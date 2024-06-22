"Украина – 51 штат США". Печальный результат карго-культа, - Александр Дудчак

00:50 24.06.2024

"Украина – 51 штат США". Печальный результат карго-культа



Александр Дудчак. 22.06.2024



Сразу оговорюсь: убежден, что на территории, управляемой украинской колониальной администрацией, все еще остается немало людей, сохраняющих здравомыслие. Таким тяжелее всего. Дай, Боже, им мужества.



Но эксперименты над населением имеют результат. Сознание среднестатистического гражданина Украины испытывает невероятные перегрузки. Нужно было отказаться от героических предков – своих родственников, предать их. Такое бесследно не проходит. Неважно – принял ли это человек, или нет. Если не принял, то проблема когнитивного диссонанса давит на сознание, расшатывает нервы. А чтобы принять – нужно провести работу над собой. И чувство предательства само по себе не исчезнет, его нужно будет душить еще большим предательством…



Безнаказанностью преступлений вырастили за короткий срок упырей и вурдалаков, жаждущих крови, получающих удовольствие от убийств и издевательств. ОПГ "Верховная Рада", СБУ, МВД, Минобороны, ТЦК… Им активно помогают в деле укреплении режима концлагеря бывшие оппозиционеры, перешедшие на сторону Зла ради сохранения своих шакальих шкур.



Пилюлю после 2014 года пытались подслащивать убеждением в исключительности укровской породы. Почти арии, "душу и тело – за свободу", весь мир должен Укропии…



Так в стране негласно развился карго-культ – "и США, и ЕС – просто не могут бросить Украину!", "станем 51-м штатом США, и нас будут кормить вечно!". Казавшиеся разумными люди с пеной у рта убеждали, что очередной цветной переворот в Киеве так вдохновил мир, что теперь украинцы получат безвозмездное содержание от англосаксов, которые веками наживались на обмане и грабеже других стран, не гнушаясь сбрасывать ядерные бомбы на мирные города.



И западники действительно не бросили Украину после переворота, вцепившись в черноземы и самые интересные предприятия. Начался рост тарифов, а платить по счетам пришлось населению.



В Европу за последние десять лет уехало порядка 10 млн граждан Украины. Но если раньше люди возвращались домой, т.к. не было смысла бесконечно мыть задницы тамошним пенсионерам, то теперь бегство за границу – запретная мечта. На Украине идет могилизация с отловом пушечного мяса. Это сначала еще можно было сбежать в Европу. А теперь нельзя.



Да и халявы на Западе становится все меньше. Польские фермеры не просто так уже который месяц перекрывают дороги, требуя прекратить льготы для украинцев. Отказ от российского газа и сотрудничества с Китаем в угоду американцам бесследно не проходит и для европейской экономики. Вечно кормить самостийных беженцев там не будут. Оставят себе тех, кто нашел работу, платит налоги. Остальных снимут с баланса и предложат вернуться домой.



Одному из "святых" для адептов карго-культа – Линкольну, иконой которого могут быть купюры в 5 долларов, приписывают фразу: "можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время".



Все сильнее ощущение того, что "что-то идет не так". И саммит в Швейцарии, переименованный в конференцию из-за недостаточного числа первых лиц государств-участников, и расширение "БРИКС+" из числа стран, стремящихся уйти от санкций гегемона на фоне мирового бардака, и экономические показатели России, успешно отбивающей атаки по всем направлениям. Все это не может быть скрыто постоянно, даже от тех, кому внушают ненависть к России.



Результаты "бескорыстной любви" Запада к Украине уже видны во всей красе. Деиндустриализация, зачистка территории от ставшего лишним населения, предоставление в полное пользование и распоряжение зарубежным корпорациям всеми оставшимися активами Украины, – земельными площадями и недрами, портами, инфраструктурой и пр.