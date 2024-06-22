 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.06.2024
09:26  Правительство РФ одобрило конфискацию имущества за организацию незаконной миграции
09:23  Монголия ищет выход к морю через Узбекистан, - В.Панфилова
01:59  Месть саудовского "изгоя". Срыв нефтедолларового пакта ударил по гегемонии Америки, -. Б.Тутар
01:54  Китай догнал Европу по душевому потреблению энергии
01:47  Более полутора тысяч граждан Таджикистана пересекли границу США и Мексики за последние три года
01:08  От Одессы до Харькова: партизанское движение действует в ожидании русских
01:00  В Дагестане объявлен траур по жертвам терактов

00:55  Запад сделал Грузию "страной второго сорта"
00:52  Европейский бумеранг вернулся на родину
00:50  "Украина – 51 штат США". Печальный результат карго-культа, - Александр Дудчак
00:43  Тюремные джамааты в России - зоны зеленеют
Воскресенье, 23.06.2024
22:40  Кавказ.Сплетни тайно женили сыновей Кадырова
17:56  Президент Монголии начал визит в Узбекистан
17:26  Китай способен чисто экономически "задушить" Тайвань, - аналитики CSIS
17:25  Экс-президент Франции Олланд заявил о конце "макронизма"
17:22  Киев на грани разрухи: ресурс исчерпан
16:51  Турист из Казахстана задержан в Италии по подозрению в совершении вандализма в Помпеях
16:46  ATACMS ударили по Севастополю в день Святой Троицы. Где эффективная ответка и разведка?
16:06  В Бишкеке демонтируют троллейбусные линии, несмотря на то, что горкенеш не дал своего согласия
16:01  Кырпремьер сравнил кырпреза с Петром Великим
16:00  Ночная атака по Украине: "Букавель" и "Пластун" ликвидированы ударами с воздуха и моря
15:58  Большая война или новый мировой порядок? - Сергей Миркин
15:56  В Киргизии вводится обязательная регистрация мобильных устройств
11:37  Сделаны очень серьезные ходы, "Анти-НАТО создается буквально на наших глазах"
11:35  Россия помогает КНДР и Вьетнаму укреплять суверенитет и стать важной частью многополярного мира
11:34  Казахстан и Киргизия договорились о поставках воды на текущий поливной сезон
11:18  А.Латов: Кто им милей. Аргентина - страна сказочных дуралеев
11:13  22 июня: что было сделано и что сделано не было
11:11  Мирзиеев поручил каждому инженерному вузу назначить промышленного партнера
11:10  Der Standard: Сырский и его генералы сами пойдут в окопы после потери Волчанска
11:08  В Узбекистане с начала года выявили хищение энергоресурсов на полтриллиона сумов
11:05  Британский гомункул в Косово и "Великая Албания"
11:03  Bild бьет тревогу: Германские военные заводы горят не просто так
11:00  В Бишкеке произошло землетрясение, эпицентр располагается в 37 км от столицы
02:08  Таджикистан вновь подключился к единой энергосистеме ЦА: лимиту конец?
01:59  Реку Большая Алматинка превратили в мусорный полигон
01:55  Сырскому дали 45 дней: наступление ВСУ на двух направлениях будет мощным и внезапным
01:50  В Туркестанской области из райотдела образования похитили 4 млрд тенге
01:38  Продвижение российской армии лишает Украину последних денег
01:01  Двух фигуристкок из Южной Кореи дисквалифицировали за изнасилование одного фигуриста
00:53  В Алматы открывается филиал университета Германии на базе Energo University
Суббота, 22.06.2024
23:47  Природа и смысл безнадежных восстаний, - Андрей Школьников
21:04  Талантаалы Бакчиев освобожден от должности президента Национальной академии "Манас"
19:44  Хуситы утверждают, что достали какой-то ракетой американский авианосец Dwight Eisenhower
19:12  Израильская ракета поразила одного из лидеров ХАМАС Аймана Гантма
15:01  Власти Таджикистана не подтверждают и не опровергают арест экс-руководителя страны Акбаршо Искандарова
14:58  "Обком" подключил палату восточноевропейских буйных, - Александр Ростовцев
14:33  Рядом с "Хан Шатыром". В жилой многоэтажке Астаны сильный пожар
14:28  Защита исторической памяти – фундамент российской государственности, - Николай Патрушев
12:37  Вперед, в смутное будущее! Кто и куда поведет европейский корабль? - А.Белов
12:35  Неожиданный удар: Армия России прорывается к Нью-Йорку (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Украина – 51 штат США". Печальный результат карго-культа, - Александр Дудчак
00:50 24.06.2024

"Украина – 51 штат США". Печальный результат карго-культа

Александр Дудчак. 22.06.2024

Сразу оговорюсь: убежден, что на территории, управляемой украинской колониальной администрацией, все еще остается немало людей, сохраняющих здравомыслие. Таким тяжелее всего. Дай, Боже, им мужества.

Но эксперименты над населением имеют результат. Сознание среднестатистического гражданина Украины испытывает невероятные перегрузки. Нужно было отказаться от героических предков – своих родственников, предать их. Такое бесследно не проходит. Неважно – принял ли это человек, или нет. Если не принял, то проблема когнитивного диссонанса давит на сознание, расшатывает нервы. А чтобы принять – нужно провести работу над собой. И чувство предательства само по себе не исчезнет, его нужно будет душить еще большим предательством…

Безнаказанностью преступлений вырастили за короткий срок упырей и вурдалаков, жаждущих крови, получающих удовольствие от убийств и издевательств. ОПГ "Верховная Рада", СБУ, МВД, Минобороны, ТЦК… Им активно помогают в деле укреплении режима концлагеря бывшие оппозиционеры, перешедшие на сторону Зла ради сохранения своих шакальих шкур.

Пилюлю после 2014 года пытались подслащивать убеждением в исключительности укровской породы. Почти арии, "душу и тело – за свободу", весь мир должен Укропии…

Так в стране негласно развился карго-культ – "и США, и ЕС – просто не могут бросить Украину!", "станем 51-м штатом США, и нас будут кормить вечно!". Казавшиеся разумными люди с пеной у рта убеждали, что очередной цветной переворот в Киеве так вдохновил мир, что теперь украинцы получат безвозмездное содержание от англосаксов, которые веками наживались на обмане и грабеже других стран, не гнушаясь сбрасывать ядерные бомбы на мирные города.

И западники действительно не бросили Украину после переворота, вцепившись в черноземы и самые интересные предприятия. Начался рост тарифов, а платить по счетам пришлось населению.

В Европу за последние десять лет уехало порядка 10 млн граждан Украины. Но если раньше люди возвращались домой, т.к. не было смысла бесконечно мыть задницы тамошним пенсионерам, то теперь бегство за границу – запретная мечта. На Украине идет могилизация с отловом пушечного мяса. Это сначала еще можно было сбежать в Европу. А теперь нельзя.

Да и халявы на Западе становится все меньше. Польские фермеры не просто так уже который месяц перекрывают дороги, требуя прекратить льготы для украинцев. Отказ от российского газа и сотрудничества с Китаем в угоду американцам бесследно не проходит и для европейской экономики. Вечно кормить самостийных беженцев там не будут. Оставят себе тех, кто нашел работу, платит налоги. Остальных снимут с баланса и предложат вернуться домой.

Одному из "святых" для адептов карго-культа – Линкольну, иконой которого могут быть купюры в 5 долларов, приписывают фразу: "можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время".

Все сильнее ощущение того, что "что-то идет не так". И саммит в Швейцарии, переименованный в конференцию из-за недостаточного числа первых лиц государств-участников, и расширение "БРИКС+" из числа стран, стремящихся уйти от санкций гегемона на фоне мирового бардака, и экономические показатели России, успешно отбивающей атаки по всем направлениям. Все это не может быть скрыто постоянно, даже от тех, кому внушают ненависть к России.

Результаты "бескорыстной любви" Запада к Украине уже видны во всей красе. Деиндустриализация, зачистка территории от ставшего лишним населения, предоставление в полное пользование и распоряжение зарубежным корпорациям всеми оставшимися активами Украины, – земельными площадями и недрами, портами, инфраструктурой и пр.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719179400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с делегацией Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана
- Парламент утвердил отчеты Правительства и ВАП об исполнении республиканского бюджета за 2023 год
- Олжас Бектенов: Правительство приложит все силы для достижения поставленной Главой государства задачи по обеспечению роста экономики
- Выступление председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова на совместном заседании палат Парламента РК
- О "политическом покушении на убийство"
- Послание Конституционного Суда Республики Казахстан "О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан"
- Роман Скляр поручил завершить реконструкцию автодороги "Караганда – Балхаш" до конца текущего года
- Позиция фракции "Ак жол" по Отчету Правительства об исполнении бюджета за 2023 г
- Канат Бозумбаев проинспектировал строительство домов и ремонт соцобъектов после паводков в Акмолинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  