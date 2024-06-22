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Китай способен чисто экономически "задушить" Тайвань, - аналитики CSIS
17:26 23.06.2024

Аналитики описали сценарий захвата Тайваня Китаем "без единого выстрела"

CSIS: Китай может захватить Тайвань без единого выстрела

Китай с крупнейшим в мире флотом береговой охраны способен "экономически задушить" Тайвань, объявив на острове "карантин" и закрыв допуск коммерческим судам, пишут аналитики CSIS. При этом такие действия не считаются актом войны

Китайские военные способны "без единого выстрела" захватить Тайвань, для чего им необходимо просто объявить о проведении правоохранительной операции вокруг острова, которая фактически приведет к его экономической блокаде, пишет CNN со ссылкой на исследование вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Как отмечает телеканал, опасения того, что Китай вторгнется на "демократический остров", усилились за последние годы, а обстановку напрягают регулярные учения НОАК у берегов Тайваня, а также отказ Пекина осудить военную операцию России на Украине.

Аналитики CSIS уже давно сосредоточились на двух основных вариантах установления контроля КНР над Тайванем - силовая операция или военная блокада. Однако в исследовании описан и третий путь - так называемый "карантин". Используя тактику "серой зоны", береговая охрана Китая могла бы полностью или частично перекрыть доступ к портам острова, что привело бы к остановке поставок жизненно важных продуктов и всей экономической деятельности Тайваня.

Так, береговая охрана Китая, считающаяся правоохранительным органом, имеет право останавливать и регулировать судоходство вокруг острова в рамках "карантина", который не считается блокадой или актом войны. "Карантин (является) проводимой правоохранительными органами операцией по контролю морского или воздушного движения в пределах определенного района, в то время как блокада носит преимущественно военный характер", - говорится в докладе.

Как отмечают аналитики CSIS, такая тактика уже проявляется в действиях береговой охраны КНР в Южно-Китайском море: китайские корабли регулярно намеренно сталкиваются с катерами ВМС Филиппин, вследствие чего члены экипажа часто получают травмы. Помимо этого, Пекин в последнее время применяет "экономическое запугивание", не исключая и силового воздействия на Тайвань. Вместе с тем потенциальное объявление "карантина" не станет официальным объявлением войны со стороны КНР и "поставит Вашингтон в затруднительное положение".

Если американские военные корабли или самолеты вмешаются в операцию, которую Китай назовет правоохранительной, именно США будут рассматриваться как инициаторы военных действий, пишут аналитики CSIS. В их докладе сказано, что численность береговой охраны Китая составляет 150 океанских судов и 400 меньших судов - это крупнейшие морские правоохранительные силы в мире. У Пекина также еще сотни судов в составе Агентства морской безопасности и морской милиции, а также рыболовные суда, интегрированные в военные и правоохранительные службы Китая.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией. Тайбэй, который объявил о своей независимости в 1949 году, отвергает модель "одна страна, две системы", которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.

У США нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но между ними с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для его защиты. Американский президент Джо Байден при этом неоднократно заявлял о готовности защищать остров в случае нападения Китая.

Авторы CSIS отмечают, что карантинные меры, принятые Пекином, могут оказаться крайне ограниченными. Однако, из-за нежелания крупных компаний столкнуться с возможностью конфискации своих активов китайскими властями такая тактика в конце концов может привести к "экономическому удушению" Тайваня. "Продемонстрированная готовность Китая обыскать и захватить лишь несколько коммерческих судов могла бы оказать огромное сдерживающее воздействие и воспрепятствовать подобным нарушениям", - говорится в докладе.

Также аналитики не исключили, что ограниченные действия по обыску и/или конфискации могут повлиять на полеты на Тайвань, "поскольку карантин может легко распространиться на воздух". В CSIS считают, что китайским военным самолетам будет необходимо "предупредить" лишь несколько рейсов, чтобы оказать сдерживающее воздействие на весь трафик.

Между тем карантин, а не блокада, не потребует от Китая закрытия или ограничения доступа к Тайваньскому проливу. Это означает, что Вашингтон и его союзники могут потерять одно из своих крупнейших требований о вмешательстве в соответствии с международным правом, сохраняя свободу судоходства на международном водном пути. "Если карантин представить как операцию правоохранительных органов, Китай может легко объявить о завершении операции и заявить, что ее цели были достигнуты", - говорится в докладе.

Минобороны Китая еще в мае предупредило Тайвань "об игре с огнем на грани войны", имея в виду стремление острова к независимости и сотрудничество в этом вопросе с внешними силами. Как заявил официальный представитель ведомства У Цянь, нынешняя власть Тайваня бросила вызов принципу "одного Китая", "открыто пропагандируя теорию двух государств, пытаясь добиться независимости силой при поддержке зарубежных стран и подталкивая соотечественников к опасной ситуации войны".

На оборонном саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в начале этого месяца министр обороны Китая Донг Цзюнь заявил, что те, кто поддерживает любые шаги по обеспечению независимости Тайваня, придут лишь к "самоуничтожению". "Мы предпримем решительные действия, чтобы ограничить независимость Тайваня, и позаботимся о том, чтобы такой заговор никогда не увенчался успехом", - сказал он.

Илья Пламенев

Источник - РБК
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