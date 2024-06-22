Президент Монголии начал визит в Узбекистан

17:56 23.06.2024

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух с супругой Болорцетцег Лувсандорж прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В аэропорту Ташкента его встретил премьер-министр Абдулла Арипов.



