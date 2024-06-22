 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тюремные джамааты в России - зоны зеленеют
00:43 24.06.2024

МИГРАНТЫ СОЗДАЮТ "ТЮРЕМНЫЙ ДЖАМААТ": КАК ТЕРРОРИСТАМ УДАЛОСЬ ОРГАНИЗОВАТЬ ПОБЕГ?

О риске создания "тюремного джамаата" на территории так называемых "зеленых зон" в России говорят уже на протяжении долгих лет. Более того, совершенно конкретную угрозу за пару лет до смерти обрисовал Владлен Татарский. Теперь же мы вынуждены говорить о создании "тюремных джамаатов" как о свершившемся факте. В свете побега террористов из ростовского СИЗО… Так как им удалось провести бунт с захватом заложников?

Во Владивостоке мигранты надругались над дочерью участника СВО. Как стало известно, пострадавшая приехала в город на заработки вместе со своей сестрой. Девушка работала в кафе официанткой и в тот день задержалась на работе. Когда она вышла с работы, к ней подошли двое мужчин и стали знакомиться. Получив отказ, они выхватили у девушки телефон. В тот момент она разговаривала с мамой. Все это происходило на пляже неподалеку от круглосуточного заведения. Девушка бросилась туда, стала просить о помощи. Но вместо того, чтобы вызвать полицию, ей посоветовали пройти вдоль моря и вернуться в кафе.

Избавившись от двух этих преследователей, девушка не ожидала, что окажется в еще худшем положении. Как выяснилось, третий все это время поджидал свою жертву. Он схватил ее за руку и позвал остальных. Один из преступников достал нож и угрожал девушке расправой, если она кому-то расскажет или закричит. В ролике, который выложила "Русская община" Владивостока, пострадавшая рассказала, что ее четыре часа насиловали на пляже. Сначала эти трое, потом еще двое. После этого они хотели забрать ее с собой, но девушка увидела охранника из своего кафе и смогла вырваться.

Преступников поймали меньше чем за сутки. Четверо из них были сняты с самолета буквально в последний момент в аэропорту Кневичи. Пятого поймали чуть позже. Все пятеро – нелегалы из Узбекистана. По данным Telegram-канала "Многонационал", это не первое изнасилование, которое совершила эта банда во Владивостоке. Несколькими днями раньше они напали на другую девушку, прямо в центре города. Сейчас им грозит от четырех до 10 лет колонии.

Россию накрыло цунами насилия?

По данным Следственного комитета, с начала года мигранты совершили 14 тысяч преступлений. При этом число изнасилований выросло на 40%, более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами. А несовершеннолетние мигранты стали фигурировать в криминальных сводках на 70% чаще. Что это, если не цунами насилия?

То, что насильников из Владивостока отправили под арест и могут лишить свободы на 10 лет, если честно, так себе успокаивает. Ведь эти годы они, вполне вероятно, проведут с комфортом в тюремном джамаате вместе с братьями, которые не слишком-то порицают изнасилование "неверных".

Что дает нам основания так говорить? События в Ростове с захватом заложников в СИЗО. Известно, что при штурме ростовского СИЗО один из террористов все-таки выжил и в данный момент находится в больнице с тяжелым ранением.

Это 27-летний Даниил Камнев, дважды судимый: за вербовку в террористическую организацию и за хулиганство. Он, к слову, уже пришел в себя и дал первые показания. В интересах следствия детали мы раскрывать, конечно же, не будем.

После побега террористов в отношении сотрудников СИЗО организована проверка. Выясняют, каким образом преступники могли устроить побег, как у них оказались телефоны, радикальная атрибутика и ножи. Более подробно об этом читайте в материалах Царьграда.

Так кто создает в СИЗО "зеленые зоны"? Этот вопрос ведущая "Первого русского" Елена Афонина обсудила с экспертами – правозащитником, вице-президентом российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иваном Мельниковым и полковником внутренний службы в отставке, ветераном ФСИН Александром Маланкиным в эфире программы "Мы в курсе".

Коррупция в СИЗО

Комментируя инцидент в ростовском СИЗО в эфире Царьграда, правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отметил, что коррупция в системе ФСИН является одной из главных проблем. А вторая главная проблема – это отсутствие должного надзора, считает он.

Там коррупция повсеместная. ФСИН – одно из наиболее грешащих этим делом ведомство. Посмотрите на количество уголовных дел, посмотрите на бывших руководителей ФСИН и их замов, которые все дружно сами стали заключенными через какое-то время. Безусловно, коррупция провоцируется низкими заработными платами. Но, извините, это не самое главное. А главное, что надзора нет нормального. И общественного контроля нет,
– сказал Иван Мельников.

Как мобильные телефоны могли попасть к террористам – тоже вопрос. И кто позволил им носить бороду и кроссовки со шнурками? Здесь, по мнению Мельникова, не все так просто.

Скорее всего, кому-то деньги занесли, чтобы принесли мобильные телефоны. Потому что просто так, мы понимаем, они туда не попадают. Как и люди в кроссовках со шнурками, с бородами просто так не ходят. И решетку, скорее всего, выпиливали. И надо много времени на это потратить. А почему не простукивали эту решетку? Там же ходят специально с молоточками и простукивать должны. Почему этого не было? Потому что задачи, видимо, были какие-то другие у людей. Денежку заработать, скорее всего,
– отметил эксперт.

ВИП-камеры, бороды и кроссовки со шнурками

Как понять, что в том или ином изоляторе присутствует коррупция? Достаточно посмотреть на кроссовки со шнурками и бороды, сказал Мельников. Еще на это могут указывать "ВИП-камеры" с более вольготными условиями для заключенных. Это то, что, по словам эксперта, сразу бросается в глаза. Может быть, поэтому в общественные наблюдательные комиссии так неохотно пускают независимых правозащитников? Чтобы не задавали неудобных вопросов?

Правозащитников на территории нашей страны не согласует ни региональное управление ФСИН, ни руководство. Не нравится, что пишут в прокуратуру, не нравится, что заставляют работать людей. Этих товарищей повыгоняли, в том числе вашего покорного слугу. Меня не пускают в Общественную наблюдательную комиссию. Не пустили в новый созыв. Потому что я задаю неудобные вопросы. Например, что у вас тут коррупция делает. И буду писать соответствующие заявления, как это было в нескольких изоляторах в Москве. После чего были проверки и многих начальников изоляторов увольняли,
– сказал Мельников.

По мнению эксперта, для того чтобы в будущем избежать таких инцидентов, как в ростовском СИЗО, ФСИН должна стать открытой системой. И не пытаться скрывать существующие там проблемы.

Таких "зеленых зон" огромное количество в нашей стране. И основная проблема заключается именно в коррупции и разгильдяйстве. Если хотят повторения – пускай точно так же продолжают. Своих людей везде ставят, рассказывают сказки. А те, кто должны принимать решения, по тем же ОНК, эти люди пусть так же машут руками и отдаляют независимый контроль. Но нам важно этого не допустить, особенно в свете последних событий,
– подытожил Мельников.

Правда о "зеленых зонах"

За два года до гибели военный корреспондент, доброволец и писатель Владлен Татарский в своем Telegram-канале написал такой пост:

В исправительных учреждениях России осуществляет свою деятельность огромное количество "тюремных джамаатов". Осужденные за терроризм и участие в незаконных вооруженных формированиях заключенные ведут активную пропагандистскую деятельность, вербуя новых сторонников, в том числе среди сотрудников колонии. Мне лично известен случай, как в одной из колоний Сибири таджик обратил в ислам опера (!), который затем уволился и поехал воевать в ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация). Если раньше зоны делились на "красные" (всем правит администрация) и "черные" (всем рулит "братва"), то теперь еще есть "зеленые", где всем руководят члены радикальных исламских группировок, коррумпировавших местную администрацию,
– говорится в посте.

Эти слова, которые сказаны Владленом Татарским несколько лет назад, сегодня стали реальностью. Кстати, один из террористов, который участвовал в побеге, в свое время был скинхедом. Но потом, оказавшись в тюрьме, поменял веру и дальше вступил в ряды радикальных исламистов.

То, что в российских СИЗО есть, так называемые зеленые зоны и некоторые арестанты не следуют общим правилам, подтвердил и полковник внутренней службы в отставке, ветеран ФСИН Александр Маланкин. По его словам, такая проблема, действительно, существует.

Он пояснил, что после появления в Уголовном кодексе Российской Федерации статьи за занятие лидерского положения в преступной среде, все "авторитеты" уехали за границу. А роль "крыш" для заключенных перешла к более организованным ячейкам.

Именно туда "с воли" поступают и средства, и прочее. Потому что либеральные НКО, которые были раньше, теперь иностранные агенты. То есть их финансовые потоки отслеживаются. А исламский банкинг проконтролировать очень трудно. К тому же они более организованные… Не надо забывать, что заключенные осужденные – это хорошая ударная сила в случае массовых беспорядков, в случае кризиса. Вспомните Февральскую революцию. Там освободили 90 тысяч уголовников, и страна погрузилась в Гражданскую войну. Поэтому с этим надо серьезно работать: готовить специалистов, изучать ситуацию,
– отметил Александр Маланкин.

Почему эта проблема до сих пор не решена? По причине того, говорит он, что нет соответствующих структурных подразделений ФСИН. И выход из этого – только перестраивать оперативную работу и взаимодействие с ФСБ, заключил Маланкин.

Источник - Царьград
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