киева пока не сделали ничего для их восстановления.

Дело не только в одном обвалившемся мосте. Проблемы есть во всей базовой инфраструктуре Киева: метро, канализации, дорогах. Одно из последних громких происшествий – закрытие шести станций синей ветки метро. Причиной такого решения стало появление в тоннеле трещин, из которых на рельсошпальную решетку стала просачиваться вода. Местами вода начала полностью покрывать рельсовое полотно. При этом сами станции достаточно новые, они были открыты в Киеве с 2010 по 2013 год. Причинами аварийного состоянии называют некачественное строительство станций.

Как это часто бывает, на месте открытия новых станций начали стремительно строиться жилые кварталы. По последним оценкам, в этих районах проживало порядка 10% населения столицы (а это не менее 250 тысяч человек). Поэтому закрытие станций стало настоящей катастрофой для киевлян. Работы по восстановлению тоннелей планируют завершить до конца лета, а пока местным жителям приходится обходиться переполненными автобусами.

Впрочем, проблемы у "подземки" не только со строительством. В начале июня исполняющий обязанности начальника КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский заявил, что в метро увеличены интервалы движения поездов, и связано это с нехваткой кадров. "Практически по всем рабочим специальностям – нехватка кадров. Это и электрики, и машинисты поездов, и дежурный состав, который у нас работает круглосуточно и обеспечивает работу поездов", – отметил Выговский.

Тем ироничнее, что местные власти недавно объявили тендер на достройку метро на Виноградарь почти на 14 миллиардов гривен, что вызвало шквал критики со стороны жителей. А новости о том, что на станции метрополитена заменили название и повесили новую вывеску, и вовсе выглядят издевательством.

Проблемы есть и с системой труб и канализаций столицы. Недавно в Киеве возле станции метро "Лыбедская" вновь прорвало трубу несмотря на то, что совсем недавно ее ремонтировали. Тогда на месте прорыва трубы на "Лыбедской" образовалось целое озеро. Дорога была покрыта водой и песком. В итоге трубу снова починили, но надолго ли – неизвестно. А в другом районе Киева потоки воды буквально сорвали канализационные люки, и на глазах очевидцев образовались самые настоящие "гейзеры". Самая крупная авария на канализации произошла в Киеве этой зимой, из-за которой целые улицы оказывались залиты нечистотами. Украинские эксперты тем временем делают неутешительные выводы. По их данным, около 70% трубопроводов изношены, что ведет к регулярным авариям, свидетелями которых еженедельно становятся киевляне. Эти канализационные трубопроводы требуют полной замены или капитального ремонта.

Что касается дорог, то проблемы с ними, наверняка, есть практически везде. Однако в столице Украины на этом неплохо зарабатывают. В мае вскрылась коррупционная схема по присвоению бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Киеве. Злоумышленники провели закупки строительных материалов для капитального и текущего ремонтов дорог по значительно завышенной стоимости. По данным экспертиз, ущерб нанесен на сумму около 10 млн грн.

Руководство Киева тем временем радостно заявляет о демонтаже композиции в честь Переяславской рады под Аркой Дружбы народов, строительстве новой зоны отдыха на острове Оболонский и грандиозных планах на дальнейшее развитие столицы. А проблемы с мостами, метро и канализацией – это уже дело десятое. Все-таки СВО, сами понимаете.

Елизавета Калашникова

Источник - МК
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