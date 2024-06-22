|Президент Монголии начал визит в Узбекистан
17:56 23.06.2024
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух с супругой Болорцетцег Лувсандорж прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В аэропорту Ташкента его встретил премьер-министр Абдулла Арипов.
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух с супругой Болорцетцег Лувсандорж 23 июня прибыл с государственным визитом в Ташкент. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщила пресс-служба главы правительства.
"Газета.uz" писала, что визит продлится до 26 июня. На переговорах главы Монголии с президентом Шавкатом Мирзиеевым намечено обсудить вопросы расширения отношений двух стран в разных сферах.
Ожидается подписание пакета межправительственных и межведомственных документов. Президенты также встретятся с представителями деловых кругов Узбекистана и Монголии.
После Ташкента президент Монголии посетит Хиву.