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В Дагестане объявлен траур по жертвам терактов
01:00 24.06.2024

Меликов: жертвами терактов в Дагестане стали более 15 полицейских

Меликов: при терактах погибли более 15 полицейских и несколько гражданских

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане, также погибли несколько гражданских, сообщил глава региона Сергей Меликов.

"Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана", - сказал глава региона в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Кроме того, добавил Меликов, погибли несколько гражданских лиц. В республике 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Ранее МВД сообщало, что в общей сложности погибли шесть сотрудников полиции, еще 13 получили ранения. Источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что при атаке погибли семь правоохранителей. По информации НАК, среди жертв - священник РПЦ.

Как отметил Меликов, ситуация в республике контролируется органами госвласти и правоохранителями. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия будут проводиться до выявления всех участников "спящих ячеек", добавил он.

Вечером в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину, ранения получил один из сотрудников.

В республике ввели режим контртеррористической операции. Управление СК по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "Теракт".

Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. По информации Меликова, ликвидированы шесть бандитов.

Источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости о задержании главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к терактам.

Источник - РИА Новости
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