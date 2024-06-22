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Экс-президент Франции Олланд заявил о конце "макронизма"
17:25 23.06.2024

Экс-президент Франции Олланд: с макронизмом покончено, нужна перестройка

Экс-президент Франции Олланд, баллотирующийся в Нацсобрание, заявил, что "с макронизмом покончено". По его мнению, "пришло время политической перестройки". Экс-премьер Филипп также заявил, что намерен отойти от "макронизма"

Экс-президент Франции (2012–2017), баллотирующийся на парламентских выборах в департаменте Коррез Франсуа Олланд заявил в интервью AFP, что "с макронизмом покончено", поддержав мнение бывшего французского премьер-министра Эдуара Филиппа.

"Если он (макронизм. - РБК) когда-либо существовал, то он закончился. Я говорю это без особой враждебности. Мне нечего сводить", - сказал Олланд (цитата по Le Parisien).

По мнению Олланда, "пришло время политической перестройки". Он заверил, что не хочет возвращаться на пост президента. 16 июня экс-президент объявил, что баллотируется в Коррезе на парламентских выборах, потому что "ситуация очень серьезная". Его выдвинула Социалистическая партия в составе "Нового народного фронта", созданного после роспуска Национального собрания (нижняя палата французского парламента). Le Parisien отмечает, что выдвижение Олланда было "холодно встречено" некоторыми избирателями в Коррезе.

Бывший премьер Франции (2017–2020), мэр Гавра и лидер партии "Горизонты", которая входит в президентскую коалицию, Эдуар Филипп 21 июня в эфире TF1 заявил, что французский президент Макрон "убил президентское большинство". По его словам, роспуск президентом Нацсобрания 9 июня после поражения его партии на выборах в Европарламент вызвал "гнев" у французов, и Филипп понимает их.

Экс-премьер считает, что именно Макрон несет ответственность за это. Филипп заявил о намерении "перевернуть страницу макронизма" и призвал к "созданию нового большинства", которое "будет действовать на разных основаниях". Le Monde отмечает, что Филипп намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2027 году.

По словам мэра Гавра, в отличие от Макрона, который руководил страной в течение семи лет во имя "преодоления", "вырывая" сторонников из их первоначальной партии, он может "навести мосты" между правыми республиканцами и социал-демократами, не требуя от своих гипотетических союзников порвать со своей политической семьей. "Давайте дадим французам перспективы, создав условия для новой, расширенной и беспрецедентной коалиции", - сказал Филипп.

Макрон распустил Национальное собрание и объявил досрочные выборы 30 июня и 7 июля из-за победы ультраправого "Национального объединения" на выборах в Европарламент. Оно набрало 31,5% голосов, что почти в два раза выше результата коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона "Возрождение". "Новый народный фронт" позиционирует себя как альтернатива правящей партии и намерен "бороться с расистским проектом крайне правых" на предстоящих выборах. Макрон отверг планы уйти в отставку.

Полина Мартынова

Источник - РБК
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