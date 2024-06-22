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Европейский бумеранг вернулся на родину
00:52 24.06.2024

Елена Караева

Елисейский дворец, его временный хозяин и весь персонал затаились в ожидании поражения. Внеочередные выборы сулят коалиции Макрона не только поражение, но и позор. Все опросы указывают, что ни при каких обстоятельствах сегодня партия власти не получит в парламенте ничего, кроме постыдно микроскопического количества мандатов. Макрон и макронизм списаны со счетов, и никому их не жалко. Даже сервильной прессе, которая раньше ходила перед президентом на полусогнутых.

Прежде чем окунуться в мутные, как Сена, воды внутренней французской политики, не будет лишним сказать следующее.

Западню Макрону, как ни смешно это может прозвучать, поставил Зеленский. И французский президент - воплощение европейского лоска, шика и шарма - угодил прямехонько туда, куда его загнал Киев. Разумеется, Киев, как и в случае противостояния с Россией, выступал исключительно как субподрядчик. На Украине не способны играть в многоходовые политические игры, но там вполне пока по силам выполнить указания тех, кто диктует, как двигать фигуры на шахматной доске.

То, что такой двухходовочкой евроатлантисты очень медленно и постепенно отползают от лозунгов (пока) и решений (это произойдет позднее) поддержки Киева, не поняли еще ни в самом Киеве, ни в коридорах нынешней брюссельской власти, ни в Париже. Хотя из Вашингтона им уже дают маячок.

Зная, что у Bloomberg на языке, то у стратегов и разработчиков агрессии против нас в голове, можно сделать вывод, что Макрон вышел из доверия как главный европейский "ястреб". Второй, не менее красочный штрих: из того же доверия вышла и фон дер Ляйен, которую усердно подсиживает Шарль Мишель.

Это второй сигнал, который послали евроатлантисты своим прежним фаворитам и протеже.

Сигнал номер три прозвучал в Politico - американском издании, но общеевропейского извода. Раньше Жордан Барделла, лидер "Национального объединения" (партии, основанной отцом Марин Ле Пен, которую Барделла возглавляет в качестве исполняющего обязанности), был для них фигурой табуированной - сегодня Politico не оставляет без внимания ни единого слова, сказанного им.

И вот к какому выводу приходят в публикации: "Париж и Киев завершают разработку планов по отправке на Украину западных инструкторов, в том числе французских. Эти планы наверняка окажутся под угрозой, если "Национальное объединение" войдет во французское правительство после досрочных выборов".

А шансы, что Барделла не просто войдет в правительство, а сможет его возглавить, довольно высоки. Согласно последним опросам, "Национальное объединение" может получить от 220 до 250 мандатов, а если к этой цифре прибавить тех представителей правых, которые готовы примкнуть к партии Ле Пен/Барделла, то в общей сложности 280 депутатов в новом составе эта коалиция получить может. Не абсолютное большинство и даже просто не большинство, но это делает "Национальное объединение" крупнейшим политическим движением Франции. За количеством мандатов - миллионы голосов избирателей.

Это слом всей системы государственной власти во Франции, а заодно и сигнал для Брюсселя с Вашингтоном: сегодня для вас нет лучшей возможности, чем начать искать пути урегулирования геополитического кризиса, который вы сами и создали вот этими самыми руками на Украине.

Сигнал, действие которого, естественно, ограничено по времени. Второго такого "окна возможностей" не будет еще долго. И это в том Вашингтоне и в том Брюсселе, в которых занимаются играми на геополитический шахматной доске, а не позированием для прессы, не понимать не могут.

Гуттаперчевый Макрон из фигуры, которая в свое время устраивала те элиты, что привели его к власти, стал максимально токсичным активом. Понимает ли он это? Судя по утечкам, на которые сегодня богата французская медийка, временный хозяин Елисейского дворца это осознает. Поэтому, в свою очередь, он послал сигнал тем, кто готов был его сбросить как отыгранную фигуру.

В случае если прогнозы социологов оправдаются и избиратели преподнесут президенту "подарок", уничтожив его партию, его правительство и его политику, Макрон может взять реванш, введя в действие статью 16 Конституции Франции, которая позволяет главе страны править единолично. Без консультаций с парламентом. И иметь в качестве исполнительной ветви власти "технический кабинет министров".

Это тот же монархический абсолютизм "Государство - это я!", но в другом ракурсе: "Хаос или я!"

Во всей этой истории, далекой, к счастью, от наших российских реалий, тем не менее содержатся важные именно для нас выводы.

Украина и поддержка Киева на максималках, которыми думали сокрушить Россию, сработали ядовитым бумерангом по тем решальщикам, кто такие планы строил.

Два года этой поддержки стоили Франции стабильности государственного устройства и сравнительного благополучия экономики, не говоря уже о том, что общество оказалось тотально расколотым.

Два года этой поддержки обошлись Брюсселю во многие миллиарды евро, ушедшие неизвестно куда. Точнее, ушедшие на оплату собственного военного и политического провала. Из планируемого не удалось выполнить ничего. Ни разрушить нашу экономику, ни подорвать основу российского общественного согласия, ни уж тем более добиться хоть какого-то успеха на линии боевого соприкосновения.

То, что в Вашингтоне начинают расставаться с иллюзиями, что можно нас победить или покорить, неудивительно. Там тоже грядут выборы, и там тоже начинают постепенно готовить отходной маневр и плацдарм для него.

То, что этого не понимают в общеевропейском блоке, не удивляет тем более. Там все еще грезят "победой Киева на поле боя". В случае, как говорится, изменения концепции для нынешних брюссельских "людей в сером" все закончится гораздо позорнее, чем сейчас для Макрона.

Там забыли, что ради собственного благополучия лучше "не ругаться с тещей, не вмешиваться в природные катаклизмы и не влезать на Украину".

Это - словно о тех самых красных линиях, от пересечения которых мы предостерегали. Зашедшие за флажки уже получили по рукам. Два с лишним года назад российский президент сказал Макрону, что "так оно и будет".

А до получения по голове евроатлантистам и всем остальным авантюристам от политики осталось совсем немного времени.

Источник - РИА Новости
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