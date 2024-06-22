Кавказ.Сплетни тайно женили сыновей Кадырова

22:40 23.06.2024

В Чечне тайно состоялись свадьбы сыновей главы республики Рамзана Кадырова 17-летнего Эли и 16-летнего Адама. Первый женился на несовершеннолетней родственнице депутата Госдумы Адама Делимханова, а второй – на дочери сенатора Сулеймана Геремеева, сообщает издание Кавказ.Реалии.



Бракосочетание, как пишет издание, проходило в условиях полной секретности: многочисленным гостям запретили упоминать о ней, а сам Кадыров ничего не рассказывал ни о предстоящих свадьбах, ни о будущих невестках.



"Новая газета Европа" сообщает, что в день свадьбы федеральную трассу "Кавказ" в Чечне перекрывали сотрудники республиканского управления ГИБДД. Но несмотря на это на трассе случился инцидент: выехавший на дорогу легковой автомобиль Ford Focus был сбит первой машиной в кортеже молодоженов, бронированным Rolls-Royse.



О свадьбе среднего сына Кадырова Эли также сообщили оппозиционные чеченские каналы.



По информации "Новая газета Европа", женой Эли Кадырова стала дочь Хеди Делимхановой – старшей внучки депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, которой, как утверждают журналисты, не может быть более 14 лет.



Кавказ.Реалии, в свою очередь, пишут, что невестой Эли Кадырова стала внучатая племянница депутата, а не внучка.



О невесте Адама Кадырова, дочери чеченского сенатора Сулеймана Геремеева, информации нет. Сулейман Геремеев входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова и приходится двоюродным братом депутату Госдумы Делимханову.



Дети и родственники Кадырова регулярно назначаются на важные должности и получают высокие региональные награды.



В мае 2024 года его старший сын, 18-летний Ахмат Кадыров, стал министром по физической культуре и спорту Чечни. Впоследствии он назначил своими замами сына премьер-министра республики Магомеда Даудова, Умара Даудова, и племянника депутата Госдумы Адама Делимханова, Ахмад-Хаджи Делимханова.



В прошлом году 16-летний Адам Кадыров был назначен "начальником отдела обеспечения безопасности" своего отца и куратором батальона имени шейха Мансура.